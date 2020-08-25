В нашей еженедельной рубрике мы продолжаем рассказывать про произведения искусства, которые населяют наш город. Граффити, муралы, скульптуры, инсталляции и многие другие детали городского ландшафта, которые долгое время оставались незамеченными, – каждую неделю мы рассказываем о самых интересных работах казахстанских и зарубежных художников. Сегодня рассказываем о мурале "Золотой квадрат", сделанный казахстанской художницей Дарион Шаббаш еще в 2015 году.

Эта работа стала частью шестого фестиваля ARTBAT. В 2015 году стрит-арт программу "Общее в частности" курировал московский художник и куратор Владимир Потапов. "Выставка "Общее в частности" - это взгляд молодых художников из стран, некогда входившие в единый политический блок, взгляд на общее историческое прошлое с высоты лет, прошедших с момента распада СССР. Каждый автор является носителем новой национальной идентичности, которая представляет собой определенную оптику или зрение на общее прошлое. Это зрение неминуемо содержит искажения, редукцию и новые элементы, что скорее является не дефектом зрения, а отражением новой государственности стран, представленных авторами, тем самым выстраивая новый диалог на общее прошлое" - рассказывал куратор о задачах программы.

Зачастую все стрит-арт проекты остаются в центральной части города, поэтому в тот раз творческую энергию художников справедливо кураторы направили в другие районы Алматы - так, микрорайоны стали объектом пристального внимания. Поэтому название работы художницы Дарион Шаббаш звучало оригинально в этом контексте. "Золотой квадрат" - жилищный массив Алма-Аты, который сформировался еще в 1930-е годы и включал в себя улицы Кунаева-Кабанбай батыра-Желтоксана-Абая. Сегодня под этим словосочетанием подразумевается старый центр города с размытыми рамками, где происходят основные культурные события и кипит жизнь. Также на этой территории расположено большое количество достопримечательностей и объектов культуры - Казахский театр оперы и балета имени Абая, Русский театр драмы имени Лермонтова, комплекс Арасан, дом почетного гражданина города Верного Т. А. Головизина и музей Кунаева.

Создавая абстрактную пиксельную картину, художница дословно изобразила "золотой квадрат" - фигуру, покрытую золотой краской в окружении ярких блоков размером поменьше. Хотя в масштабах города этот самый квадрат занимает совсем небольшую площадь, он занимает много метафорического пространства, отбирая его у нее менее ценных и не менее ярких кварталов поменьше.

Дарион Шаббаш - стрит-арт художница, которая работает с 2004 года. Сейчас Дарион живет и работает в Алматы, до этого три года провела в Москве, где осваивала новые направления в творчестве. Ее работы выставлялись на казахстанских выставках ARTBAT Fest, Urban Dawn, лондонской SUPERMARKET, а также российской биеннале "Артмоссфера".