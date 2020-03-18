Поразительно, но человечество парадоксально устроено: мы не умеем ценить самих себя, пока кто-то со стороны не даст нам оценку. Это касается практически всех сфер жизни. Часто за это нам приходится расплачиваться. Так, американцы в свое время не ценили собственное искусство и распродавали его. После, когда пришло осознание его важности и уникальности для страны и мира, оказалось, что очень много ярчайших объектов современного американского искусства находится в частных руках, по большей части японских. К слову, японские банки первыми в мире стали выдавать кредиты для покупки объектов искусства. И вот недальновидным американцам для того, чтобы заполнить пробел в собственной истории искусства, сформировать коллекцию национального достояния и остаться мировым центром современной культуры, пришлось выкупать за изрядно подросшие цены объекты contemporary art у частных коллекционеров. Эту историю в последний своей приезд в Алматы вспомнил известный галерист Марат Гельман, проводя параллель с казахстанским рынком современного искусства.

А теперь стараниями г-на Гельмана в коллекции Государственной Третьяковской галереи появились работы четырех известных казахстанских представителей contemporary art. В эти дни проходит выставка, передаваемых в дар музею произведений из коллекции Марата Гельмана под названием «Дар Марата». По сообщению музея, коллекция включает произведения, отражающие основные тенденции развития искусства в постсоветском пространстве 1990–2000-х годов.

Ербосын Мельдибеков, Серия "Пол Пот", 1998-2000, Цветная фотография

Сакральные скульптурные сооружения из казахской степи переживают актуализацию в знаменитой работе Молдакула Нарымбетова «Балбалы». Ковер глобализации через традиционные корпешки собирает соратник Молдакула по арт-группе «Кызыл Трактор» Саид Атабеков. Соединяет традицию европейского искусства и историю нашего региона Ербосын Мельдибеков в инсталляции «Гаттамелата в шкуре Чингисхана». В свою коллекцию Третьяковская галерея отобрала и несколько фото из его серии «Пол Пот», а также фотопринт «Брат мой, враг мой». Первые президенты Казахстана и России – Нурсултан Назарбаев и Борис Ельцин – на портретах Каната Ибрагимова теперь хранятся в художественном музее Москвы.

В настоящее время казахстанские современные художники есть в коллекциях: Pompidou (Париж), Русского музея (Москва), Аукционном доме Christie's (Лондон), Государственное картинное собрание Турции (Стамбул), Philadelphia Museum of Art (Филадельфия), Музей Рахима Коча (Стамбул), Van Abbemuseum (Ньюхейвене), MUhKA (Антверпен), Devi Art Foundation (Гургуан), Projetto107 (Турин) и этот список можно продолжать. В Казахстане время от времени пополняет свою коллекцию современного искусства ГМИ им. Кастеева. Начала формироваться коллекция когда-то в Национальном музее РК в столице. Но системного и полноценного коллекционирования современного отечественного искусства до сих пор не происходит. Мы постепенно теряем шанс на сохранения казахстанского национального наследия современной культуры. И с большой вероятностью можем попасть в американский сценарий, когда чтобы собрать знаковые работы казахстанских представителей contemporary art нам придется выкупать из иностранных частных коллекций.

Саид Атабеков, "Корпеше флаги", 2010, Инсталляция, шелковые и хлопковые флаги

Рынок казахстанского contemporary art имеет вполне ощутимые размеры. Так, по оценке экспертов, на данный момент он составляет 4 миллиона долларов США. И в дальнейшем он будет только расти. К примеру, средняя стоимость работ Ербосына Мельдибекова за последние 13 лет выросла в десять раз. В 2006 году средняя стоимость его работ составляла 2 тысячи долларов США, а уже в 2019 году этот показатель равен 20 тысячам долларов США. Помимо самого художника, в этом росте содержится большая работа галеристов, искусствоведов и кураторов, которые работают над созданием и продвижением казахстанского искусства, как уникального феномена.

Молдакул Нарымбетов, «Балбалы»

Креативная экономика, ставку на которую в последнее время делает Нур-Султан и Алматы, базируется на развитой среде для искусства. Ситуацию с креативной экономикой и искусством, можно сравнить с фундаментальной наукой и прикладной. Очевидно, что прикладная наука, которая формирует основной финансовый доход, невозможна без разработок в фундаментальной науке. Моду, дизайн, архитектуру, кинематограф сложно представить без развитого изобразительного искусства. Значит для того, чтобы развить креативную экономику нам необходимо развивать в том числе и современное искусство. И здесь шаги все проверены и понятны. Казахстану необходим музей современного искусства, который бы провел работу по коллекционированию, документации и систематизации центрально-азиатского искусства. Нам нужна региональная Биеннале современного искусства, как глобальная диалоговая площадка.

Ербосын Мельдибеков,"Гаттамелата в шкуре Чингисхана", 1999, Инсталляция, конские копыта

Историко-культурная ситуация нашего региона показывает, что наиболее туристически привлекательным направлением в культуре и искусстве для Алматы является XX век и его наследие. По количеству артефактов, исторических памятников, достопримечательностей других эпох мы в значительной степени уступаем Узбекистану, России, Монголии, Грузии и другим странам. Алматы имеет смысл делать ставку на достижения XX и XXI веков, работать над построением бренда современной казахстанской культуры. Вновь проводя параллель с США, можно отметить, что и они в свое время сделали ставку на развитие современной культуры и в настоящее время являются мировым центром contemporary art.

В сопроводительном тексте к выставке «Дар Марата» кураторы Наталья Сидорова и Михаил Сурков подчеркивают: «открытием галереи Гельмана в конце 1990-х годов стало новое искусство Казахстана». На что возникает вопрос: а не хотим ли мы открыть самих себя для себя?