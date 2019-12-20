Мемы – это новый стрит-арт: как интернет поменял искусство

О том как фотография дала жизнь живописи

В 1878 фотограф Эдвард Мейбридж выпускает картотеку фотографий Гарднер в Галопе, которая впервые визуально доказывает уже известное на тот момент предположение, что лошадь поднимает все четыре копыта при скачке. Фотография заменяет реализм и передает реальность успешнее художников классицизма, которые так старательно "прятали мазок", пытаясь как можно естественнее передать визуальные качества ландшафта, дома или одежды. Жан Огюст Доминик Энгер с его женскими платьями, которые, кажется, издают запах крахмала прямо с полотен, Шишкин с лесом, который шумит, Вид старого рынка в Дрездене руки Бернардо Беллотто - картина в которую можно зайти - с появлением фотографии вся живопись 19 века и до оказывается как бы ненужной. Неожиданно появляется технология, способная справиться с реальностью лучше, чем краски, холст и титанический труд художника вместе взятые. Критики пророчат живописи скорую смерть, а на горизонте появляется модернизм, который вообще поставит под сомнение само определение реальности и расцветет плеядой движений вроде импрессионизма, кубизма, супрематизма, арте-повера, экспрессионизма, сюрреализма и так далее. Потом все это сократится до абстракции, которая и станет венцом современной живописи вплоть до конца ХХ века. То есть фотография, которая должна была отобрать хлеб у художников-реалистов, дала огромный толчок к разного рода экспериментам, чем и определила движение живописи на следующие сто лет. Конечно, сказать наверняка, что это была только фотография было бы неуместно, так как искусство существует в сложной экосистеме взаимосвязей с обществом, политикой и экономикой. Ноотография определенно перевернула классическую модель "реальность-художник-результат".

Что представляет из себя дидижитал-искусство?

К концу подходит 2019 год, который подводит черту под десятыми. И вот уже как минимум двадцать лет можно наблюдать похожие процессы в отношениях искусства и digital-вселенной. Plein Air заменил Photoshop, и подавляющее большинство современных художников работают по рендерам уже созданного пикселями произведения, что, например, формирует такой мясистый и важный срез искусства, как графика. Диджитал просачивается через все сферы, и художник уже не первый год экспериментирует с виртуальной реальностью, блокчейном и мультимедиа, однако то, как интернет повлиял на искусство видно именно через живопись.

Лаура Оуенс - это квинтэссенция современной живописи, потому что большинство ее картин, выставленных год назад в Whitney Museum похоже на дэшборды любой программы Adobe, где у дизайнера открыто 10 вкладок, и изображения искажаются и перемещаются из одного окна в другое. На границе этих перемещений и рождается новый визуальный словарь, который отражает эпоху нашего информационного голодания и переедания одновременно. Изображение тоже стало продуктом, а глаза смотрящего - субъектом капитализма. Все эти маркетинговые исследования с CPI, бесконечные ленты Инстаграма, логотипы, промо акции оккупировали все внешнее пространство человека и мы больше не выбираем, смотреть или нет. Вместо этого мозг анализирует метаданные, а картины - это больше не изображения историй или даже не абстрактные, но все же цельные монолиты вроде как у Марка Ротко или Франца Клйяна. Вместо этого живопись существует на разрыве фигуративного и абстрактного, то есть, как и в жизни, глаз способен вырвать из общего хаоса какие-то символы, но они сразу же прячутся за первозданной незавершенностью полотна и мира. Тем же занимается Альберт Оэлен (Albert Oehlen) переписывая историю искусства глазами то ли робота, то ли стрекозы. А вот американский художник иранского происхождения Таха Хайдари (Taha Heiday) заменил кисть пикселем.

Поисковые алгоритмы Google влияют на то, как мы запрашиваем информацию нежели чем сами подстраиваются под наши запросы. То есть, в долгосрочной перспективе, это скорее мы будет разговаривать как роботы, чем роботы как мы. То же самое и с живописью: нам легче поддерживать систему, чем противодействовать ей, поэтому все больше дорогих картин будут выглядеть как глитч на мониторе.

Laura Owens. Untitled, 2013, Acrylic and oil on canvas, 108 x 83.5 inches

Taha Heidary. On the Stage,2015, Acrylic and oil on Wood Panel, 47 x 47 inches

Как анимация стала самым дорогим продуктом арт-ярмарок

Отдельным направлением внутри этой диджитал структуры стала анимация и мультфильмы. Что общего у "Эй, Арнольда", Ральфа Бакши и Миядзаки? То, что все это когда-то посмотрел KAWS - один из самых дорогих и узнаваемых бруклинских художников в мире. KAWS начал свои интервенции в город в 80-х и 90-х, дорисовывая на рекламные плакаты крупных брендов мультяшных персонажей собственного производства. Делал он это так изящно, что негодование компаний быстро сменилось на милость и они начали делать с ним коллаборации, чем и прославили художника окончательно. Если посмотреть работы KAWS на прокрутке станет видно, что это бесконечный мультфильм с одинаковыми персонажами без какого-либо сюжета. В этом смысле, он промышленный аниматор, который вытаскивает изображения за пределы монитора. Также как это делает Такаши Мураками, Роб Прюитт, Кенни Шарф, Йошимото Нара и практически любой современный художник, работы которого можно увидеть на арт-ярмарках, то есть в местах, которые показывают сегодняшний рынок лучше музеев и коллекций. Большинство современной американской живописи (а это именно то, что растет в цене) - это просто форма мультипликации.

Spotted: KAWS elevating a DKNY ad to street art circa, 1996

KAWS. Kurf (Hot Dog), 2008, продана за $2.7 миллионов на Sotheby's

Фантазируя о будущем сложно поверить в то, что холст с акрилом не перестанет доминировать при таком разнообразии различных экспериментальных техник. Даже мемы в широком смысле - не менее эффективный канал коммуникации между человеком, обществом и создателем, чем живопись. Это и юмор, и политика, и социальная сатира - все в одном паблике одной социальной сети, а это не сильно отличается от коллекции в физическом пространстве музея. И если интернет - это новый город, то мемы - это новый стрит-арт, который принадлежит всем и никому. Не за горами музей мемов и аукционы, где их продают за миллионы, попивая Ruinart из высоких бокалов. Появится, конечно, вопрос авторства и провенанса: как отследить, кто продал что, кому и когда, но с развитием блокчейн технологии, новых форм архивации и сертификации, digital изображение станет таким же субъектом рынка, как зажигалка или бутылка воды. Обладать несуществующим уже учат коллеги из лаборатории Snark.art - они продают так называемые атомы, кусочки изображений видео-арта за цену хорошего ужина в Нью-Йорке. Вместо обладания одной картиной, человек владеет произведением искусства коллективно, как это принято в шэринговой экономике. Таким образом, одно видео принадлежит 2800 людям.

"И если интернет - это новый город, то мемы - это новый стрит-арт, который принадлежит всем и никому".

Пока подобные рынки все еще учат и учатся, стоит по-прежнему пристально следить за живописью, которая до сих пор является лучшим историческим архивом всех общественных потрясений, в том числе и технологических. Одно видно уже сейчас: мутация объектов искусства в связи с появление интернета будет гораздо ощутимее и сильнее, чем изменения, пришедшие вслед за фотографией. Сейчас мы ставим под сомнение само понятие обладания, о чем ловко, и возможно даже неосознанно пошутил великий задира искусства Маурицио Каталлан, когда три недели назад выставил свою скульптуру Comedian на Art Basel Miami Beach за $120,000 за копию.