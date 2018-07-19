Кинотеатр "Целинный" станет центром современной культуры

14 сентября в Алматы открывается первый постоянный центр современной культуры "Целинный". Он расположится в бывшем здании кинотеатра "Целинный", ранее принадлежавшего сети Otau Cinema. Центр откроется масштабной выставкой об архитектуре Алма-Аты 60-80-х годов. Это крупнейшее исследование, посвященное архитектуре города за всю его историю. В подготовке к мероприятию принимает участие Музей современного искусства Garage. В прошлом году российская институция проводила в Астане конференцию, посвященную модернистскому наследию Алма-Аты. Также "Целинный" совместно с Garage опубликует справочник-путеводитель, составленный историком архитектуры Анной Броновицкой, архитектурным критиком Николаем Малининым и фотографом Юрием Пальминым. Всего в справочник войдет информация о более чем 60 зданиях. Отрывки из него будут опубликованы эксклюзивно на Buro 24/7 Kazakhstan.

После презентации проекта центр закроется до 2020 года для проведения полной реконструкции. Представители центра обещают вернуть зданию его исторический облик. По словам руководителя проекта Джамили Нуркалиевой, это будет гармоничный симбиоз оригинального сооружения 1964 года и современных архитектурных и инженерных тенденций. Новый "Целинный" будет легко узнаваем для всех, кто помнит старый советский кинотеатр.

Во время подготовки "Целинного" к первому мероприятию удалось обнаружить произведение искусства, считавшееся утерянным. Это сграффито Евгения Сидоркина – советского художника-графика и заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. Он создал композицию для фойе кинотеатра "Целинный" в начале 1960-х. Изначально предполагалось, что она была уничтожена во время ремонта в 2000 году, поэтому на южном фасаде здания была воспроизведена копия – ее можно увидеть там и сейчас.