Искусство в городе: мурал "Коптеген мысыктар" в микрорайоне Акжар

Карантин, хоть и закончился, не прошел для нас бесследно. Оторванные от привычной социальной жизни в городе, мы начинаем понемногу открывать ее для себя заново - с учетом новых рамок и норм. В ближайшие месяцы мы вряд ли расстанемся с родным городом, поэтому мы предлагаем вам поближе познакомиться с казалось бы уже родными улицами и узнать о них больше. В честь этого мы запускаем новую рубрику, в которой собираемся знакомить вас с арт-объектами, которые незаметно вписаны в городской ландшафт. В первом выпуске мы решили рассказать о мурале, сделанном в микрорайоне Акжар в 2015 году.

Паблик-арт - это искусство, которое существует вне музеев и галереей, и его главная цель - взаимодействие не только со зрителем, но и с пространством, в котором оно находится. "Предшественниками" современных городских арт-объектов можно считать скульптуры и памятники, хотя их задачей было в первую очередь увековечить образ известного человека. "Захватывать" город искусство начало в 60-х годах прошлого века, когда перфомансисты стали устраивать акции на улицах, буквально заставляя людей взаимодействовать с собой и своими работами. В частности, можно отметить венских акционистов, которые шокировали горожан зачастую пугающими или экспрессивными акциями.

Отдельное направление искусства - это стрит-арт. В чем их отличие? Чаще всего под стрит-артом подразумевают именно роспись стен с использованием разных инструментов и форм, но в качестве ключевого отличия критики выделяют именно нелегальную природу стрит-арта. Принято считать, что граффити - это акт протеста, который не может быть разрешен. Впрочем, сейчас эти условности размываются, ведь все чаще официальные институции берут на себя развитие стрит-арт и его продвижение.

Развитая паблик- и стрит-арт сцена - еще один важнейший показатель уровня культурной жизни города и его готовности к диалогу с художником, жителем и пространством. Можно долго спорить о том, насколько важно несанкционированное происхождение арт-объекта для того, чтобы считаться арт-объектом, но сегодня уже становится понятно, что именно от города и его управления зависит то, насколько будет развита эта сцена. Мировые хабы паблик- и стрит-арта вроде Нью-Йорка, Берлина, Лондона и Вены активно вкладываются в городское искусство, стимулируя художественные сообщества фестивалями, новыми площадками и институциями. Алматы пока очень далеко до подобного уровня инициатив, но и здесь можно найти интересные проекты, сделанные при поддержке тех или иных организаций или фестивалей.

Мурал "Коптеген мысыктар/Многие коты" нарисовал московский художник Валерий Чтак в 2015 году в рамках фестиваля ARTBAT Fest. Тогда мурал стал частью выставки "Общее в частности", которую курировал художник и куратор Владимир Потапов. Характерная черта работ Валерия — контрастная монохромная гамма, а одно из направлений в его художественных практиках — пространственные фрески-муралы. "Выставка «Общее в частности» - это взгляд молодых художников из стран, некогда входившие в единый политический блок, взгляд на общее историческое прошлое с высоты лет, прошедших с момента распада СССР. Каждый автор является носителем новой национальной идентичности, которая представляет собой определенную оптику или зрение на общее прошлое. Это зрение неминуемо содержит искажения, редукцию и новые элементы, что скорее является не дефектом зрения, а отражением новой государственности и самости стран, представленных авторами, тем самым выстраивая новый диалог на общее прошлое" - рассказывал Владимир Потапов.

Стрит арт - это искусство районов, поэтому в рамках своего фестиваля организаторы решили исследовать менее популярные районы Алматы. Так, для своей работы Валерий Чтак выбрал микрорайон Акжар, который только недавно стал частью Алматы официально. Там он создал работу в фирменной стилистике - черно-белые, схематичные изображения домашних животных, сделанные в наивной манере, как будто нарисованные детьми. В 2015 году, когда создавалась работа, Наурызбайский район только только присоединили к городу и там было всего несколько многоквартирных домов и они были панельные. Алматы менял свои размеры, то, что еще вчера не было городом,становится частью крупного мегаполиса. Все это не может не повлиять на его идентичность. Так, искусство в городском пространстве поспособствовало процессу сшивания городского ландшафта.

