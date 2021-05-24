Совместно с музеем им. Кастеева, мы продолжаем делиться информацией о картинах из их коллекции. В рамках рубрики "Культпросвет" Оспан Меруерт – сотрудник отдела музейной педагогики и проектной деятельности – рассказывает о "Портрете В. В. Битнера" за авторством Ильи Репина.

Илья Ефимович Репин – один из самых ярких живописцев второй половины XIX и первой половины XX века, автор картин на историко-революционные темы, мастер бытовых композиций и замечательный портретист. Также он занимался офортом и литографией. Его творчество связано с развитием русской реалистической живописи. Многие считают, что именно он поднял портретное искусство на новый уровень.

Художник родился 24 июля 1844 года в слободе Осиново города Чугуева, Харьковской губернии. Илья был вторым ребенком военного поселянина Ефима Васильевича Репина и его жены Татьяны Степановны. Первые навыки в искусстве он получил у художника-иконописца И.М. Бунакова. В 1864 году стал студентом Академии художеств в Санкт-Петербурге. В 1871 году Репин выиграл академическую стипендию, которая позволила ему посетить Францию и Италию.

Всенародную известность он приобрел как автор монументальных художественных полотен - "Бурлаки на Волге", "Крестный ход в Курской губернии", "Иван Грозный и его сын Иван" и "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Последнее крупное произведение Репина – "Торжественное заседание Государственного Совета" (относится к 1903 году).

Репин также создал обширную портретную галерею своих современников (Лев Толстой, Михаил Глинка, Модест Мусоргский). Заметное место в этом ряду занимает "Портрет Вильгельма Вильгельмовича фон Битнера", 1912 года, который на данный момент находится в музее искусств им. Кастеева. "Портрет В.В. Битнера" был приобретен в 1974 году у его дочери – Г. В. Ермаковой-Битнер. Портрет был малоизвестен и, как следствие, малоизучен. Однако, русский живописец И. Э. Грабарь пишет о работе – "Это одна из лучших вещей Репина 1910-х годов".

Вильгельм Вильгельмович фон Битнер был известным журналистом, издателем и популяризатором научных знаний. Жил в Латвии, в городе Ковно. До поступления в Псковский кадетский корпус изучал химию, биологию, медицину, увлекался естественными науками. В результате "за заслуги по исследованию климата России" был утвержден Академией наук корреспондентом Николаевской главной физической обсерватории и получил право носить особый ученый знак.

В январе 1902 года Битнер обратился в Главное управление по делам печати с прошением об издании в Санкт-Петербурге периодического издания "Народный университет". После рассмотрения прошения, Битнер получил ответ о необходимости изменить предполагаемое название программы. В повторном прошении от 28 марта проектируемый "ежемесячный научно-литературный журнал для самообразования" был переименован в "Вестник знания". После ряда согласований в 1903 году Битнер стал главным редактором издания, рассчитанного на самообразование широких слоев населения. Битнер печатал популярные "Беседы с читателями" по общественным и моральным проблемам, вёл пропаганду естественных наук. Статьи для журнала писали специалисты, хорошо знавшие свой предмет. Постоянными авторами выступали преподаватели Высшей русской школы общественных наук в Париже. Вокруг "Вестника знания" образовался свой круг авторов (писатели, ученые, педагоги) и читателей.

Представленный портрет редактора-издателя журнала «Вестник знаний» Вильгельма Вильгельмовича фон Битнера был написан художником по заказу подписчиков издания, в честь десятилетия журнала. Для создания картины Репин ездил из своего имения Пенаты в Санкт-Петербург, а иногда звал издателя к себе в гости.

Издатель изображен в кабинете за рабочим столом. Парадный портрет решен сложно в композиционном плане, наполнен деталями, характеризующими Вильгельма Вильгельмовича. Предметы в кабинете повествуют о деятельности героя - скелет на заднем фоне, глобус в правом углу, многочисленные рукописи и книги. Все это говорит о его причастности к науке. Ваза и два подсвечника, изображенные крупными, динамичными и фактурными мазками, выполнены в стилистике импрессионизма. Торжественность портрету придает фон насыщенного темно-вишневого цвета. Герой изображен в задумчивой позе, голова немного откинута назад, а взгляд погружен в себя.

Репин, несомненно, лучший из русских портретистов XIX века. Даже художник А. Н. Бенуа, непримиримый враг творчества передвижников, ставил Репина выше всех русских портретистов. "В России за 100 лет было не мало чудных и великих портретистов: Левицкий, Боровиковский, Кипренский, Венецианов, Брюллов, Перов, Ге и Серов – вот те высшие точки, которых достигло портретное искусство России", – писал Бенуа и тут же добавлял, – "По своему таланту Репин должен стоять во главе этого ряда… в портретах Репин достиг высшей точки своей живописной мощи. Некоторые из них прямо поразительные по тому темпераменту, с которым они написаны".