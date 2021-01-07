Культпросвет: картина Александра Волкова \"Три музыканта\"

В рамках совместной с музеем имени А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем делиться интересными фактами о знаменитых картинах. Сегодня рассказываем про основоположника современного искусства Узбекской ССР, художника, популярного среди ценителей авангарда и символизма, в чьих произведениях атмосфера Востока плотно переплелась с приемами западной школы живописи.

В мировой истории искусств поворотным моментом можно назвать рубеж XIX-XX веков. Предшествующая индустриальная революция, увеличение численности среднего класса, формирование мегаполисов, развитие технологии фотографии и, как следствие, отказ прогрессивных художников от академизма в изобразительном искусстве – это причины поиска новых форм в литературе, поэзии, театре, балете, скульптуре и живописи в среде авангардистов первой половины XX века.

Наиболее известными течениями в искусстве эпохи модерна можно назвать фовизм, дада, сюрреализм, кубизм и футуризм. Цели, которые преследовали художники-теоретики: поиск новых форм и создание "настоящего", самобытного искусства, взамен попыткам изобразить "иллюзию" реальности. Живопись, согласно мнению авангардистов, должна была представлять собой самобытные произведения, отражающие философские, духовные и научные взгляды художника. Эпицентром событий являлся Париж, куда стекалась вся европейская творческая интеллигенция и представители богемы. Столица Франции служила экспериментальной площадкой для художников еще со времен импрессионистов и "Салона Отверженных". Другим городом, где звучали прогрессивные идеи, был Милан – там зародился футуризм, превозносивший идею об исчерпавшей себя культурной традиции прежних веков.

Дух и энергия нового века переполняли творческую интеллигенцию всего мира, не обошли стороной Российскую империю, а позднее – и СССР, где до 30-х годов формировались уникальные авангардные группировки, такие как супрематизм и конструктивизм, основанные Казимиром Малевичем, Александром Родченко и Владимиром Татлиным. Пока супрематисты осуждали фигуративную живопись и классическую скульптуру, стремясь выразить космос в абстрактно-цветовых решениях, другие представители русского авангарда заимствовали и интерпретировали теории европейских коллег, и в результате появлялись произведения искусства, отражающие западные формы и культуру стран нынешнего СНГ. Например, кубо-футуристы соединили в своем творчестве принципы французского кубизма (разложение предмета на составляющие структуры) и итальянского футуризма (развитие предмета в "четвертом измерении", т. е. во времени), но изображали сцены из жизни регионов Российской империи и Советского Союза.

В большинстве своем течения в искусстве выражались в различных формах – как изобразительных, так и зрелищных, а также декоративных и выразительных. Синхронное развитие каждой из форм позволяет нам видеть эволюцию культуры в мировой истории искусств. Итальянский футуризм, например, изначально был основан как литературное движение, однако позднее нашел свое проявление и в живописи. В Российской империи в 10-х годах было основано новое направление, идеологически схожее с ценностями и целями, описанными в Manifesto del Futurismo авторства Маринетти. Термин "кубо-футуризм" впервые публично был озвучен в 1913 году поэтом, публицистом и литературным критиком Корнеем Чуковским. Кубо-футуризм принято считать результатом взаимовлияния творчества поэтов и живописцев, и неудивительно, что литературный кубо-футуризм был тесно связан с авангардными художественными группировками 10-х годов, такими как "Бубновый валет" и "Ослиный хвост". Поэты, в чьем творчестве ярко выражена кубо-футуристическая эстетика – В. Хлебников, В. Маяковский; живописцы – Н. Гончарова, А. Богомазов, А. Волков.

Народный художник Узбекской ССР

Александра Волкова можно назвать одним из ярчайших представителей центральноазиатского искусства XX века и основоположником современного искусства Узбекистана. Волков состоял в Союзе художников Узбекской ССР и являлся членом творческого объединения "Мастера нового Востока". Александр Николаевич родился в 1886 году в Новом Маргелане (ныне Фергана), получил высшее образование в художественном училище при Императорской академии художеств, в классе В. Маковского, и обучался в частной школе М. Д. Бернштейна, где преподавали Николай Рерих, Леонид Шервуд и Иван Билибин. На формирование творческого стиля художника оказали влияние модернисты Врубель и Кандинский, а также Гоген и Матисс. Художник популярен, ценители авангарда и символизма любят его творения за искусное смешение атмосферы Востока и приемов западной школы живописи. Наследие узбекского кубо-футуриста регулярно выставляется на зарубежных выставках рядом с картинами Пикассо, Брака и Шагала, а в 1960 году несколько холстов его авторства было приобретено известным коллекционером Георгием Костаки, и сейчас эти картины экспонируются в Государственном музее современного искусства (Тессалоники, Греция). Другие его произведения находятся в собраниях Русского музея в Санкт-Петербурге и Государственной Третьяковской галерее в Москве.

Творческое наследие Александра Волкова играет важнейшую роль в истории искусств СНГ, поскольку отражает прогресс в живописи на территории Средней Азии начала XX века. Один из важнейших представителей художественной сцены Узбекистана получил высокое признание еще при жизни. В первые годы существования СССР модернистская живопись была еще популярна в культурной среде, и одним из показателей этого является тот факт, что Василий Кандинский состоял в культурной администрации под руководством революционера Анатолия Луначарского. В этот период Волкова назначают первым директором Государственного музея искусств Центральной Азии, открывшегося во дворце Константина Романова в Ташкенте; в 20-х годах Волков пишет стихи, которые восхищают Сергея Есенина, и тот приглашает его присоединиться к объединению авангардных поэтов, но художник остается в Ташкенте; в 1929 году начинает преподавать в Ташкентской школе искусств; в 1934 – его произведения приобретаются крупнейшими русскими музеями.

Однако пора признания длится до середины 30-х годов, когда начинается политическая борьба с "антикоммунистическим" искусством, и всё "духовное" и абстрактное искусство провозглашается "противоречащим идеям советского материализма". Александра Волкова, Анну Ахматову, Роберта Фалька и других свободомыслящих художников и писателей лишают их денежных накоплений, работы. Художнику приходится жить в полной изоляции, а по приказу из Москвы его работы снимают со стен музеев. В дальнейшем Волков пытается писать угодные режиму этюды на темы коммунистического строя, колхозного быта и натюрморты, но его вновь и вновь обвиняют в формализме.

Картина

В коллекции Государственного музея искусств им. А. Кастеева имеется 7 живописных произведений Александра Волкова. Одно из них наиболее характерно для раннего творчества художника и является ярким примером кубо-футуристического творения.

«Три музыканта», как и большинство картин Александра Николаевича – это лирическая метафора мелодичности пустыни. Волков очень любил Узбекистан и много наблюдал за жизнью местного населения. Будучи этническим русским, проживавшем на Востоке, Волков называл себя кочевником и обозревателем. Его произведения полны радости и наслаждения жизнью на территории древней Согдианы. Гармония и красота жизни – центральные темы творчества Волкова, в произведениях которого появлялись то караван, то чайхана, то образы музыкантов. Несмотря на действие идеологической цензуры в СССР, религиозные мотивы древних языческих мифов и христианские мотивы были отражены во многих работах художника. Яркие цвета и ритм в картинах Александра Волкова дарят зрителю ощущение Востока, однако аналитическая их составляющая близка к видению европейских модернистов.

Произведение коллекции ГМИ РК представляет собой изображение трех мужчин, играющих на музыкальных инструментах. Двое из них держат в руках предметы, напоминающие рубабы (РУБА́Б, рубоб (перс.) – струнный щипковый инструмент лютневого типа в культурах Востока с преобладающим перс. влиянием), а третий изображен с ударным инструментом, похожим на нагару. На каждом из мужчин мы видим головной убор – чалму.

Образы музыкантов могут напоминать образы с христианских икон, которые были хорошо знакомы Волкову, поскольку в 10-х живописец занимался изучением древнерусской монументальной живописи (её образцы он увидел в соборах Киева). Другим источником вдохновения для Волкова послужила изобразительная манера Врубеля (с ней он познакомился во время многократных посещений Кирилловской церкви в столице нынешней Украины и встреч со вдовой Михаила Александровича). Художественная интеллигенция Украины в тот период увлекалась идеями авангарда: в окружении Волкова можно выделить таких художников, как А. Экстер и А. Тышлер. Другой яркий представитель художественной сцены Киева – Александр Богомазов – черпал мотивы из работ итальянских футуристов (книги о которых были широко распространены на территории Российской империи).

Прогрессивные взгляды представителей власти раннего СССР давали возможность знакомиться с творчеством западных художников, что влияло на модернизацию искусства в регионе. Таким образом, Александру Волкову были доступны ресурсы из самых разных источников: парижская авангардная сцена, творчество русских символистов и мнение коллег по ремеслу. До 20-х годов в работах Волкова прослеживается выраженное влияние наследия Врубеля (с присущей ему фрагментацией). В 20-х можно увидеть смену стиля, со смещением в сторону простых форм – примитивная манера была использована намеренно, с упором на плоскость изображения, свойственную раннему восточному декоративному искусству. Волков утверждал, что создал целую систему геометрических форм на основе треугольника – на этой основе пришел к способу изображения человека.

Данный подход к живописи схож с видением кубистов Пабло Пикассо и Жоржа Брака, которые на ранней стадии развития стиля ссылались на африканские и полинезийские традиционные виды искусства. С теоретической стороны, художники обосновывали свои трактаты о "живописи четвертого измерения" трудами таких ученых, как Пуанкарэ и Мах. Позднее, в связи с политическими событиями, интеллектуальное движение "кубизм" приобрело более декоративный характер и получило название "кристальный кубизм". В этот период Пикассо пишет работу под названием, идентичным работе Волкова «Три музыканта». На картине, находящейся в Нью-Йоркском музее современного искусства, мы можем видеть трех персонажей из итальянской комедии дель арте: Пьеро, Арлекина и поющего монаха. С учетом географических корней, можно предположить, что в своей работе Пикассо не только изобразил себя в компании трех друзей, но и цитировал работу известного испанского мастера Диего Веласкеса, также написавшего произведение под названием «Три музыканта».

Поскольку до середины 30-х годов на территории СССР имелся доступ к литературе об искусстве того времени, можно предположить, что Александр Волков как выпускник академии искусств мог использовать прием апроприации, ознакомившись как с творчеством Пикассо, так и Веласкеса. Тем не менее, оригинальность живописного произведения, хранящегося в коллекции ГМИ РК, заключается в объединении мотивов восточной и западных культур. Несмотря на "модернистскую" манеру, «Три музыканта» Александра Волкова подсознательно напоминают нам о восточном колорите. Эстетика узбекских узоров прослеживается в геометрических формах и цветах, использованных художником.

Данная картина была выставлена на персональной выставке художника в аукционном доме Christie’s в 2012 году. Выставка имела некоммерческий характер, однако произведения Волкова являются одними из самых популярных на русских торгах в Лондоне в связи с их узнаваемостью и наличием работ художника в крупных музейных коллекциях. Гуаши, акварели и пастели Александра Волкова оцениваются в десятки тысяч фунтов стерлингов, в то время как цены на работы маслом исчисляются в сотнях. Один из рисунков в узнаваемом геометрическом стиле, датируемый 1921 годом, был выставлен на Christie’s в 2014 году. В каталоге обозначалась приблизительная стоимость в 80–120 тысяч фунтов стерлингов. В конечном итоге «Караван» ушел с молотка за 386500 фунтов стерлингов, что превышает верхний "эстимейт" более чем в 3 раза. Рекордная же сумма в 909 тысяч фунтов стерлингов была уплачена за картину под названием «Слушают Бедану» на лондонском аукционе MacDougall’s в декабре 2011 года.

На сегодняшний день крупнейшим обладателем работ Волкова является Музей им. И. В. Савицкого в Каракалпакстане, где вдали от цензуры Москвы формировалась крупнейшая в мире коллекция русского авангарда. В собрании находятся более 100 работ основоположника модернизма в Узбекистане и множество других произведений искусства. Однако в Казахстане мы также имеем возможность ознакомиться с некоторыми из шедевров великого художника. В заключение можно отметить, что «Три музыканта» – одно из важнейших произведений коллекции Музея искусств им. А. Кастеева, поскольку значимость работы, созданной в начале XX века, отражает роль среднеазиатских художников в мировой истории искусств и тот факт, что прогресс в искусстве осуществлялся не только в Париже, но и на территории СССР.