Искусство – темный лес, сложный, запутанный и туманный. Чтобы в нем не заблудиться, нужен гид – искусствовед. Мы позвали Александру Кудряшову и попросили подготовить небольшую подборку книг. Каждая из них поможет понять, полюбить искусство и начать в нем разбираться.
Одиночество через призму искусства. В книге Оливия Лэнг рассказывает о самых неоднозначных деятелях искусства второй половины ХХ века. Это истории о великих и знаменитых людях, маргиналах, которые эпатировали публику. Каждое "исследование" поражает богатством фактов и образов. Благодаря этой книге, можно узнать больше об Энди Уорхоле, Эдварде Хоппере, Дэвиде Войнаровиче, Генри Даржере, Клаусе Номи и Джоше Хэррисе. С автором хочется порассуждать об одиночестве и о том, как оно переживается разными людьми. Она считает: "Одиночество – это особое место".
Книга для тех, кто давно хотел разобраться в современном искусстве, но не находил ответов на свои вопросы. На мой взгляд, это одна из самых бодрых книг формата "для новичков в современном искусстве". Любопытные рассуждения на тему того, как искусство меняет мир; не банальные примеры работ и художников; хороший список источников; подробный и понятный алгоритм того, "как сделать выставку с нуля".
Отлично подходит для тех, кто только знакомится с миром искусства. Конечно, полной картины ждать не приходится. Но после живого и увлекательного введения, легко наметить себе дальнейшую дорогу и составить внушительный список литературы на будущее. Несмотря на внушительный объем, читается книга легко и приятно. "История искусства" заиграет особенно ярко, если после каждой главы "гуглить" другие произведения упомянутых авторов. Приведенных иллюстраций в книге явно недостаточно.
Современное искусство толкает к размышлениям о важном. Оно не пытается показать красивый мир классического прошлого, оно призывает к рефлексии и переосмыслению настоящего. Эта книга поможет нам разобраться в символах и трактовках знаковых работ ХХ века. После её прочтения легко увидеть культурные взаимосвязи и закономерности.
Это не похоже на классические искусствоведческие эссе. Барнс не искусствовед. Он – писатель, и акценты у него сдвинуты – от смелых глобальных обобщений до неприметных деталей. Барнс – великолепный рассказчик, каждая история увлекает не хуже скандинавского детектива. У него хочется учиться манере письма и мышления: нырять на глубину, чувствовать связь с контекстом или, напротив, её отсутствие, и видеть то, что скрыто.
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