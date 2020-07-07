Искусство в городе: скульптурный парк рядом с академией искусств им. Жургенова

С введением новых карантинных мер нам все чаще приходится оставаться дома. Очевидно, что в ближайшие месяцы мы вряд ли расстанемся с родным городом, поэтому предлагаем вам поближе познакомиться с родными улицами - хотя бы дистанционно. В этом месяце мы пообещали вам регулярно рассказывать о городском искусстве в Алматы - и ради этого запустили специальную рубрику. Сегодня мы рассматриваем скульптурный парк рядом с академией искусств имени Жургенова.

Публичное искусство существует вне музеев и галерей, и его главная цель – взаимодействие не только со зрителем, но и с пространством, в котором оно находится. Одними из первых городских арт-объектов можно считать скульптуры и памятники, чьей задачей было в первую очередь увековечение образов известных людей. Выход искусства из среды художественного музея на улицы стало возможностью для художника "познакомить" свои работы с реальным миром, который представляла из себя настоящая городская среда. Доступность делает публичное искусство демократичным, и помогает ему заставать публику "врасплох", и такая реакция зачастую становится важной частью и самоцелью искусства.

Но почему памятники и мемориалы нельзя считать публичным искусством? Основной задачей паблик-арта всегда было создание творческого пространства - таким образом, объект искусства работал с той средой, в которую был помещен. В отрыве от нее, без контекста - он не имел смысла. Поэтому большинство памятников, хоть и остаются произведением ремесленного искусства, не могут считаться паблик-артом в полном значении.

Исходя из этого понимания паблик-арта, интересно рассматривать небольшой скульптурный ансамбль, размещенный в парке возле академии искусств имени Жургенова. Когда-то этот парк был создан по инициативе сотрудников академии, и сегодня в нем размещаются скульптурные работы бывших студентов и преподавателей. В парке находится чуть больше десятка скульптур, но, к сожалению, ни одна из них не подписана, что затрудняет их идентификацию. То, что к их созданию приложили руку разные мастера, становится очевидно по стилистике. Часть скульптур посвящена национальной тематике - девушкам в традиционной казахской одежде, саукеле. Целую серию можно назвать "зоопарк" - это изображение животных и птиц, размещенных в разных частях сада. Еще одна серия посвящена телесности - чаще всего, это женские фигуры в разных позах. Венчает весь скульптурный парк фонтан "Одуванчик".

Очевидно, что большинство скульптур были воздвигнуты недавно - большинство из них свежие, некоторым от силы несколько лет. Такие ансамбли напоминают традиционные европейские парковые ансамбли, которые были популярны еще в начале XIX века, где скульптуры разных форматов образуют единый концептуальный тандем. К сожалению, здесь восприятие усложняет общая заброшенность территории - неухоженность лужаек, отсутствие зелени, а работы никак не идентифицированы. В то же время, зачастую неотъемлемой частью паблик-арта становится ландшафт, в котором дизайн играет немаловажную роль.