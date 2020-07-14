Искусство в городе: стена граффити вдоль Весновки

В нашей еженедельной рубрике мы продолжаем рассказывать про произведения искусства, которые населяют наш город. Граффити, муралы, скульптуры, инсталляции и многие другие детали городского ландшафта, которые долгое время оставались незамеченными, - каждую неделю мы рассказываем о самых интересных работах казахстанских и зарубежных художников.



Развитие граффити в Казахстане началось после распада Советского союза в 1991 году. После долгих лет цензуры, страна получила доступ к тонне новой информации, трендов и возможностей. Неудивительно, что граффити моментально завоевало популярность у молодых художников, которые жаждали свободы самовыражения. Новая страна, новое поколение и новые возможности для самопрезентации.

Как и в США, родине уличного искусства, стрит-арт долгое время оставался полулегальным занятием. Художников задерживали, работы закрашивали, но последние несколько лет ситуация кардинально изменилась. Все чаще устраиваются фестивали уличного искусства, которые поддерживаются городской администрацией, а сами художники получают возможность зарабатывать легальным путем, сотрудничая с брендами. Насколько это соответствует понятиям аутентичности уличной культуры как таковой - вопрос спорный, но нельзя не признать, что сегодня у стрит-арта гораздо больше возможностей для развития.

Один из примеров такой "оттепели" в отношениях между городом и художниками - это стена hall of fame, которая находится вдоль побережья Большой Весновки. Около пяти лет назад ее облюбовали местные граффити-райтеры, так как поверхность и площадь этой стены идеально подходила для работы. Их интерес не остался без внимания городских властей. Ребят, которые там рисовали, стали регулярно задерживать - одного из художников задерживали три-четыре раза. За него решила вступиться его мама - она решила связаться с представителями акимата, чтобы получить разрешение для художников. К счастью, ей ответили практически сразу, после чего аким района провел круглый стол, где было принято решение отдать эту территорию граффити-райтерам. Более того, это место стало площадкой для проведения граффити-фестиваля в 2017 году.

Сегодня это одна из самых больших площадок в городе с работами разных художников. Она регулярно обновляется. По словам стрит-арт художника Батыра Knight, некоторые работы закрашиваются и со временем перекрываются другими работами. Найти стену довольно легко - она находится на пересечении Большой Весновки и улицы Каблукова, вдоль жилого комплекса "Шахристан".