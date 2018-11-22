Объект желания: фотокнига Камили Куспановой Look Into

На днях фотографы Камиля Куспанова и Марин Деэ презентовали свою первую фотокнигу в Париже. Look Into – масштабное исследование природы автопортрета в 74-х кадрах. Книга была напечатана в Лондоне, вышла ограниченным тиражом в 40 экземпляров.

Камиля Куспанова и Марин Деэ – два фотографа, живущих во Франции. Вместе они исследуют понятие "автопортрет", но каждая – через призму собственных предпочтений. Работы Марин очень физиологичны, это исследование собственного пола, тела и его трансформаций. Это реалистичный, но в то же время неожиданный взгляд на себя со стороны. Камиля предпочитает технику коллажа, в которой соединяет окружающие её предметы с личными портретами. Ирония, магия повседневности и бытовые зарисовки формируют многогранный портрет фотографа. Все фотографии сняты ею на камеру смартфона.

Фотокнига Look Into была представлена 11 ноября 2018 года как часть программы и выставки "Photos Authentiques, Romantiques, Magnifiques" в Le Reilhac. Её можно приобрести, для этого необходимо написать на почту. Стоимость – 16 евро.