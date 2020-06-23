Искусство в городе: скульптура Ника Фиддиана-Грина в Есентай-парке

В ближайшие месяцы мы вряд ли расстанемся с родным городом, поэтому предлагаем вам поближе познакомиться с, казалось бы, уже родными улицами и узнать о них больше. В нашей новой рубрике, мы продолжаем исследовать Алматы и находить скрытые сокровища, о которых порой мы очень мало знаем. Среди них - арт-объекты, деликатно вписанные в городское пространство. Сегодня мы рассказываем о скульптуре британского художника Ника Фиддиана-Грина.

Паблик-арт – один из самых масштабных арт-поджанров, которые предполагает максимальное вовлечение из-за своего расположения. Избавляясь от посредников в лице музеев и галерей, паблик-арт позволяет вести диалог с зрителем напрямую, за счет чего человек самостоятельно находит смыслы того или иного объекта. Публичное искусство - относительно молодое движение, его истоки лежат в 60-х годах прошлого века, когда перформансисты стали устраивать акции на улицах, буквально заставляя людей взаимодействовать с собой и своими работами.

Сегодняшняя работа - скульптура знаменитого британского художника Ника Фиддиана-Грина. Уже более 30 лет скульптор работает именно с изображением лошади - чаще всего, именно с ее головой, которую он изображает в разных перспективах. Но самая знаменитая - именно опущенная к низу голова. По его словам, идея работы пришла ему, когда он увидел животное, спустившееся на водопой в сильный туман - дымка почти полностью закрыла его тело, оставив лишь голову, как будто зависшую в воздухе. Сегодня именно эта вариация работы размещена во множестве публичных пространств по всему миру - одна из первых появилась в Гайд-парке в Лондоне, она же находится в сквере Esentai Park вдоль Весновки.

Своим главным вдохновением британский художник называет самую известную из всех скульптур Парфенона, голову лошади Селены, богини Луны, сделанную из цельного куска мрамора еще в V веке до н.э. Скульптура находится в музее искусств в Великобритании. В Алматы находится вариация из бронзы весом в 6 тонн и высотой 10 метров - она появилась там одновременно со строительством комплекса Esentai, и ее расположение было предусмотрено ландшафтными дизайнерами, которые специально готовили пространство для работы. Скульптура находится в корпоративной коллекции компании Capital Partners.

Несмотря на тот факт, что работы Фиддиана-Грина чаще всего масштабны, многие коллекционеры предпочитают приобретать их для частных коллекций. Так, например, обладателями лошадиных голов по всему миру числятся многие знаменитости - в их числе Том Круз, Джоан Роуллинг и Рассел Кроу.

"Мы с самого начала закладывали в Esentai Park арт-составляющую, планируя потратить часть «бюджета развития» на произведения искусства для создания атмосферы. Позже у нас был консультант: она составила шорт-лист ведущих мировых музеев и галерей, которые мы объехали, чтобы понять для себя, чего конкретно хотим, и изучить мировой опыт. Иногда бывает, что произведения искусства, собранные в дополнение к зданию, со временем становятся дороже его самого. Но о капитализации коллекции мы не думали ни тогда, ни сейчас. «Голову лошади, пьющей воду» Ника Фиддиана-Грина я увидел в Лондоне: я очень люблю лошадей, и эта скульптура мне сразу понравилась. Он сделал ее в нескольких размерах, и мы смогли подобрать тот, который наиболее органично вписался в наше пространство. Правда, все равно пришлось ждать года полтора" - рассказывал председатель совета директоров компании Capital Partners Сержан Жумашов в интервью L'Officiel.