Искусство в городе: мурал с егерем на Жарокова

В городе всегда кипит жизнь - порой, не всегда заметная, но от этого не менее интенсивная. Чтобы рассказывать о ней, мы запускаем новую рубрику, в которой будем знакомить вас с арт-объектами, деликатно вписанными в городской ландшафт. В третьем выпуске мы решили рассказать о мурале, созданном в 2019 году на пересечении улиц Жарокова и Утепова.

Стрит-арт зародился еще в период Второй мировой войны, но своего расцвета достиг в период 60-х годов в Филадельфии. Это место принято считать историческим центром граффити-культуры, но сегодня признанным центром стрит-арт культуры остается Нью-Йорк, в частности, манхэттенский квартал под названием Washington Heights. Там зародилось стрит-арт искусство в том виде, в котором мы знаем его сегодня - с разными стилями от теггинга (быстро росписи) и бомбинга (рисования в экстремальных условиях) до масштабных муралов.

Алматы стрит-арт культура по-прежнему не развита сильно - увидеть масштабные работы в центре города по-прежнему можно не часто. Ситуация изменилась за последние несколько лет, и в любом случае, муралов и граффити стало гораздо больше. Среди старожилов - группы Wormz Crew, Tigrohaud Crew и Repas, художники Паша Кас, Дарион Шаббаш. Начали проводиться фестивали, куда нередко приглашают зарубежных художников. Так, например, работу, о которой сегодня пойдет речь, создал голландский художник в рамках фестиваля Mural Fest.

На фасаде дома по улице Жарокова нидерландский стрит-арт художник Тельмо Пипер изобразил человека с маленьким сайгаком на руках. Изначально эскиз рисунка был немного другим, но во время пребывания в Алматы художник узнал о трагической смерти инспектора "Охотзоопрома" Ерлана Нургалиева, которого убили браконьеры, нелегально охотившиеся на сайгу. Если присмотреться к работе, становится понятно, что животное обнимают четыре руки. Это напоминание о том, что вместе с Нургалиевым работал второй егерь (ему повезло остаться в живых), а также напоминание о том, что усилий одного человека не всегда достаточно.

"В своих работах я часто изображаю лица людей, портреты, а также животных. Когда я думал над эскизом для Алматы, я узнал, что один из видов животных, сайгаки, находятся под угрозой исчезновения, поэтому, я решил изобразить человека с сайгаком на руках. Я думал, это будет актуально", - рассказывал художник в телевизионных интервью.