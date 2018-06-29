Кто живет в витринах? Выставка Галима и Зауреш Мадановых

В астанинской галерее TSE ART Destination проходит персональная выставка Зауреш Терекбай и Галима Маданова Cool-Age. Казахстанские художники представили около 80 коллажных работ, которые рассказывают об эпохе социальных сетей, и месте человека в его же собственной витринной жизни.

"Современность настигла нас, и будущее вторглось в нашу жизнь, изменяя нас независимо, желаем мы того или нет" - из интервью Галима Маданова в 2012 году

Cool Age. Забавное название для легкой и одновременно тревожной эпохи, в которую мы живем. Тонны мусора из информации, ощущений, отношений и эмоций складываются в ежедневный яркий коллаж, а потом ко сну навсегда исчезают из памяти. Начинается новый день и снова фейерверк из пустых фантиков. Каждый - герой своей жизни, выставленной в витрины социальных сетей. И каждый перестает им быть, безвозвратно теряясь в количестве и пустоте производимых им действий. Чем больше действий, тем больше пустоты. Бессмысленная активность. Удивительно в такое время выглядит не человек действий, он уже - в большинстве, а тот, кто нашел в себе силы от них отказаться. Человек наблюдающий.

Художники Зауреш Терекбай и Галим Маданов сделали эту "вымирающую личность" героем своей персональной выставки в Астане. И дали ей это забавное название Cool-Age, пристально наблюдая за метаморфозами общества из своего окна в алматинском микрорайоне "Мамыр". Они по-казахски посадили своего наблюдателя на корточки, а вокруг него выстроили пестрящую заголовками и картинками витринную жизнь, которой самое место в квадратной рамке, похожей на ленту Инстаграма, с ее краткосрочными ценностями, прохладными отношениями и событиями, в которых значимое и незначительное навсегда друг в друге потеряны. У человека наблюдающего "взгляд обесцвеченный", живя в витринном мире, он разочарован и ностальгирует по прошлому. Причем у ностальгии этой нет возраста, и захватила она собой все культурное пространство - от моды до музыки.

"Ностальгия по тому времени основывается на иллюзии справедливости, иллюзии равноправного общества. Чувство справедливости - это базовое для человека чувство" - Зауреш Терекбай

Мадановы - современные отшельники. Они скромно держатся в стороне, предпочитая общество друг друга, микрорайон Мамыр, и огромную библиотеку, которая бесцеремонно вытесняет владельцев из их квартиры. Они живут в окружении философских теорий, фильмов братьев Коэн, художественных альбомов, каталогов, биографий и своих работ. Отсюда, из окна своей квартиры они наблюдают быструю смену времен. Им всегда удавалось тонко чувствовать любые социальные и политические изменения. К 80-летию Октябрьской революции в 97 году они показали свою масштабную "Вавилонскую башню" - инсталляцию - стройку с красными молотками, как метафору человечества, бесконечно разрушающего, и бесконечно создающего. В 2007 году их не менее масштабная "Трансгрессия" стала частью Центрально-Азиатского павильона на Венецианской биеннале и рассказывала она о внезапных и навязчивых переменах, которые болезненно переживало казахстанское общество. Наблюдения за своим любимым микрорайоном они описали в проекте "Мамырские сны".

"Здесь был пустырь и пять домов. И мы наблюдали, как все обрастало, как вырастали дети - уже третье поколение, как люди менялись, как менялась психология. Наши соседи были советскими интеллигентами, потом стали бизнесменами, мы видели, как меняется их внешность, отношения. Это все интересно. А мы стоим и наблюдаем" - Зауреш Терекбай.

Что они видят из своего окна сегодня? Cool-Age Мадановых - это более 80 работ, выполненных в технике коллажа. Художники неслучайно выбрали его, чтобы показать эту новую эпоху. В начале XX века коллаж был мощным явлением в искусстве и излюбленным приемом авангардистов. "У коллажей есть удивительная особенность - выглядеть - на первый взгляд - технически очень простым выразительным средством и в то же самое время позволять художникам делать сильные эстетические и политические заявления", пишет куратор выставки Тибо де Ройтер. Но Мадановы коллаж выбрали не только в качестве приема. Отсылки к XX веку у них - это прямые и тревожные параллели со временем Родченко и Хартфилда.

"Мы находимся в круге событий, которые напоминают период перед Первой Мировой войной. Параллелей очень много - и противостояние жесткое, и новое общество, которое несет новую культуру" - Галим Маданов.

Мадановы любят людей, за которыми наблюдают. Хотя осознано выбрали изоляцию и мало с ними общаются. Это еще один исчезающий вид - гуманистов, и они - непростительно для этого времени деликатны. Они переживают за каждого потерявшегося в витринах и за своего наблюдателя на корточках. Эта деликатность сквозит даже через серию работ о маргинализации "И где-то бродит тут душа поэта".

"Казахстанскому обществу всего 25 лет, мы ничего не можем дать. Мы ничего не производим, мы только потребляем. Мы - общество потребления, не только в плане вещей, но в плане идеологий. У нас общество, которое только перебралось в город. Мы учимся в нем жить" - Зауреш Терекбай.

Новую эпоху Cool-Age ярко подчеркивают несколько старых работ. В серии "Разговоры с небом" живопись потеряла свой цвет, как навсегда потеряло значение то, что она показывает - традиции. На фоне ярких витрин современной жизни, которые Мадановы показали в своих коллажах, совсем иначе выглядит их инсталляция "Сон разума". Под одеялом из тысяч пластиковых солдат, символизирующих неспокойные человеческие судьбы, мирно, на боку спит пустота. И если взглядываться в нее долго, суета в соседних квадратных рамках окончательно перестает иметь значение. Хочется оставить свои витрины и встать на сторону наблюдателя. Пусть и с обесцвеченным взглядом.