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Культура / Искусство

Кожа Алматы: Выставка стрит-фотографий Хуана Саликета

The Skin I Dressed

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В пространстве Smart Point в галерее Art Future стартовала выставка фотографий мадридского художника Хуана Саликета – The Skin I Dressed. Все 65 снимков из серии посвящены Алматы. Художник посетил южную столицу в начале 2018 года и запечатлел все паттерны зимнего города – дворы, заборы, люки, стены домов, двери и многое другое. 

Хуан Саликет – фотохудожник, который работает в двух направлениях. Первое – создание скульптур из фотографий. С помощью канцелярского ножа и ластика он творит уникальные 3D-объекты из своих снимков. Второе направление – уличная фотография. В своей серии The Skin I Dressed Саликет через фотографию идентифицирует "кожу" города – фасады, окна, дворы, стены и многие другие вещи, характерные именно для этого места. Эти предметы окружают алматинцев каждый день, становясь для них своеобразной "второй кожей". 

"Культурные коды региона всегда кроются в самых мелких деталях. Узоре фигурной решетки на окне, старых граффити, водопроводных люках, надписях на заборах, самодельных вывесках и многих других вещах, давно ставших частью нашей обыденности. Мне нравится открывать их на каждом новом месте, проникая в суть вещей и знакомясь с городом на этом  глубинном интимном уровне", – рассказывает Хуан. 

Выставка продлится до 2 февраля и будет пополняться. Художник проведет в Алматы еще несколько дней, во время которых он планирует расширить серию фотографий. 

 

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