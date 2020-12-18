Искусство – темный лес, сложный, запутанный и туманный. Чтобы в нем не заблудиться, нужен гид – искусствовед. Мы позвали Александру Кудряшову и попросили подготовить небольшую подборку книг. Каждая из них поможет понять, полюбить искусство и начать в нем разбираться.

"Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества" Оливия Лэнг

Одиночество через призму искусства. В книге Оливия Лэнг рассказывает о самых неоднозначных деятелях искусства второй половины ХХ века. Это истории о великих и знаменитых людях, маргиналах, которые эпатировали публику. Каждое "исследование" поражает богатством фактов и образов. Благодаря этой книге, можно узнать больше об Энди Уорхоле, Эдварде Хоппере, Дэвиде Войнаровиче, Генри Даржере, Клаусе Номи и Джоше Хэррисе. С автором хочется порассуждать об одиночестве и о том, как оно переживается разными людьми. Она считает: "Одиночество – это особое место".

"Кто боится современного искусства? Путеводитель по миру современного искусства от А до Я" Джессика Черази, Кён Ан

Книга для тех, кто давно хотел разобраться в современном искусстве, но не находил ответов на свои вопросы. На мой взгляд, это одна из самых бодрых книг формата "для новичков в современном искусстве". Любопытные рассуждения на тему того, как искусство меняет мир; не банальные примеры работ и художников; хороший список источников; подробный и понятный алгоритм того, "как сделать выставку с нуля".

"История искусства" Эрнст Гомбрих

Отлично подходит для тех, кто только знакомится с миром искусства. Конечно, полной картины ждать не приходится. Но после живого и увлекательного введения, легко наметить себе дальнейшую дорогу и составить внушительный список литературы на будущее. Несмотря на внушительный объем, читается книга легко и приятно. "История искусства" заиграет особенно ярко, если после каждой главы "гуглить" другие произведения упомянутых авторов. Приведенных иллюстраций в книге явно недостаточно.

"Всё и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины ХХ века" Екатерина Андреева

Современное искусство толкает к размышлениям о важном. Оно не пытается показать красивый мир классического прошлого, оно призывает к рефлексии и переосмыслению настоящего. Эта книга поможет нам разобраться в символах и трактовках знаковых работ ХХ века. После её прочтения легко увидеть культурные взаимосвязи и закономерности.

"Открой глаза" Джулиан Барнс