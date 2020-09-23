Культпросвет: картина Абылхана Кастеева \"Сбор хлопка\"

Совместно с музеем имени А. Кастеева мы запускаем рубрику "Культпросвет", в которой будем делиться интересными фактами о картинах. Первая статья приурочена к юбилею музея и посвящена картине художника Абылхана Кастеева "Сбор хлопка".

Государственный музей искусств располагается в Алматы и носит имя художника Абылхана Кастеева. Он по праву считается одним из национальных мастеров изобразительного искусства ХХ века. В собрании музея находится основная часть произведений, созданных художником с конца 1920-х до начала 1970-х годов и по праву вошедших в «золотой фонд» казахской культуры. Абылхан Кастееев родился в 1904 году в ауле Чижин, расположенном у подножия величественных Джунгарских гор. Пройдя долгий и непростой путь от сельского подпаска до классика казахского искусства, А. Кастеев явился ярким представителем нового поколения деятелей культуры, взращенных советской властью, призванных воспевать в своих произведениях утопические идеалы коммунистического будущего. Творчество А. Кастеева по праву называют летописью социалистического Казахстана, созидательный образ которого он вдохновенно воплощал в своих многочисленных картинах и акварелях. Начальные навыки рисунка и живописи он получил в городе Верном (ныне Алматы) где посещал частную студию художника Н. Хлудова. В 1934 году А. Кастеев был командирован в Москву для дальнейшего обучения и знакомства с лучшими образцами мирового и советского искусства. Двухлетнее пребывание Кастеева в столице СССР стало чрезвычайно плодотворным для приехавшего сюда из далеких казахских степей молодого художника. Ежедневные занятия в художественной студии, посещение музеев и выставок, общение с известными деятелями советской культуры - все это способствовало быстрому развитию способностей Кастеева, повышению его профессионального мастерства, укреплению. Коммунистическая идеология, в рамках которой формировались эстетические и этические принципы молодого художника, утверждала безусловный примат общественного над личным, утверждая, что искусство является «мощным орудием пропаганды» в условиях непримиримого противостояния социалистической и капиталистической систем.

К «московскому» периоду относятся первые опыты Кастеева в области создании тематической картины, являющейся в те годы одним из ведущих жанров советского изобразительного искусства. Одним из значительных и интересных произведений Кастеева этих лет стала картина «Сбор хлопка» (1935), знаменующая собой обращение художника к показу процесса социалистического переустройства казахского аула. С начала 1920-х годов тема труда становится одной из основных в творчестве советских художников. Важной задачей в таких картинах было не только политически правдиво показать новую действительность, но и явить миру тип нового человека для которого «труд стал делом чести и славы, а отдых радостным развитием всех умственных и физических сил».

В картине «Уборка хлопка» художник обратился к таким актуальным для советского государства задачам как коллективизация и индустриализация в сельском хозяйстве, эмансипация женщины Востока. Именно поэтому центральными персонажами его произведения выступают женщины-колхозницы, которые, овладевая передовыми техническими средствами, наравне с мужчинами активно участвуют в деле социалистического переустройства казахского аула. Важной задачей автора в этой картине была демонстрация достижений социалистического хозяйства в деле освоения передовой сельскохозяйственной техники. Со времени своей работы на строительстве Турксиба, Кастеев не прекращал восхищаться силой и красотой машины, главного символа новой индустриальной эпохи. Ведь именно она открывала человеку бесконечные возможности в освоении окружающего его мира. Как известно, в период первых сталинских пятилеток на индустриальных объектах по преимуществу использовалась зарубежная техника. В картине «Сбор хлопка» Кастеев изобразил американскую машину «Турман», которую художник мог видеть в расположенном на юге Казахстана хлопководческом колхозе «Пахтаарал», где этот агрегат проходил испытания в 1931 году.

Композиция картины Кастеева «Сбор хлопка» построена на последовательном чередовании планов, помогающих создать оптическое ощущение глубины пространства. Смысловым центром композиции является изображение трех женщин-колхозниц, при помощи специального технического оборудования собирающих хлопок. Их фигуры максимально приближены к зрителю, что позволяет хорошо рассмотреть лица главных персонажей. При этом Кастеев не ставит задачу выявления индивидуальных особенностей характера своих героев, а он стремится, в первую очередь, показать в них типические черты советских тружениц, передать доминирующее значение коллективизма в отношениях между людьми. Можно сказать, что художественные особенности картины Кастеева «Сбор хлопка» приближают это произведение к плакату, в котором предельно ясная композиционная схема обеспечивает его целостное восприятие со значительного расстояния. В своей картине Кастееву удалось выразить напряженное, сосредоточенное состояние женщин, передать ритмическую согласованность их движений. С удивительным для начинающего художника мастерством написан пейзаж, который создает ощущение бескрайности колхозных полей, символизирующий размах трудового процесса, в который вовлечена освобожденная советской властью женщина Востока. Автор включает в композицию такие характерные реалии советского времени как красные косынки на головах женщин, которые помимо символического значения играют в ней роль основных цветовых акцентов.

Тема труда, имеющая богатую традицию в мировом искусстве, в этой картине Кастеева трактуется в рамках соцреалистического канона, в котором она претворяется в форме коллективного единения людей в созидательном порыве. Одаряющая человека изобильным урожаем земля, в данном полотне воспринимается в виде социалистической ойкумены, в которой все составляющие ее элементы слагаются в единую симфонию торжества свободного и радостного труда.