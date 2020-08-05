Искусство в городе: скульптура Фернандо Ботеро в Алматы

Впереди - последний месяц лета, который мы рекомендуем провести наедине с родным городом, заново открывая его улицы для себя. В нашей рубрике мы продолжаем исследовать Алматы и находить скрытые сокровища, о которых порой очень мало знаем. Сегодня мы рассказываем о скульптуре, которую наверняка все видели, но никогда не задавались вопросом ее происхождения - "Сидящая женщина" колумбийского скульптура Фернандо Ботеро.

Мы уже рассказывали несколько раз, что прилегающая территория нескольких объектов компании Capital Partners – Esentai Mall и Ritz Tower в частности – стала площадкой для экспериментов в области паблик-арта. Так, в прилегающем сквере и площади разместились теперь уже знаковые для города скульптурные объекты – «Голова лошади» Ника Фиддиана-Грина и «Номад» Жауме Пленса. Завершает скульптурный тандем «Сидящая женщина» известного колумбийского скульптора Фернандо Боттеро, расположенная в середине Esentai Square.

Ботеро – известнейший и любимый по всему миру художник с узнаваемым почерком. Пышнотелые, доведенные до гротеска фигуры – вот основная тематика всех его работ. В 1955 году для молодого художника случилось знаковое событие – работая над очередным натюрмортом, он изменил форму предметов, сделав их нарочито большими. Этот эксперимент стал отправной точкой в формировании его авторского стиля, который сегодня узнаваем по всему миру. Например, одна из самых известных его скульптурных работ – это образ кота, который можно найти на пешеходной улице Барселоны. С тех пор множество мировых европейских столиц приглашали Ботеро создать работы для их городского пространства – художник работал в Мадриде, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Буэнос-Айресе, Монте-Карло, Флоренции и многих других. Также он известен как первый художник, удостоившийся первой персональной выставки на Елисейских полях – это разрешение выдал ему сам Жак Ширак.

Сегодня его называют одним из самых плодовитых художников современности – так, одних только скульптур насчитывается не менее 300 по всему миру (многие из них, кстати, он дарил городам, в частности, в своей родной Колумбии), а также более 3000 картин, рисунков и набросков, которые оставлены в музеях по всему миру. Например, Музею изобразительных искусств в Боготе он подарил коллекцию работ общей стоимостью 60 миллионов долларов. А по догадкам критиков, алматинская «Сидящая женщина» обошлась владельцам примерно в 2.6 миллионов долларов.