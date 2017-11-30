"Кое-что о современном номадизме": Выставка Гульнары Касмалиевой и Муратбека Джумалиева в Алматы

30 ноября в комплексе VILLA Boutiques & Restaurant открывается выставка "Кое-что о современном номадизме". На ней будут представлены работы кыргызских художников Гульнары Касмалиевой и Муратбека Джумалиева. Для художников из Бишкека эта выставка станет первым сольным проектом на территории Центральной Азии. Гульнара и Муратбек широко известны за рубежом – их работы были показаны на Венецианской биеннале и биеннале современного искусства Кванджу в Корее. В 2007 году прошла их персональная выставка в Art Institute of Chiсago.

Название экспозиции взято от видео Гульнары и Мурата "Кое-что о современном номадизме". На видео засняты люди, которые проходят досмотр в аэропорту. Для художников таможня в аэропорту – это ритуал современных номадов. Кочевническое прошлое так или иначе роднит все страны Центральной Азии, и для Гульнары Касмалиевой и Муратбека Джумалиева первая ассоциация с ним – это дорога.

На экспозиции будут выставлены как уже известные работы, например, инсталляция "Транссибирские амазонки", которая была показана в Венеции в 2005 году в первом павильоне Центральной Азии, так и новые, которые художники сделали специально к сольной выставке в Алматы.

"Транссибирские амазонки" (2005)

2 декабря в Aspan Gallery также состоится панельная дискуссия с участием художников и независимого куратора и арт-критика Юлии Сорокиной, на которой будут представлены видео, не вошедшие в основную выставку, и новый проект художников, который будет презентован в Москве в начале 2018 года.

Сама выставка продлится до 14 января 2018 года.

"Автобус" ( из серии "Новые менгиры", 2005)