Искусство в городе: скульптура Жауме Пленса в Esentai Park

Даже во время карантина мы продолжаем рассказывать о потаенных (или не очень) уголках нашего города, о которых вы возможно ещё не знали. Граффити, муралы, объекты паблик-арта и многие другие детали города вероятно предстанут перед вами в другом свете, как только вы узнаете их историю. Сегодня рассказываем о скульптуре испанского художника Жауме Пленса на Esentai Square.

Публичное искусство часто сайт-специфично, то есть его объекты создаются в соответствии с географическими и ландшафтными особенностями того места, в котором они находятся. Несмотря на то, что публичное искусство является ценным достоянием общества, его развитие и управление могут представлять собой сложный процесс. Каждый публичный арт-проект – это интерактивный процесс, в котором участвуют художники, архитекторы, дизайнеры, местные жители и многие другие люди. Задача этого общего процесса состоит в том, чтобы усилить, а не ограничить участие художника. В Алматы, несмотря на обилие общественных пространств, которые могли бы стать отличными площадками для работ современных художников, паблик-арт – скорее исключение, нежели данность. Так, например, невероятного масштаба дискуссии вызвала скульптура белки, установленная два года назад на Атакенте.

Но есть и исключения. Там, где пропадает потенциал общественных мест, в игру вступают владельцы частных пространств. Например, при создании парка при Esentai Mall владельцы заранее продумывали территорию с учетом присутствия в нём объектов современного искусства. Так, одна из работ, которая сейчас находится в городе – это скульптура "Номад" каталонского скульптора Жауме Пленса.

Мастер из Каталонии получил известность благодаря своим фигуративным инсталляциям и объектам, вписанным в городской и природный контекст. Легкость, прозрачность, "ажурность" работ в то же время позволяет ему использовать материалы вроде железа, исследовать экзистенциальные и трагико-романтические переживания. В своём творчестве автор исследует вопросы бытия: его физической и духовной сущности, связи настоящего и прошлого, взаимоотношений человека и природы. Поэтому часто его металлические скульптуры буквально вплетаются в окружающую природу. Отличный пример – скульптуры сидящего человека, обнимающего деревья. Их регулярно экспонировали в Эрмитаже и ММОМА.

"В первый раз я почувствовал желание обладать предметом искусства, когда увидел скульптуры из проекта Nomad Жауме Пленсы. У него была выставка на юге Франции, которая произвела на меня сумасшедшее впечатление! Мне близка его идея о том, что интеллект и мораль человека формируют прочитанные им книги, так же как гены составляют ДНК. Позже мы сдружились, и я купил для себя небольшую версию его работы Outflow, а большую мы заказали для атриума финансового центра, который тогда строили. К сожалению, когда наступил кризис, заказчику стало не до искусства – такие статьи бюджета всегда режут первыми", – делится своими впечатлениями в интервью L'Officiel Hommes о скульптуре Nomad председатель совета директоров компании Capital Partners Сержан Жумашов.