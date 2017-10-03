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Культура / Искусство

Нурлан Смагулов подарил музею Кастеева Энди Уорхола

Картину "Джеки" подарили музею в честь 25-летия компании "Астана Моторс"

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В этом году  "Астана Моторс" исполнилось 25 лет. В честь этого юбилея основатель компании, бизнесмен Нурлан Смагулов передал в коллекцию музея Кастеева картину Энди Уорхолла "Джеки"

Как и в случае с Мэрилин Монро, Уорхол решил посвятить несколько работ первой леди США, супруге Джона Кеннеди – Жаклин. Художник начал работать над серией ее портретов, выполненных в технике шелкографии, в феврале 1964 года, и сделал более 50 работ с ее изображением. Одна из них входила  в частную коллекцию Смагулова. 

"Я практически вырос в музее имени Кастеева. Я приходил сюда ребенком, в подростковом возрасте, теперь прихожу сюда со своими детьми и семьей. Поэтому мне особенно приятно сделать свой вклад. Надеюсь, это превратится в хорошую традицию" - рассказал Нурлан Смагулов во время вручения.

В честь юбилея, бизнесмен и один из главных коллекционеров казахстанского искусства Нурлан Смагулов сделал еще один подарок музею - в течении месяца вход в Кастеевку для всех желающих будет бесплатным.

 

Buro247.kz

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