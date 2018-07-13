Эмир Кустурица – Кариму Кадырбаеву: "Я вообще не езжу на кинофестивали"

Самый известный режиссер Балканского полуострова – Эмир Кустурица – приехал в Астану всего на два дня, зажег вместе со своим бэндом No smoking orchestra номенклатурное мероприятие под названием "открытие МКФ "Евразия" концертом, представил свою позапрошлогоднюю картину "По млечному пути", где сыграл главную роль вместе с Моникой Беллуччи и дал мастер-класс для начинающих кинематографистов. Утомленный столицей Эмир нашел в своем забитом графике всего пять минут для того, чтобы ответить на вопросы Buro 24/7 Kazakhstan.

Во время пресс-конференции вы назвали фильм "По млечному пути" сказкой. В ваших предыдущих антимилитаристских фильмах, таких как "Андеграунд" и "Жизнь как чудо", также присутствуют фэнтезийные элементы. Можно ли назвать мифологическую составляющую ваших фильмов своего рода эскапизмом?

Отчасти. Но, если говорить конкретно о фильме "По млечному пути", то это – мое личное отношение к событиям на Балканах. По сути, там было три "правды": мусульманская, католическая и православная. И если бы я делал кино, основанное на реальных событиях, то никогда бы не смог сделать именно тот фильм, который хотел. Именно поэтому я выбрал форму сказки.

К тому же люди на Балканах отравлены идеологией. Ее там больше, чем правды. Многие люди погибли, выступая за социальные и политические изменения в Боснии и Герцеговине. И если сейчас снимать кино о реальной Боснии и Герцеговине, то тебе неизбежно придется выбирать одну из идеологических сторон. Я же выбрал сторону гуманизма и поэтому сделал фильм в форме сказки.

А как можно трактовать образы животных в картине? В частности, змеи, которая является одним из ключевых элементов сюжета. Несут ли они в себе религиозные смыслы или это элементы внутренней мифологии фильма?

Орел, змея и осел – это как раз те самые три источника правды, о которых я говорил. Что касается змеи, то она является своего рода отражением того, что в свое время случилось с советской армией в Афганистане. А в истории, например, орла зафиксированы реальные события, которые отражены в картине: история свадьбы, на которой были убиты все присутствующие. Что касается осла, то этот образ знаком вам и по моим предыдущим картинам, и я думаю, что он не нуждается в расшифровке, в фильме все очень явственно отражено.

Вы приехали на фестиваль "Евразия" в качестве гостя, и в связи с этим я не могу не вспомнить вашу актерскую работу в альманахе "Гавана, я люблю тебя", где вы играете очень пьяного режиссера, который едет с кинофестиваля. Этот образ был собирательным или имел какое-то отношение к вашей реальной жизни?

Нет, нет! Я не бухаю! Это была идея режиссера Пабло Траперо – моего хорошего друга. Он хотел рассказать типичную историю кинематографиста на фестивале. Ко мне она не имеет никакого отношения, так как я редко езжу на кинофестивали. Вот, например, в Астану я приехал только потому, что это что-то новое для меня. Но я знаю режиссеров и журналистов, которые кочуют в таком состоянии с одного фестиваля на другой.

При том, что вы редко посещаете кинофестивали, вы являетесь организатором собственного МКФ "Кустендорф". Каковы особенности или принципы отбора на участие в программе вашего фестиваля?

У нас есть всего один простой принцип: мы приветствуем молодых и талантливых режиссеров со всего мира, которые хотят сказать в кинематографе что-то новое и свежее. Это могут быть 3-5 совсем неопытных постановщика, но у которых есть собственные видение и форма.

Последний вопрос имеет отдаленное отношение к кино. Десять лет назад вы сняли документальный фильм о Диего Марадоне, который на нынешнем чемпионате мира по футболу стал одним из главных мемов да и, в принципе, превратился в карикатуру на самого себя...

Он всегда был таким. Он стремился и стремится к эпатажу. Но то, что сейчас происходит с Марадоной, и что о нем говорят, интересует меня в последнюю очередь. В первую очередь он для меня – величайший футболист, во вторую – мой большой друг. И то, что он время от времени чудит, не является поводом для обесценивания того колоссального вклада, который он внес в мировой спорт. Для меня Диего Марадона на все времена остается лучшим футболистом всех времен и народов.