Опера: что происходит с ней сегодня?

Опера считается самым дорогим, сложным в постановке и восприятии, и элитарным видом исполнительского искусства. С этими определениями сложно поспорить, что не отпугивает театральных деятелей, которые мечтают вывести один из старейших жанров на новые уровни. Поэтому сегодня оперные постановки по масштабу экшена могут не уступать рок-концертам и музыкальным фестивалям, а мода на них одинаково распространена среди людей разных поколений. Рассказываем немного об истории жанра и делимся подсказками, какую современную оперу однозначно стоит смотреть тем, кто находится в поиске новых культурных впечатлений.

С чего все начиналось

Считается, что первый оперный спектакль состоялся в 1598 году во Флоренции и по формату напоминал закрытое представление для итальянской аристократии. Успех был налицо, и уже через сорок лет опера стала массовым мероприятием, куда мог попасть любой, имеющий возможность купить билет (в целом, они по-прежнему были недешевыми). Считается, что именно благодаря опере сформировался тот вид театров, который мы знаем сегодня. Ранее артисты выступали в амфитеатрах, но для хорошей акустики необходима ярусная система. Так и появилась система рассадки, которая, в принципе, мало поменялась за прошедшие 500 лет. Был в этой системе и социальный момент. Центральная ложа с самым хорошим видом и акустикой принадлежала монаршей семье, дальше - приближенным и дворянству, чем дальше от центра - тем ниже был социальный статус зрителя. Почти до начала ХХ века опера была главным культурным развлечением Европы, а театр выполнял не только развлекательную, но и социальную функцию. Там заключались сделки (например, в приватных ложах), случались громкие романы, заводились нужные связи. Со временем появляются упрощенные жанры вроде оперетты, а с началом ХХ века и появлением кино, опера постепенно теряет свою популярность в широких кругах и становится жанром, любимым элитой.

О чем вообще рассказывает опера

Опера один из немногих жанров, который сохранил верность своим изначальным тематикам и сюжетам. Ранее наиболее частым источником вдохновения для оперной постановки становились сказки ("Турандот" Пуччини), античные мифы ("Любовь Данаи" Штрауса), исторические сюжеты в более редких случаях ("Диалоги кармелиток"). Поэтому, в отличие от того же театра, опера всегда была максимально далеко от реализма - как в художественных средствах, так и в плане сюжетов. Опера потому и считалась самым сложным структурным механизмом, потому что всегда на сцене рисовалась утрированная, идеалистичная, далекая от быта, иллюзорная реальность. В опере другой отсчет времени, другая, искаженная реальность. Герои часто проговаривают все свои мысли вслух, могут говорить параллельно об одном и том же, утрируя и гиперболизируя моменты. Опера стала абсолютным продуктом барочной эстетики, и сегодня до сих пор она ассоциируются именно с ней. Интересно, что опера очень редко становилась актуальным социальным высказыванием, к которому стремятся большинство современных жанров искусства. Например, даже на заре своего возникновения для авторов было нормой писать произведения о событиях давно минувших. Лишь ближе к закату своей популярности опера и ее сюжеты начали стремиться к окружающей ее реальности - "Богема", "Тоска" станут хорошими примерами (Пуччини преуспел на этой ниве, хоть и остался романтиком), но более всего приблизили оперу к канонам драматического театра Штраус, Яначек и Берг.

Зачем там сюжет

Характерное отличие оперы и балета от других развлекательных жанров вроде кино и театра заключается в том, что опера - это исключительно визуально-слуховое представление, где сюжеты и развязка имеют второстепенное значение. Либретто в отсутствии музыки не имеет самостоятельной художественной ценности. Ценителей оперы в принципе не интересует сюжет - он, скорее, выступает как каркас, на который авторы и постановщики нанизывают определенные стилистические и музыкальные решения, которые они создают для того или иной сцены. Поэтому можно бесконечно слушать одну и ту же оперу в разных редакциях - ведь это будут совершенно разные произведения.

Джулиана Снэппер, “Ты, кто выйдет из потопа”, 2009 г.

Что происходит с оперой сейчас

В новом столетии опера остается в центре интереса как мировых культурных институций, так и молодых режиссеров, композиторов и исполнителей. Почему она продолжает вызывать интерес? Как уже было сказано выше, опера - самое технически сложное произведение, которое находится на интерсекции нескольких жанров - музыки, драматургии, режиссуры. Мировые институции нередко заказывают новые постановки молодым драматургам и композиторам, либо же производят их сами. Но, к сожалению, доля новых современных постановок в репертуарах до сих пор невелика - это объясняется консервативными настроениями основной аудитории оперы. Более того, сейчас в оперном жанре происходит очевидный ренессанс - новую популярность обретают давно забытые имена или произведения, написанные, например, в эпоху барокко. Критики называют это интересным кейсом - произведения получают новую жизнь и интерпретацию благодаря актуальному взгляду современных драматургов и композиторов. С другой стороны, именно проблему непопулярности современных оперных произведений и отсутствие их в постоянном репертуаре критики называют основной для современного музыкального театра. Жанр консервируется за неимением новых свежих имен, канонов, приемов и техник.

И все же, что смотреть и слушать сегодня?

На самом деле, попыток реанимировать оперу и извлечь ее из недр классических либретто и постановок, было много. Многие наверняка слышали о понятии рок-оперы, ну, или как минимум видели авангардные постановки, где от первоначального концепта оперы не остается камня на камне. Как было сказано выше, опера это универсальный вавилонский язык, с которым было бы интересно поработать любому творцу, желающему сделать вызов самому себе. Например, кое-что из авангардных постановок уже считается классикой. Например, работа Джона Морана, которого иногда считают протеже Филиппа Гласса. В 1990 году Моран создал оперу "Семья Мэнсонов", поставленную Глассом, где снялся Игги Поп в главной роли. Один из фрагментов был быстро отозван за непристойность. Неудивительно, что эта опера быстро стала культовой классикой. Еще один интересный вариант для тех, кто интересуется возможностями жанра - это работы исполнительницы Джулианы Снэппер, сопрано. В 2009 году она исполнила партию в опере “Ты, кто выйдет из потопа”, первой в истории подводной опере.

Также, пандемия дала толчок диджитал-развитию оперы. И без того продвинутые в плане технологий Метрополитен-опера и Ковент-гарден увеличили количество прямых трансляций, кино и документальных фильмов о своих постановках. Но, как и любое лицедейство, оперу лучше всего наблюдать вживую. И в этом плане сегодня мало что может сравниться с оперными фестивалями, многие из которых проходят на открытом воздухе, по примеру большинства музыкальных фестивалей. Большинство из них проходят в Европе, некоторые посвящены отдельным композиторам, некоторые следуют определенной концепции. Самые известные мероприятия этого жанра (Глайндборн, Экс-ан-Прованс, Оранж, Санта-Фе) особое внимание уделяют общей атмосфере спектакля — певцы подбираются индивидуально, в соответствии с режиссерской концеп­цией, которая, в свою очередь, рассчитана на фестивальную публику, состо­ящую из знатоков. Но в целом именно фестиваль с его атмосферой, лучше всего подходит для знакомства с оперным жанром и позволяет получить наиболее интересные актуальные впечатления и удовольствие даже тем, кто не совсем понимает жанр оперного пения.