Письма из Майами: Как продается самое дорогое современное искусство

Утро понедельника. Пять взрослых людей сидят в белой комнате и около часа обсуждают, стоит ли поставить живопись Айзека Эйдана на настоящие арбузы или надо сделать фотопечать. Работа про диалог между реализмом и абстракцией, которая является логическим продолжением своего фигуративного прошлого. Золотой век датской живописи подарил миру живые и объемные натюрморты, по которым современные экономисты даже изучали историю трейдинга между странами, и, чтобы поговорить о роли реализма в современном искусстве через эту призму, арбуз в работе Айзека сначала был настоящим. Но арбузы гниют, а коллекционерам не нравится запах гнили, поэтому появилась мысль напечатать фрукт на принтере, что едва ли не лучше отражает смену визуальных приемов, которыми искусство пользуется для того, чтобы расширить свои границы или обозначить новые. Сам художник относит серию этих работ к постаналоговой живописи, что в сущности значит осознание изображения не только через органические краски, но и через пиксель, пришедший к нам из диджитал-пространства.

Art Basel Miami Beach – одна из самых влиятельных и интересных ярмарок современного искусства в мире. Как это всегда бывает, за последние десятилетия вокруг этого события выросло целое поколение сильных и не очень сателлитных ярмарок – то есть моложе, доступнее и дешевле как для коллекционеров, так и для галеристов. Ethan Cohen Gallery представлена в лучшей из этого списка Art Miami, где можно найти не только уже известных, но пока молодых художников, но и редкие произведения, которые появляются на рынке после смерти чьей-нибудь бабушки или банкротства инвестиционного банка. Контроль цен и доступ к определенным работам – тема достаточно щепетильная, и каждый хороший галерист знает, как важно понимать, кому и за сколько ты продаешь произведение. Скажем, если на крупном аукционе работа Кристофера Вула не продается или уходит ниже оценочной стоимости, то это проблема его галереи. Поэтому эксперты стараются пополнять серьезные коллекции, а не тешить самолюбие случайных для рынка людей, который вернут произведение при первом финансовом кризисе.

Понятие элитарности в Майами не имеет ничего общего с казахстанцем, который купил дорогую квартиру на авеню Монтень и попал во все газеты. Это самые крупные финансисты, топ-менеджеры, владельцы компаний, которые поколениями коллекционируют искусство и для которых инвестиционная привлекательность – не первостепенная задача. На определенном уровне главным становится вкус, умение годами поддерживать художника и дружить с его галеристами. Что делать достаточно приятно, когда добрая половина города перемещается на белых яхтах Azimut, изредка меняя их на желтые Lamborgini. Кажется, что в эту вечную весну съехались все, кто добился чего-то по-крупному и хочет праздного спокойствия вперемешку с двумя маргаритами на ланч. Все это дополняется смешными, почти колониальными отелями в стиле арт-деко, когда-то роскошными, сейчас просто разноцветными от ярких фонарей Оушен Драйв. Настоящий лакшери-рай перенесли чуть южнее те же девелоперы, что скупают тут искусство и строят для него дома-фондейшены, чтобы лучше продавать квартиры с видом на океан. Но, как в каждом городе мира, где есть сверхбогатые, разница в уровне жизни тут режет глаза. В двадцати минутах ходьбы от многомиллионного Раушенберга, висящего в стенах музея Перез, продают крэк и жарят собак. В 2016 году в солнечном штате Флорида были зарегистрированы 33 000 бездомных, и это только официальная статистика. Из-за теплого климата и сравнительно хорошей экономики в Майами годами съезжались люди со всего континента – Кубы, Мексики, Колумбии. Ветер теплый, и спать можно прямо на пляже. Все эти люди особенно сильно выделяются из стаи галеристов с их черными пиджаками и белыми улыбками. С уборщицами разговариваешь на ломаном испанском, а крепкие парни в кепках весело переносят с места на место скульптуру Бернара Венета, не придавая никакого значения тому, сколько она стоит.

Справедливости ради стоит сказать, что галеристы тоже не купаются в бассейне, потягивая коктейли с высокими зонтиками. У каждого есть примерно три дня, чтобы превратить белую коробку арендованных стен не только в отчетливое кураторское высказывание, но и во что-то, что можно выгодно продать. В счет идет каждый сантиметр, расположение картин относительно друг друга, прямой или распыленный свет, то, куда ты поставишь стул и откуда придет твой будущий покупатель. Если постараться слишком сильно и "перекурировать", то это тоже ловушка, ведь человек покупает это в дом и ему сложно представить произведение среди нарочито желтых стен в сиреневую крапинку, пусть это и смотрится неплохо здесь и сейчас. Все эти решения вдохновляют и изматывают, потому что многое делается интуитивно. Хотя каждый профессионал готовится к таким маркерам успеха за год, последний гвоздь всегда прибивается за 15 минут до открытия. В целом, общее ощущение происходящего можно свести к сцене из фильма "Нью-Йорк, Нью-Йорк", когда Хоффману говорят, что декорации строят уже 10 лет. Поэтому незадолго до шампанского, закрытых вечеринок и разговоров о том, как в 1984-м Баския наблевал у кого-то на ковре, ты докрашиваешь стены, потеешь и воняешь. Еще вчера мистер Розенбаум стелил ковер у себя в будке, а уже сегодня грациозно ходит, высматривая того, кто купит у него Антони Тапиеса. Покупают, кстати, чаще всего пожилые милые парочки. Наверное, потому что собирать искусство – это особая форма секса, где, если повезет, снизу оказываешься не ты. Только на одной из семи крупных и известных ярмарок, которые прошли в пестром Майами, около 2500 тысяч зарегистрированных работ. Продали больше половины, хотя точных цифр никто никогда не узнает.