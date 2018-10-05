“Хлеб и розы”: выставка казахстанских художниц в Берлине

26 сентября в Берлине стартовала выставка "Хлеб и розы" – второе мероприятие в череде проектов "Фокус Казахстан". В этот раз команда выставляла работы четырех поколений казахстанских художниц – от Гульфайрус Исмаиловой и Веры Ермолаевой, чьи произведения предоставлял музей им. Кастеева, до молодых художниц Анар Аубакир, Гульмарал Татибаевой и других. Кураторская команда также получилась звёздная. Её возглавил Дэвид Эллиот – один из самых влиятельных кураторов в мире современного искусства, бывший директор Moderna Museet в Стокгольме и Istanbul Modern в Стамбуле, возглавлявший токийский Музей Мори. Эллиот также известен как арт-директор Сиднейской биеннале и первой Киевской биеннале современного искусства Arsenale 2012, а сейчас он входит в консультативный совет берлинской галереи MOMENTUM. Также над выставкой работали директор MOMENTUM Рейчел Риц-Волох и казахстанская художница Алмагуль Менлибаева.

Название выставке дала песня Джеймса Оппенгейма "Хлеба и роз", которую распевали бастующие женщины на демонстрации в Лоуренсе. А в обиход его ввела американский лидер профсоюзного движения Роза Шнайдерман, требующая для женщин не только подобающей оплаты труда, но и достойной жизни. Как и на предыдущей выставке, перед кураторами стояла сложная задача – найти точки соприкосновения между художниками советского периода и нашими современниками. "Тему для выставки придумали Алмагуль и Рейчел. И я подумал: "Это же замечательно. Мы сможем затронуть сразу несколько важных вопросов – например, патриархат и роль женщины в социуме". Сейчас феминистическое движение в искусстве находится на взлёте не только в Европе, но и в Китае, Японии и, вот, в Казахстане. Другой вопрос – почему о нём говорят именно сейчас? Не потому же, что женщины вдруг неожиданно стали талантливы – они всегда были талантливы, но раньше у них не было возможности выразить себя как художников. В то же время, если обратиться к сакскому периоду, по произведениям того времени, можно понять, что они занимали важное положение в обществе – например, воевали наравне с мужской частью населения. И всё же самый главный вопрос нашего времени – почему женщина не могла реализовать себя как художника. Этой выставкой мы пытаемся ответить на него, а также показываем работы тех, кто каким-то образом сумел "победить систему", – рассказывает куратор Дэвид Эллиот.

Старшее поколение представляют Татьяна Глебова, Вера Ермолаева, Айша Галимбаева и Гульфайрус Исмаилова. Советские живописцы-графики Глебова и Ермолаева родились и состоялись как художницы в России, но весомый пласт их работ посвящен Казахстану, где они провели много времени. Татьяна Глебова находилась здесь в эвакуации, Вера Ермолаева была сослана в "Карлаг" за антисоветскую деятельность. Айша Галимбаева – художник кино и живописец, работала над картинами "Девушка-джигит" и "Поэма о любви". Гульфайрус Исмаилова – одна из самых знаменитых казахских художниц, но в первую очередь – главный художник Казахского театра оперы и балета. Эти женщины работали и творили в переломный период, который можно было описать как становление казахского авангарда. И их работы стали мостом между традиционным казахским искусством, советским авангардом 1920-30-х годов и социалистическим реализмом. "Это было поколение художников, которое не интересовала история, они рефлексировали на тему настоящего, пытаясь запечатлеть сегодняшний момент", – говорит Дэвид Эллиот. Отличительной чертой этого периода времени стало смешение народных ремесленных техник и академической живописи. Например, роспись, традиционный казахский орнамент регулярно появлялись в работах и Айши Галимбаевой, и Гульфайрус Исмаиловой.





Сегодняшнее поколение казахских художниц, так или иначе, обращается к темам, мотивам и средствам, интересовавшим их предшественниц. Инсталляция-шатёр Гульмарал Татибаевой, сделанная из элементов казахской национальной одежды, рассказывает о связи совершенно разных поколений женщин – от казашек-кочевниц до современных жительниц Берлина. В работе использован ковер, сотканный предками художницы в 40-х годах прошлого века. На входе гостей встречает войлочная инсталляция. Посвящение Айше Галимбаевой сделала Алмагуль Менлибаева, создавшая видео-арт с отрывками из кинокартин, в которых она принимала участие. "Хотя их разделяет почти столетие, они не такие разные, как нам кажется. И те, и другие искали новые средства выражения и преодолевали стереотипы. Если в начале 20-го века это была книжная иллюстрация, декорации, то нынешние художницы хоть и имеют более широкий выбор, их по-прежнему волнуют поиски нового художественного языка", – рассказывает Рейчел Риц-Волох.

Так, одной из работ Сауле Сулейменовой стал документальный фильм, снятый ею и её дочерью Суинбике о жизни Лидии Блиновой – казахстанского архитектора, дизайнера, художника, поэта и скульптора. Лидия – супруга одного из самых известных казахстанских художников – Рустама Хальфина. И хотя она оставила после себя огромное художественное наследие, о её жизни известно совсем мало. Воспоминания людей, которые знали её, собранные в одну картину, стали посвящением её жизни и творчеству.

И хотя тема выставки изначально была заявлена как исследование женского и феминистского искусства на территории Казахстана, участницы исследовали куда более широкий спектр тем и направлений. Сауле Сулейменова представила серию работ, сделанных из целлофана – "Остаточная память", которая посвящена трагическим событиям, оставившим свой след в истории и памяти людей. Так работа "Ашаршылык" отсылает ко времени голода, охватившего Казахстан в период коллективизации в 1930-х годах, и унесшего жизни около трети населения республики. Алмагуль Менлибаева, которая также выступила сокуратором выставки, представила видеоинсталляции "Токамак" и "Степное барокко". "Токамак" – многоканальное видео, которое использует различные вариации изображения реактора Токамак, установленного в 2017 в Курчатове. Видео напоминает и о советском прошлом Казахстана, когда на территории страны проводились ядерные испытания.

Сексуальность - тема, бывшая табуированной на протяжение многих десятилетий в казахском искусстве, но масштабный источник вдохновения для современных художниц. "Если мы обратимся к шаманизму и древним изображениям той эпохи, мы заметим, что тема продолжения рода была ключевой. Она не была посвящена исключительно женскому началу, скорее, понятие гендера - и мужского, и женского - исследовалось с одинаковым интересом. Известно, что шаманы переодевались в женскую одежду, становясь оборотнями. Сексуальность, отношение полов, - этот вопрос был, пожалуй, самым важным для предков" - рассказывает Дэвид Элиотт. "Новогодние открытки" Бахыт Бубикановой поднимают вопрос о роли женщины и месте в социуме. Обнаженное тело - еще и высказывание против навязывания социальных ролей. Отношения женщины с ее собственным телом исследует Гульнур Мукажанова и Наталья Дю.