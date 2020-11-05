Культпросвет: картина Лоренцо Штрауха \"Младенец\"

В рамках совместной с музеем имени А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем делиться интересными фактами о знаменитых картинах. В этой статье эксперт музея Копелиович Мария рассказывает об исследовании картины "Младенец". Главные задачи - подтверждение авторства Лоренца Штрауха и установление личности Иисуса Христа на картине.



Искусство Германии в собрании Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева представлено небольшой, но весьма интересной коллекцией живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, выполненных в 15-19 веках. По сравнению с Италией, в немецком искусстве Ренессансные тенденции проявились с большим запозданием. Еще в 15 веке немецкое искусство было исключительно религиозным, где продолжали жить средневековые и готические традиции. Только к началу первой трети 16 века основные постулаты Возрождения окончательно утвердились и в этой северной части Европы. Немецкие художники обращались к сокровенной, духовной жизни человека, его переживаниям, психологическим конфликтам. Образ человека отмечен то мечтательностью и глубокой задушевностью, то суровостью и мятежными порывами, то драматизмом страстей и мистическим спиритуализмом. В Германии культура несла на себе печать дисгармонии и трагизма, которыми изобиловала общественная жизнь страны в 16 веке.

Именно в это время была создана картина «Младенец». В музейный фонд работа была передана в 1936 году из Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с атрибуцией: «Младенец», Неизвестный художник конца 16 века школы Лукаса Кранаха». Картина имеет авторскую подпись на лицевой стороне, которая выполнена на старонемецком языке. Она находится в правой верхней части,: «In solshe leng und stalt war ich 36 wuchen alt. Anno 1595», переводится: «Такой рост и фигуру я имел, будучи 36 недель от роду. Год 1595». Ниже идет монограмма - две перевитые буквы «.LS.» с характерными точками по краям курсивных букв.

Первая попытка подтверждения или опровержения первичной атрибуции была сделана в 1981 году Ученым секретарем музея Н. М. Вул во время поездки в Германию. Она не привела к полному успеху, но появилось новое название работы: «Германия. Неизвестный художник. Младенец. 16 век» и предположение, что, возможно, картина выполнена Лоренцо Штраухом. За поиск альтернативных аргументов в пользу авторства нюрнбергского художника я взялась c большим энтузиазмом. Благодаря помощи атташе по культуре Посольства Германии г-жи Элизабет Рихтер, я имела возможность переписки с немецкими коллегами. Доктор, куратор, хранитель нидерландской и немецкой живописи раннего Северного Возрождения Художественной галереи SMB-SPK Стефан Кемпердик совместно со специалистом по творчеству художников имперского города Нюрнберга 16 столетия Катрин Дюбалла (Katrin Dyballa), работающей в Музее Штеделя во Франкфурте-на-Майне, пришли к утвердительному заключению, что картина «Младенец» действительно принадлежит кисти Лоренцо Штрауха. «Теперь мы оба уверены, что ваш портрет маленького ребенка действительно принадлежит Лоренцо Штрауху - вряд ли могут быть какие-то сомнения...». Приведенная выдержка из письма доктора Кемпердика, совместная исследовательская работа двух немецких специалистов, проведенные ими сравнительные анализы с оригинальными произведениями автора с применением новейших компьютерных технологий, вносит в изыскания авторства картины конкретность и ясность.

На многих произведениях Лоренцо Штрауха, рассмотренных мной: цифры 3, 6, 5, 9, 1 написаны идентично с картиной «Младенец». В надписях живописец использовал только готический, изысканно вытянутый старонемецкий шрифт. Монограмма на картине также имеет несомненное сходство с написанием авторской подписи на всех работах мастера. И наличие точек-звезд желтого цвета (символа инициации) на всех произведениях после написания каждой буквы - идентично. Художник писал на медных и деревянных досках, также работал на холсте. Картина «Младенец» написана на холсте, имеет размеры 81х53. Многие работы Штрауха имеют такие же размеры. Характерная тщательность в написании мельчайших деталей одежды, предметов интерьера можно отождествить с произведением из музейного фонда. Подтвердили авторство нюрнбнргского художника, его монограмму и сотрудники отдела научно-технической экспертизы памятников Государственного Эрмитажа.

Современник и земляк величайшего из мастеров Северного Возрождения Альбрехта Дюрера, Лоренцо Штраух родился в имперском городе Нюрнберге в 1554 году в семье трактирщика и винодела Ганса Штрауха и его супруги Элизабет Метцель. Исследователи творчества художника придерживаются мнения, что Лоренцо учился у Николаса Ювенела и у Николаса Нёфшателя, которые проживали в пригороде Нюрнберга. Сам Штраух считал себя их последователем. Мастер кисти был востребованным и весьма образованным человеком. Писал многочисленные портреты, которые заказывали ему именитые горожане и знатные купцы. Помимо живописи успешно занимался гравюрой, росписью на стекле. По свидетельству современников Лоренцо Штраух был важной фигурой в Нюрнберге: его выбирали руководителем гильдии живописцев, членом городского Совета. Улица Штраухштрассе, расположенная недалеко от Главного вокзала, названная в его честь, и сегодня продолжает свидетельствовать об уважении и доверии сограждан к своему знаменитому земляку. Творчество Штрауха в Европе давно осмыслено как важнейшая часть общемировой художественной культуры переходного периода от Средневековья к Новому времени.

Целью моего исследования являлось не только нахождение доказательной базы авторства Штрауха, но и проведение дешифрации символических знаков, подтверждающих, что «Младенец» есть Христос. В истории изобразительного искусства встречаются очень любопытные изображения маленького Иисуса. Произведения разных художников, приведены мной не только как пример подобного факта, но еще и как иллюстрации для сравнительного анализа. Мной были рассмотрены: картина «Младенец Иисус», выполненная в мастерской Лукаса Кранаха; иллюстрация часослова Екатерины Клевской, «Иисус учится ходить в четырехугольном ходунке с колёсами», созданная в 1440 году; картина Иеронима Босха «Младенец-Христос в ходунках» и другие. Чтобы найти аргументированную платформу для утверждения, что на музейном произведении изображен предсказанный в Ветхом Завете Мессия в 36-недельном возрасте весьма не просто.

Во времена, когда жил и творил Лоренцо Штраух, Нюрнберг входил в состав Священной Римской империи германской нации. На этой огромной территории было распространено христианское учение исихазм. Конгрегация исихастов существовала и в Нюрнберге, в составе которой служил Лоренцо Штраух. Греческое слово «исихия» переводится как «безмолвие, уединение, тишина». Исихазм - учение, существующее и сегодня в христианстве, которое было выработано на протяжении многих столетий аскетической практикой монашеской братии. Согласно исихазму, Бога невозможно понять логически или познать научно, потому что он непостижим и непознаваем. Однако можно увидеть Бога через его проявления. Григорий Палама утверждал, «что божественный свет, озарявший Христа на горе Фавор, есть несозданная, нематериальная энергия, которая, однако, доступна человеческому восприятию». Традиционно считается, что исихазм на протяжении своего существования выработал свой особый язык знаков и символов, который иллюстрировал мировоззренческую систему монашеского учения и был утрачен со временем для понимания и прочтения мирянами. Думается, «Младенец» написан Штраухом на языке хорошо понятном его современникам. Это была явная, известная с древних времен символическая азбука, которую сегодня надобно расшифровывать. Символ, как способ мышления и базовое восприятие мира привычен для средневекового автора. Язык этот двойственен, изменчив, он может быть выражен не только в словах и текстах, но также в изображениях, предметах, жестах, ритуалах, верованиях, поступках. Лоренцо Штраух использовал символ для обозначения не только физической личности, но и абстрактной идеи, понятия, представления. Следовательно, слово, форма, цвет, материал, число, жест, животное, растение, человек в его картинах приобретали значение кода. Простые предметы, изображенные на картине «Младенец», на первый взгляд не несут никакой информации. Но, собранные вместе, дополняя друг друга, они выявляют глубокий замысел автора, сокрытую, сакральную информацию.

Первое, что бросается в глаза в картине - темный, почти черный цвет фона, окружающий фигуру девятимесячного младенца. Обратимся к традициям исихазма. Очевидно, что немецкий мастер сознательно выбрал такую монохромную цветовую палитру, как исихастскую метафору, которую можно соотнести с отказом от многословия. В книге «Живопись исихазма» И. К. Языкова пишет, что основатели учения называли божественный свет - «сверхсветлой тьмой, который в глубине своей непроницаем так же, как непознаваем Бог». Такой неприступный свет может восприниматься человеком как темнота, ибо Свет ослепляет человека. Евангелист Лука рассказывает в Евангелии о том, что внезапно вспыхнувший яркий свет, исходящий с Неба, ослепил Св. Павла, и глаза его не видели ничего три дня. Штраух, используя темный фон, не только концентрирует и выявляет форму, но специально подчеркивает объем фигуры младенца. Фигура становится почти трехмерной, скульптурной. Младенец как бы выступает из темноты, делая небольшой шаг вперед, оставляя за собой ровную, мягкую, спокойную, темную глубину фона. Подобная глубина трактовалась исихастами как величайшая тайна.

Шахматный пол использован Лоренцо Штраухом не случайно. Библия, а вослед и исихасты трактуют шахматы, как олицетворение инициационного Пути, как предмет репрезентирующий власть. Шахматное поле воспринималось средневековым человеком, как знак смерти и как символ вечности. На картине его рисунок располагается на полу, подчеркивая, что он является фундаментом всего эволюционного процесса. Узор состоит из квадратов, что акцентирует природную основу символа. Квадрат с древнейших времен является символом земного и природно-материального. Младенец на картине правой рукой опирается на стол, который тоже является одним из древнейших символов. Формулы «стол - это престол» и «стол - это ладонь Божья» известны у всех восточных славян. Престол являл собой место таинственного присутствия Иисуса Христа. Лоренцо Штраух изображает престол Христа и покрывает его дорогой бархатной скатертью, обшитой двойной кружевной лентой желтого цвета. Так в православной церкви «облачают» престол «двумя одеждами - льняной, олицетворяющей погребальные пелены Христа, и верхней - индитией, дорогой тканью, символом торжественного одеяния Господа-Царя во Славе. В правой руке Божественный ребенок держит яблоко. В христианстве этот факт трактуется как метафора будущей миссии Христа Искупителя, снявшего проклятие греха с человечества, т.е. яблоко, является символом спасения. В Библии Христос порой именуется Новым Адамом, потому что через Адама грех и смерть вошли в человеческую природу, а посредством Богочеловека - Иисуса, люди были освобождены от греха и смерти. Статусный младенец на исследуемой работе прикрывает нижнюю часть тела легкой прозрачной тканью. После решения официальной христианской цензуры, принятой на Тридентском соборе 1545-1563 годов, живописец был вынужден использовать такую деталь. На картине написаны цифры 36, неделя-7 и 1595. Согласно древним текстам каждую из этих цифр выделяет магическая и символическая многозначность, которую необходимо уметь прочитать.

Взгляд больших серых глаз Младенца глубоко и отрешенно устремлен внутрь себя, его маленький изящный рот слегка улыбается. Портрет проникнут возвышенно-светлым настроением, состоянием душевной гармонии. Перед нами молитвенный образ, рожденный художником исихастом. При помощи религиозной знаковой системы, хорошо ему знакомой, Лоренцо Штраух «загрузил» в произведение информацию, заключенную в кодовом языке христианского учения. Заветный смысл вложен автором в каждую изображенную деталь, палитру, в художественный образ в целом. Ипостась титульной модели после дешифрации сакрального языка картины, становится понятным и сложным. На сегодня исчезли сомнения в том, что музейное произведение «Младенец», выполненное в 1595 году немецким мастером, изображает одну из ипостасей Иисуса Христа. Исследуемую работу Лоренцо Штрауха можно назвать «Младенец Иисус».