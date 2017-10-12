Что мы знаем об исламском искусстве? Музей Виктории и Альберта везет в Казахстан выставку Jameel Prize

29 октября в музее Кастеева открывается выставка, которую в Алматы привозит британский музей Виктории и Альберта. Ее участники – лауреаты Jameel Prize 4, премии, инициированной V&A и организацией "Арт-Джамиль", а все работы призеров, современных художников и дизайнеров, посвящены исламу. В Алматы выставка пройдет при поддержке Британского консульства.

Проект Jameel Prize 4 – первая выставка легендарного британского The Victoria and Albert Museum в Центральной Азии. Экспозиция состоит из 35 предметов, это и коллажи из бумаги, и керамика, и книжные иллюстрации, видеография и даже марионеточный театр. Цель художников и дизайнеров – показать возможность диалога между культурным наследием ислама и креативными индустриями. Так, например дизайнер из Пакистана Дэвид Алесворт перерабатывает старинные ковры в современные предметы интерьера, архитектор Люсия Кох создает металлические декоративные инсталляции, вдохновлённые арабской графикой, а правозащитница из Турции КАНАН работает сразу в нескольких жанрах фотографии, видео и перформанса, чтобы рассказать об облике нынешней Турции как мусульманского государства.

Люсия Кох, Acrylic mirror exposition.

В разное время членами жюри Jameel Prize становились дизайнеры, кураторы, артисты и культурные деятели с мировым именем. Так, несколько лет подряд премию курировала архитектор Заха Хадид, а в этом году коллегию возглавил Мартин Рот, бывший директор Музея V&A.

Всего в Алматы будут показаны работы 11 финалистов – Дэвида Алесворта, Рашид Aраин, Лары Aссоуад, КАНАН, Джевдета Ерек, Саханда Хесамиян, Люсии Кох, Ваель Шавки, Бахия Шехаб и победителя конкурса Гулама Мохаммада. Именно ему принадлежит идея коллажей, составленных из вырезанных страниц старинных книг.

Выставка продлится до 7 января. Параллельно с ней в музее Кастеева будут проходить образовательные лекции, панельные дискуссии и встречи.

Саханда Хесамиян, Nail (2012)

Гулам Мохаммад, Gunjaan collage

КАНАН, Bosphorus Bridge

Дэвид Алесворт, Hyde Park Kashan