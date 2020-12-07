Из любви к искусству: подборка онлайн-курсов по истории искусства

Разбираться в искусстве модно. В какой-то момент это стало даже необходимо. Чтобы не ударить в грязь лицом и отличать Мане от Моне, есть онлайн-курсы для самостоятельного изучения истории искусства. Мы подобрали лучшие.

1 MoMA Modern Art & Ideas

Работы модернистов и современных художников воспринимаются тяжелее классиков. Но гениальность Пикассо и Уорхолла никто не оспаривает. Почему? На этот вопрос есть ответы у экспертов МоМА. Курс занимает пять недель, во время которых вам раскрываются идеи и контекст картин ХХ и XXI веков - через творчество великих художников.

2 ВШЭ: Введение в историю искусства, Современное искусство

Школа исторических наук при ВШЭ (Высшая Школа Экономики) предлагает два коротких, интенсивных курса: Введение в историю искусства и Современное искусство. В рамках курсов вас обучат базовой теории и объяснят хронологию развития изобразительного искусства – от простых техник к сложным. Поскольку ВШЭ – это высшее учебное заведение, курсы имеют академический статус. При желании (за 1500 рублей), по окончании курса студенту может быть начислено три кредита для зачета в своем университете.

3 Синхронизация

Синхронизация – это своего рода онлайн храм самообразования. Нам обещают следующее: “после курса картины в музеях заговорят голосами художников, а не аудиогидов”. Всего доступно пять курсов, они сгруппированы в два блока: гид по общей истории и разбор мировых шедевров. Впоследствии участники курса смогут со знанием дела рассуждать о разнице “-измов” и высокой цене искусства.

4 Арзамас

“Арзамас” – одна из самых популярных русскоязычных платформ для самообразования. Наверняка поэтому они и именуют себя “магическим проектом”, а целью ставят – “окультуривание” читателей. Выбор курсов специализированный: авангард, “французская болезнь” в России, романтизм и живопись XIX века. Для лучшего понимания к каждому курсу прилагается сопроводительный материал.

5 Подкаст History of Art

Профессоры Оксфордского университета записали 51 лекцию по истории искусства. Над курсом работало более 50 академиков, что определило богатство тем – от средневековой европейской архитектуры до современного искусства Китая. Лекции доступны для бесплатного прослушивания и скачивания на iTunes. Лекции на английском языке.