Нурлан Смагулов подарил музею Кастеева Энди Уорхола

В этом году "Астана Моторс" исполнилось 25 лет. В честь этого юбилея основатель компании, бизнесмен Нурлан Смагулов передал в коллекцию музея Кастеева картину Энди Уорхолла "Джеки"

Как и в случае с Мэрилин Монро, Уорхол решил посвятить несколько работ первой леди США, супруге Джона Кеннеди – Жаклин. Художник начал работать над серией ее портретов, выполненных в технике шелкографии, в феврале 1964 года, и сделал более 50 работ с ее изображением. Одна из них входила в частную коллекцию Смагулова.

"Я практически вырос в музее имени Кастеева. Я приходил сюда ребенком, в подростковом возрасте, теперь прихожу сюда со своими детьми и семьей. Поэтому мне особенно приятно сделать свой вклад. Надеюсь, это превратится в хорошую традицию" - рассказал Нурлан Смагулов во время вручения.

В честь юбилея, бизнесмен и один из главных коллекционеров казахстанского искусства Нурлан Смагулов сделал еще один подарок музею - в течении месяца вход в Кастеевку для всех желающих будет бесплатным.