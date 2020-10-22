В рамках совместной с музеем имени А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем делиться интересными фактами о знаменитых картинах. C 9 октября по 8 ноября в музее пройдет выставка Евгения Сидоркина "Мой Казахстан". Новая статья посвящена работе "Байга" из популярной и любимой серии художника "Казахские национальные игры".

Выставка посвящена 90-летию со дня рождения Евгения Сидоркина (1930-1982), народного художника Казахской ССР, лауреата Государственной премии Казахской ССР им. Ч. Валиханова. Яркая индивидуальность и талант, страстность и сила духа поставили его в ряд признанных мастеров-классиков, чье творчество способствовало движению казахского изобразительного искусства к вершинам мировой культуры. Масштаб личности такого художника, как Евгений Матвеевич Сидоркин становится понятным с течением времени. Его творчество - важная страница казахского графического искусства. Совершенство рисунка и образная мощь - основа индивидуальности его творческого почерка.

В Казахстан молодой художник приехал после окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в 1957 году. С этого времени в его творчестве и жизни начинается новый период. Е. Сидоркин отдается изучению национальной казахской культуры. Для художника важно было понять и прочувствовать художественное, эстетическое, а значит и нравственное сознание народа той земли, где он живет и творит. Это было не просто знакомство с духовной культурой другого народа, а погружение в нее. Безусловно, его увлекли и своеобразное искусство казахского народа, и его богатый фольклор, и история. Таким образом, постоянной темой творчества Е. Сидоркина стали прошлое и настоящее Казахстана.

Как правило, художник работал сериями, этого требовала и сама тема, будь это казахские народные сказки или эпос, иллюстрации к книге М. Ауэзова «Путь Абая» или к роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».

Одна из самых известных, узнаваемых и любимых серий - это «Казахские национальные игры», состоящая из четырёх листов «Кыз-куу», «Байга», «Кокпар», «Охота с беркутом». О своем выборе Сидоркин говорил: «Меня поразили игры своей смелостью и азартом, причем я хотел прежде всего подчеркнуть их вневременность, т.е. игры были 200 лет тому назад, и они будут существовать всегда. Ведь народ любит азартные и смелые состязания. В них наиболее проявляется его душа».

Композиционное мастерство, присущее художнику, умение очистить форму от всего случайного мощно проявилось в листах казахских народных игр. Отвага и дерзкий азарт, поразившие художника в народных состязаниях, воплотились в динамике движения и полета, оригинального ракурса и поз игроков. Любой из этих, полных экспрессии небольших листов – гимн силе, грации и ловкости.

Лист «Байга», один из самых динамичных, отличается оригинальностью композиционного замысла - четыре конных всадника художник расположил по вертикали, определяя, тем самым, правила этого состязания. Побеждал тот, кто приходил первым.

Байга— один из древнейших и популярнейших видов конных скачек, зародилась как культурный феномен среди традиций, обычаев и обрядов тюркских кочевых народов. Безусловно, это зрелищное мероприятие, в котором важнейшую роль играет тактическое мастерство всадника. Для участия в скачках надо было прекрасно владеть искусством верховой езды, быть безукоризненно честным и благородным в поединке.

Четыре всадника на распластавшихся в движении конях, устремились к вожделенной победе. Они полны сил, удали и отваги. Зритель охвачен ощущением полета. На белом листе бумаги нет ничего отвлекающего внимание. Только чеканные силуэты всадников, каждый из которых обладает собственными характером, эмоцией, пластикой. Благодаря рисунку, главному выразительному и сильнодействующему средству, переданы и скульптурность форм коней и наездников, и напряжение, присутствующее в произведении, и азарт, неотъемлемое эмоциональное наполнение игры.

Сидоркин считал, что главное в любом произведении - пластическая идея, которая должна читаться сразу, как иероглиф. Она доминанта всего. В серии «Казахские национальные игры» художник через пластическую идею точно обозначил, о чем дет речь. Ему важно было показать не только конкретное состязание, а передать национальный дух народа путем глубокого художественного обобщения.

«Основной для поиска пластической формы для меня, - говорил Евгений Сидоркин в интервью, - стала материальная культура саков – далеких предков современных казахов, населявших прежде степные края от Алтая до Дуная. Это и скифское золото, и алтайские ткани Пазырыкских курганов, и сибирская коллекция Петра I. И, разумеется, современное прикладное искусство: кошмы, баскуры, тиснение по коже, серебро».

Точность рисунка и ритмическая гармоничность, пластическая выразительность силуэтов и изящество парения фигур людей и животных придают композиции листа «Байга» полноту и завершенность.

Жизнь Евгения Матвеевича Сидоркина в искусстве Казахстана – органичное, серьезное и большое явление художественной культуры. Его произведения показывают, как глубоко художник прочувствовал казахскую культуру.

Е.М. Сидоркин - обладатель множества международных наград: бронзовой и золотой медалей книжных выставок в Лейпциге, 1-ой премии и золотой медали международных биеннале графики в Кракове, дипломов выставок в Венеции, Будапеште.