В нашей еженедельной рубрике мы продолжаем рассказывать о произведениях искусства, которые населяют наш город. Граффити, муралы, скульптуры, инсталляции и многие другие детали городского ландшафта – каждую неделю мы выбираем одну интересную работу казахстанских или зарубежных художников и рассказываем ее историю.

Развитие граффити как жанра в Казахстане началось после распада Советского Союза в 1991 году. После долгих лет цензуры страна получила доступ к тоннам новой информации, трендов и возможностей. Неудивительно, что граффити моментально завоевало популярность у молодых художников, которые жаждали свободы самовыражения. Сегодня в Казахстане есть несколько известных групп, занимающихся граффити, а также отдельные художники, самым известным из которых считается Паша Кас.



Для его работ характерен социальный подтекст. Одна из самых известных – видеоманифест, созданный на территории Семипалатинского ядерного полигона, где автор также показал работу "Крик" – визуальную цитату на творчество норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. Его работы также любимы прогрессивным российским и мировым сообществом – алматинского художника номинировали на премию Кандинского и премию Сергея Курехина, сейчас его творчество представляет берлинская галерея Museum of Now, а недавно Forbes Asia включил его в список '30 under 30'.

Работа Паши 2017 года "А давайте бояться вместе" посвящена социальной проблеме, но несет в себе положительный заряд. На рисунке изображен персонаж советского мультфильма – котенок по имени Гав, а название картины – это цитата из мультфильма. Разрозненность и отчуждение – это характерная черта нашего общества. "Вместе легче преодолевать препятствия – как личные, так и общественные, ведь каждому из нас нужен друг и соратник", – объясняет Паша Кас. "У меня на самом деле было мало добрых, позитивных работ, это было непросто – поднимались острые проблемы. Эта работа обращена непосредственно к людям. Я хотел бы призвать их быть более сплоченными и дружными. Люди боятся высказывать свою гражданскую позицию, боятся – каждый по отдельности, в одиночестве. Работа говорит: давайте, наконец, объединяться", – рассказывал художник, который подарил городу работу в день своего рождения.

Граффити находится по улице Кунаева, ниже улицы Макатаева.