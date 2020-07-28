Искусство в городе: мурал "Юрта" в Аксае

В ближайшие месяцы мы вряд ли расстанемся с родным городом, поэтому предлагаем вам поближе познакомиться с, казалось бы, уже родными улицами и узнать о них больше. Мы продолжаем рубрику, в которой рассказываем об арт-объектах, которые населяют городской ландшафт. Сегодня мы рассказываем о мурале, созданном в 2015 году в микрорайоне Аксай.

Главная цель паблик-арта – взаимодействие не только со зрителем, но и с пространством, в котором оно находится. Первыми образцами публичного искусства считались скульптуры и памятники, но их задачей было в первую очередь увековечение образов известных людей. Новые формы арта начали появляться в 60-х годах прошлого века, когда перформансисты стали устраивать акции на улицах, буквально заставляя людей взаимодействовать с собой и своими работами. В качестве примера можно вспомнить акции венских акционистов, которые вызывали шок у горожан. Один из новейших поджанров паблик-арта - стрит-арт, который начал развиваться в США в 60-х годах прошлого века. В Алматы стрит-арт культура по-прежнему не особо развита, но ситуация изменилась за последние несколько лет – в любом случае, муралов и граффити стало гораздо больше, не в последнюю очередь благодаря поддержке городских властей. Начали проводиться фестивали, куда нередко приглашают зарубежных художников. Так, например, работу, о которой сегодня пойдет речь, создал в рамках фестиваля ARTBAT FEST российский художник Владимир Потапов в 2015 году. Тогда темой мероприятия стала децентрализация, поэтому большинство работ были созданы в районах города, которые до этого были минимально задействованы в культурной жизни города.

На торце двух домов в микрорайоне Аксай по улице Саина Потапов создал 3D-изображение юрты, которое как будто "приоткрывает" внутренности дома с помощью молнии - квартиры и балконы. Для художника эта работа стала первым опытом работы со стрит-артом - в основном он специализируется на живописи и пространственных изображениях на орг-стекле. За свои проекты он был номинирован на премию Курехина и Кандинского.

"Юрта - один из главных символов кочевой культуры. Панельный дом - признак оседлой жизни, поэтому возникла идея соединить эти два мира. Замок является такой же составной частью концепции, как сама юрта. "Расстегнув" молнию, вы увидите, как вся эта серая цементная стена превращается в синее небо, степь и белую юрту" - рассказывал сам художник в интервью Time.kz.



