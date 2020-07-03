Стрит-арт - неотъемлемая часть городского пространства мегаполисов. Муралы и граффити стали частью популярной культуры еще в 70-х годах прошлого века, и сегодня это искусство стремительно развивается. Мы уже рассказывали про аккаунты знаменитых художников, а сегодня делимся с вами подборкой профилей, которые собирают самые важные работы по всему миру - настоящее удовольствие для глаз.

@instagrafite

Instagrafite - профайл двух кураторов и урбанистов Марчело Пименте и Марины Бортолуцци. Пара живет в Испании, но следит за работами художников по всему миру. Ребята интересуются не только стрит-артом, но также обращают внимание на интересный паблик-арт. Помимо этого, у них есть свой YouTube-канал, правда, видео там - исключительно на испанском языке.

@ obeygiant

Obeygiant - инстаграм-аккаунт современного стрит-арт художника Шепарда Фейри, создавшего один из самых известных тегов в мире 'obey'. В 1989 году Фейри придумал трафарет Andre the Giant Has a Posse ("У Андре Гиганта есть толпа"), который позже превратился в стрит-арт кампанию под названием Obey Giant ("Повинуйся Гиганту"). На эту кампанию его вдохновил образ Андре Рене Русимова, французского рестлера и актера, прославившегося под псевдонимом Андре Гигант. К началу 90-х он создал десятки работ в рамках этой кампании, ставших настолько популярными, что о них сняли фильм.

@globalstreetart

Global Street Art - британская платформа, целиком посвященная стрит-арту. С 2012 года на сайте можно найти более 100 тысяч изображений работ со всего мира, которые им присылают сами художники. Более того, команда занимается и развитием стрит-арта в Лондоне - с 2012 года команда инициировала создание более 2000 муралов в разных районах города.

@graffitiartmagazine

Graffiti Art Magazine - ведущее принтовое издание в мире, целиком посвященное стрит-арт и граффити культуре. Журнал выходит каждые два месяца и распространяется в пятнадцати странах. В аккаунте авторы делятся подборками интересных работ со всего мира, знакомят подписчиков с новыми именами в мире стрит-арта, публикуют интервью звезд, а также рассказывают о новых продуктах, техниках и мероприятиях.

@streetartnews

Street Art News начинался как блог в 2009 году - его создал британец Ром Леви. Сегодня это обширная платформа, которая занимается развитием всего урбан-искусства. Что важно, Street Art News стараются развивать коммерческую сторону искусства - они проводят выставки и оказывают посреднические услуги, помогая художникам продавать свои работы.

@hijackart

Минималистичный аккаунт принадлежит американскому художнику Hijack, который предпочитает работать анонимно в лучших традициях стрит-арт культуры. Многие найдут в его работах сходство с работами Бэнкси - пожалуй, самого известного представителя мира уличного искусства. Hijack работает с остросоциальными темами, создавая работы небольшого формата, большинство из которых расположено в Лос-Анджелесе.

@impermanent_art

Главной столицей уличного искусства считается Нью-Йорк - именно этот город можно назвать музеем под открытым небом. Но сегодня все больше городов претендует перехватить это звание. Так, один из основных претендентов - это Лос-Анджелес. Impermanent art - это пока небольшой блог, в котором автор собирает самые крутые работы города ангелов.

@dmitriaske

Дмитрий Аске - российский современный художник и куратор. С 2000-х он занимался граффити, иллюстрацией и графическим дизайном, а сегодня в основном создает многослойные фанерные рельефы и работает с монументальной графикой. В своем аккаунте Аске не только делится работами, но и рассказывает об истории стрит-арта, часто отмечая работы художников постсоветского пространства.