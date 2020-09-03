В нашей постоянной рубрике мы продолжаем рассказывать про культурные объекты, которые населяют наш город. Сегодня мы вспоминаем целую серию муралов, рисунки для которых были созданы детьми. Так, по городу можно найти четыре работы, объединенных одной тематикой.

В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН по инициативе ЮНЕСКО в рамках года культуры мира объявила всемирный проект "Рисуют дети мира". Главная цель проекта – привлечь внимание людей всего мира к художественному творчеству детей, их мировосприятию истории, культуры и традиций своей страны. Результатом работы стала альбомная серия Children are painting the world, демонстрирующая мировому сообществу Казахстан глазами детей. С тех пор она выпускается ежегодно.

Вот уже более 20 лет проект успешно развивается, а с 2010 года проект вышел на международный уровень - так, вышли альбомы "Дети рисуют мир. Центральная Азия", в 2013 - "Дети рисуют мир. Исламские страны". За все время существования проекта, конкурс охватил все области и районы Казахстана, а также более 70 регионов и стран мира, что позволило около 100 000 художникам принять участие. Ежегодно в конце октября дети-победители съезжаются в Алматы из всего Казахстана на финальную выставку-презентацию.

Одна из первых работ расположена на фасаде дома напротив торгового центра Mega Alma-Ata. Авторы работы – дети 5-6 лет, учащиеся в художественной школе, буквально по кусочкам собирали общую картину с образом города, так как тогда выпуск альбома был приурочен к празднованию тысячелетия Алматы. Второй детский рисунок расположился на проспекте Аль-Фараби - это несколько абстрактных изображений посуды. Третья работа - работа 11-летнего Голованова Савелия, на которой изображена байга – один из древнейших и популярнейших видов конных скачек у многих тюркских кочевых народов, близкая по духу тема для казахстанцев. Четвертый мурал - работа художницы Малимбаевой Жазиры, 14 лет, под названием «Мы – разные, мы – вместе!», призывающий к дружбе, любви, толерантности и пониманию. Тогда в конкурсе приняли участие около 10 000 детей разных национальностей, религий и этнических принадлежностей из более чем 65 регионов и стран мира.

Адреса: первый мурал - ул. Кожабекова, 21; второй мурал - мкр-н Орбита 2, д. 12; третий мурал - ул. Валиханова, д. 122ж; четвертый - ул. Жамбыла, д. 149