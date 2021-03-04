Культпросвет: картина Александра Дейнеки \"В Крыму\"

В рамках совместной с музеем имени А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем делиться интересными фактами о знаменитых картинах. Автору картины - Александру Дейнеке - была присуща особая манера письма, сконцентрированная больше на замыслах, чем на технических средствах. Так и с картиной "В Крыму" - он точно передает дух времени и свободы своих героев.

Время бежит неумолимо, вместе с ним меняются взгляды и интерпретации. Буквально тридцать лет назад искусство было инструментом пропаганды советской идеологии. Когда мы рассматриваем творчество художников этого периода, то автоматически на ум приходит термин - «социалистический реализм». Впервые этот термин был предложен Иваном Михайловичем Гронским - советским общественным деятелем, журналистом. На тот момент появление понятия «социалистический реализм» стало необходимостью. Представителям творческой интеллигенции, по мнению власти, нужно было задать курс. Таким образом, соцреализм стал ориентиром для дальнейших творческих исканий. Определение его звучит так: «Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в её революционном развитии. Причём правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания в духе социализма». Таким образом ориентир был задан.

Среди художников ярким представителем соцреализма был Александр Александрович Дейнека. Он родился 21 мая 1899 года в Курске. Отец работал слесарем в железнодорожном депо. Своих детей он мечтал в будущем видеть при «серьезных» профессиях, поэтому увлечению маленького Саши не придавал особого значения, воспринимая рисование как детскую шалость. Однако Александр все-таки выбирает творческий путь, и в 1915 году поступает в Харьковское художественное училище. Его молодость полна революционными событиями. Как и многие его современники, он неразрывно становится связан с историей советского государства. С 1918 года он создает плакаты, оформляет агитпоезда, руководит художественной студией в Курске и «Окнами РОСТа».

В 1920 году Дейнека поступает во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские в Москве) на полиграфическое отделение. Там учится у В. А. Фаворского, занятия которого по душе молодому Александру. Во время учебы художник серьезно работал над композицией рисунка и формой и сформировал свой неповторимый почерк, где главным инструментом стала его манера письма - остро сконцентрированная на замыслах, а не технических средствах.

Студенческие рисунки Александра Дейнеки демонстрируют его уверенную манеру зарисовок, где отличительной особенностью является изображение человеческого тела в движении, достаточно динамичное и экспрессивное. Он писал образы словно по своему подобию. Имея от природы крепкое здоровье, передавшийся от отца волевой и решительный характер, а также пытливый интерес к окружающей действительности, герои его картин бодры, физически хорошо слажены, с непоколебимым духом.

Обращаясь к разным периодам творчества Александра Александровича Дейнеки, можно заметить, что в 20-х годах прошлого столетия, в картинах чувствуется романтический подход к изображению трудового процесса, а в произведениях 30-х годов наступает период поиска образа простого человека, который при этом наделен богатым внутренним миром. Начало 40-х годов становится тяжелым для всех, наступившая война заставила граждан сражаться, выработать силу духа. Отражением времени стало выдающееся полотно кисти художника - «Оборона Севастополя».

В послевоенные годы мастер стремился создать идеальный, гармонический образ современника. В 1956 году Дейнека напишет произведение «В Крыму», находящееся в Государственном музее искусств имени А. Кастеева. В это время Крым становится крупнейшим курортом советского государства. Со всех уголков страны приезжают граждане, чтобы провести свой отпуск, оздоровиться. Картина «В Крыму» представляет собой полотно с присущим Дейнеке чувством монументальности. Изображены граждане, отдыхающие неподалеку от пляжа. Действие происходит вероятно в летнем кафе с террасой. На переднем плане художник пишет женщин и мальчика, сидящих за столиком. Стремясь скорее уталить жажду, малыш держит стакан обеими ручками. Улавливает автор и взгляды женщин, смотрящих с улыбкой и умилением в сторону ребенка. Мастер прописывает своих героев с любовью, обязательно наполняя их здоровьем, это видно по крепости изображаемых фигур. На дальнем плане видны другие отдыхающие - это мужчины и женщины за столиками. Оба плана связываются спускающейся по лестнице девушкой с полотенцем в левой руке. Благодаря выбранному колориту рождается и жизнерадостное настроение, ощущается полнота бытия нового времени. Картина наполнена теплыми, яркими, сочными цветами. Обласканные солнечным светом тела и миролюбивые улыбки, отражают блаженство климатом и атмосферой. Удивительно, какой наблюдательностью обладает мастер. Он улавливает свободу духа героев и, желая подчеркнуть это, изображает над героями несколько чаек, как символ свободы, высоты духа и полета.

Произведение «В Крыму» отражает неуемное желание жизни, жажду прекрасного и бесконечную веру в светлое будущее.