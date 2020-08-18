За это лето мы изучили новые архитектурные маршруты, пытались выяснить, как выглядит настоящая алматинка и узнавали тонкости архитектурных маршрутов. Таким образом, мы признавались в любви родному городу и пытались открыть его с новой стороны. Одним из открытий стала наша регулярная рубрика, в которой мы рассказываем об объектах искусства, которые давно стали частью алматинского ландшафта. Сегодня мы говорим о мурале, сделанном в 2014 году в рамках фестиваля ARTBAT Fest британским художником Sickboy.

Алматы никогда нельзя было назвать столицей уличного искусства, но определенные группировки существовали долгое время - те же Repas, Wormz Crew, Tigrohaud Crew. Впрочем, стрит-арт все равно лежал в полулегальной плоскости. Но несколько лет назад этой сферой заинтересовались и городские власти, и частные организации. Так в истории Алматы начался целый период фестивалей стрит-арта и муралов - среди которых были ARTBAT Fest, Mural Fest и многие другие. Сегодня найти свободный фасад в центре городе становится все сложнее.

"Благодаря тому, что изначально граффити имело более публичный характер, нежели современное искусство, которое требует посещения музея или галереи, этот вид изобразительного искусства становился популярным не только среди ценителей искусства, но и среди тех, кто не является таковым. Арт-институции же еще больше популяризируют это явление и переводят из «криминализированного» в статус произведения искусства, при этом, однако, стараясь загнать его в традиционный и удобный для продажи формат живописного холста" - рассказывает писатель и исследователь неформальной городской культуры Николай Поносов, написавший книгу "Искусство и город".

В 2014 году в рамках ARTBAT Fest был приглашен бристольский стрит-арт художник, работающий под псевдонимом Sickboy. Он сделал работу на улице Мендикулова в микрорайоне Самал. В тот год тема фестиваля звучала как "Город разума". Таким образом организаторы пытались исследовать потенциал влияния искусства на социальное поведение, а также изучить эстетическое воздействие на развитие инфраструктуры города. При создании этого граффити Sickboy вдохновлялся идеями известного австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера, который стремился соединить городскую среду с природной. То есть, сделать урбанистический пейзаж наиболее приближенным к природному.

Sickboy - один из топовых британских стрит-арт художников с ярко-узнаваемой стилистикой. Большое влияние на него оказал Пикассо, Хундертвассер и Гауди, а также испанский уличный художник Ла Мано. Его красочные, насыщенные и детализированные работы можно описать как сочетание нео, психоделического, космического, абстрактного и экспрессионистского стиля. Всемирную популярность он приобрел после съемок фильма "Выход через сувенирную лавку" - документального фильма о Бэнкси.