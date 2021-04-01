Культпросвет: картина Франкена Франса II Младшего \"Битва израильтян с амаликитянами\"

В рамках совместной с музеем имени А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем делиться интересными фактами о картинах из коллекции музея. Барочная экспрессия и динамика в произведении – рассказываем о картине одного из ведущих художников фламандского периода.

Батальная многофигурная композиция Франса Франкена II Младшего «Битва израильтян с амаликитянами» представлена в экспозиции ГМИ РК им. А. Кастеева как образец барокко фламандского искусства XVII века. Она до предела насыщенна бурным движением и напряжением борьбы. Произведение поступило в музей в 1966 году из Государственного художественно-архитектурного дворцово-паркового музея-заповедника "Павловск" под названием «Битва израильтян с филистимлянами». Атрибуция была изменена в 1991 году благодаря работе научных сотрудников музея в соответствии с текстом Библии (Вторая книга Моисеева. Исход, глава 17), которому автор следует с большой точностью: "И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рафадиме. Моисей сказал полководцу Иисусу Навину: выбери мужей и пойди, сразись с амаликитянами: завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей, Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, тогда взяли камень и подложили под него и он сел на нем, Аарон и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения Солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча".

Художник в своей картине передаёт натуру во всей её предметной материальности и жизненной характерности, тесно – почти без пространства – изобразив войско наступающее и смятенное. Выразительные фигуры воинов пропитаны патетическим напряжением сил, динамикой. Резкие ракурсы фигур, беспокойные блики света и тени, скользящие по трепещущим от напряжения мышцам – всё полно выразительного движения. Жесты активные, бурные, но, в пределах общей преувеличенной выразительности целого, градация чувств и переживаний воплощены с большой правдивостью. Композиция представлена с низкой точки обзора, благодаря чему главным становится первый план, максимально приближенный к зрителю. Стремительно движется вправо войско, состоящее из огромного числа всадников в шлемах и панцирях, вооруженных копьями, преследующих противников – воинов в чалмах, образуя диагональ. Все многочисленные персонажи – кони и их наездники – представлены единым конгломератом, где невозможно отделить один персонаж от другого. На первом плане – упавшая лошадь с поверженным, всё еще сжимающим окровавленный меч, воином, которого пронзает копьём другой участник схватки. Вдали, над разворачивающейся битвой, в правой части композиции, высокая скала, на которой – три человека: в центре – Моисей с воздетыми в молитве Богу руками, по сторонам от него – двое его спутников. Они поддерживают его руки, которые он устремил к небесам, вознося молитву всё время, пока длится битва. Это действо происходит на фоне облачного неба, в котором парит орёл, и золотой луч поднимается в небеса.

Колорит полотна сдержанный, золотисто-охристый, выполнен в натуральной гамме, с элементами красного, желтого и синего цвета в одежде воинов. Острое чувство целого, выделение главного в изображаемом событии, изумительное мастерство мизансцены и глубокое понимание колористического единства картины позволяют художнику самыми скупыми средствами дать яркий, полный жизненной непосредственности образ события.

По словам специалиста по творчеству Франкена Франcа II Младшего – Урсулы Гартунг (Фонд культурной инвентаризации, город Амстердам), "эта картина принадлежит кисти мастера (что подтверждает личная монограмма художника на лицевой стороне полотна в правом нижнем углу – В.В.) и является одной из лучших его работ". Это произведение выполнено художником в барочных традициях. К присущим ему чертам относятся: насыщенность сильными эмоциями, драматизм, сложные композиции, использование особых приёмов передачи света, преобладание религиозных сюжетов. Художники барокко выбирали наиболее драматичные моменты – секунды, во время которых происходила кульминация действия. Барокко одновременно было и духовным, и натуралистическим, такая трактовка делала религиозный образ более доступным для понимания – драматические, иллюзорные эффекты использовались для возвышения благочестия и передачи впечатления божественного великолепия.

Барокко – один из самых многозначных терминов в истории и теории культуры, этот стиль в искусстве начинает формироваться в Италии в середине XVI века, а расцвет его приходится на 1720 гг. Событием, положившим начало развитию стиля барокко, можно считать произошедший в 1545-1563 гг. Трентский собор – собрание католической церкви, обсуждавшее тактику противодействия распространению протестантизма в Европе, критиковавшего методы католического духовенства. Трентский собор был призван обсудить раскол между сторонами христианской церкви и закрепить некоторые верования и обычаи. Всё это относилось и к искусству – художники должны были использовать свое мастерство, чтобы влиять на народ, показывать чудеса и страдания святых в подчёркнутой реалистичности и эмоциональности. Искусство должно было говорить с людьми из разных слоёв населения и укреплять власть церкви, напоминая о суровости жизни вне благосклонности христианского Бога.

Искусство барокко проявлялось по-разному, каждый народ стремился привнести в новое направление нечто особенное, только своё. Вторая половина XVI века – время Нидерландской буржуазной революции за независимость, которая закончилась разделением страны на две части – северные земли, получившие название "Голландия", и южные провинции, объединяемые в единый союз под названием "Фландрия". Экономическое и культурное развитие юга и севера пошло различными путями, разошлись и пути развития голландского и фламандского искусств. Огромный духовный подъем, пережитый Фландрией в период революции, сыграл решающую роль в культуре первой половины XVII столетия, способствовал её расцвету. В этот период создается полнокровное жизнеутверждающее искусство, переживает яркий расцвет фламандская живопись. Именно в это время складывается замечательная фламандская художественная школа, занявшая выдающееся место в истории всей европейской культуры. Фландрия, наряду с Италией, явилась в первой половине XVII века одним из основных очагов формирования барочного направления в искусстве. Однако фламандское барокко существенно отличалось от итальянского – в приподнятых и торжественных формах оно отражало дух жизнеутверждающего оптимизма. Франкен Франс Младший был ярким представителем этого периода во фламандской живописи.

Он родился 1581 году в Антверпене, в семье потомственных художников, в связи с чем до 1616 года подписывал свои полотна "Младший". Был третьим сыном живописца Франса Франкена Старшего (1542-1616 гг.), у которого начинал учиться, и очень рано нашел свое основное жизненное призвание в живописи. Член Антверпенской художественной гильдии Святого Луки, впоследствии – её председатель (1614 г.). Самый известный художник из представителей своей фамилии. Его имя упоминается наряду с именами таких выдающихся фламандских художников, как Ван Дейк и Рубенс, с которыми он был дружен. С Рубенсом он познакомился во время своего пребывания в Италии, где изучал картины венецианских и флорентийских мастеров Высокого Возрождения. Это дало художнику возможность понять сущность итальянского искусства, усвоить не только приёмы, но и духовное его содержание. Известно, что он прекрасно рисовал, делал эскизы для росписи посуды, костюмов, резьбы по металлу. Имел склонность и к литературе, был членом одного из антверпенских литературных обществ и даже создал для него эмблему. В этот период было модным собирать коллекции – картины, оружие, костюмы, книги, экзотические растения, различные древности, он был страстным коллекционером.

Талант этого художника неоспорим и многообразен, что позволяет назвать его одним из ведущих мастеров начала XVII века – периода фламандского искусства, когда только начинал зарождаться национальный стиль.