Рахат-лукум очей моих: что покупают турецкие коллекционеры современного искусства

Турцию сложно воспринимать как отдельное явление арт-рынка, когда мимо проплывают такие киты как Art Basel, Frieze London и The Armory Show в Нью-Йорке. Даже относительно региональная Art Dubai кажется более привлекательным местом для новых контактов и продаж. Поэтому когда директор Contemporary Istanbul предложил нашей галерее поучаствовать в 13-ом сезоне ярмарки, мы восприняли это скорее как повод прокатиться в солнечный Стамбул и немного расширить сеть своих коллекционеров, особенно не рассчитывая на серьезные продажи. Падение лиры и просьбы Эрдогана "достать евро и доллары из-под подушки" тоже не сильно помогали делу, но поскольку арт-бизнес - это всегда немного авантюра, мы сделали аккуратный отбор небольших произведений, которые бы попадали в рыночные реалии современной Турции, и отправились покорять Восток. С нами было две ампулы гвоздей, леска, 5 пакетиков двухстороннего скотча, солонка, наполовину наполненная инвойсами и 100 грамм офисных кнопок. В качестве секретного агента мы взяли с собой нашу коллегу Лару, которая родилась и выросла в Стамбуле, и происходила из еврейской семьи - во времена Оттоманской империи именно евреи помогали туркам налаживать торговый связи с Европой, поэтому диаспора в городе большая, есть синагога, школы и остальное культурно-архитектурное присутствие.

Дни открытия прошли с подобающим туркам гостеприимством, и отдельных участников ярмарки звали на чрезвычайно приятные ужины и вечеринки, одна из которых прошла на берегу Босфора, и попасть на нее было можно только на яхтах. Вид на красный мост, соединяющий азиатскую сторону с европейской, кавалерийский заряд просекко и сюрреалистичные скульптуры Кристофа Кинтеры в доме принимающего нас коллекционера растопили сердца галеристов и кураторов со всего мира. Причем, мира совсем другого, чем принято встречать в том же Базеле или Нью-Йорке - это были образованные молодые люди, живущие в Лондоне, но все как один из Ирана, Иордании, Греции, Катара, и вообще не самых привычных для искусства мест. Был вечер и в закрытом клубе Soho House Istanbul, куда как на ультрафиолетовую лампу слетелись друзья ярмарки, чтобы потерять еще немного клеток печени. Подобные вечера нужны для коммуникации и выстраивания связей, и разные ярмарки ведут разную политику. Стамбульская показала абсолютную открытость, настроение и легкость, не превращая это в бессмысленное грехопадение с бесплатным вином. Стереотип об "исламских коллекционерах" которые предпочитают абстрактное и блестящее искусство, был разрушен волной интереса к китайскому художнику Чи Минг, пишущему работы фигуративные и даже отдающие социальным реализмом.

У посетителей ярмарки был вкус и знание, они задавали правильные вопросы и, несмотря на то, что мелкими вкраплениями в списке галерей все же появлялись молодые и в основном местные галеристы, состав участников заставлял серьезно относиться к общей программе и отбору работ. Там была известная на весь мир Pi Artworks, которая какое-то время представляла Ербосына Мельдибекова, Zimmerman Gallery, Andakulova из Дубай, которая показала произведения Алмагуль Менлибаевой и Макса Пенсона. И конечно Continua, список художников которой включает в себя таких звезд как Аниш Капур, Цай Гоцян, Кики Смит, Микеланджило Пистолетто, Антони Гормли и еще несколько дюжин людей, навсегда изменивших художественный ландшафт мира. Приятно сказать, что среди них есть и те, которые работали и работают с Ethan Cohen Gallery например Ай Вейвей, Гу Дешин, (Gu Dexin) Чи Жиже (Qui Zhijie), Сан Юан и Пенг Ю (Sun Yuan & Peng Yu). Из того, что выставили мы, мне особенно понравился уже покойный дедушка африканского искусства Фредерик Бруле, которого одного из первых из того региона приняла в свои объятия академическая часть западного мира, включив его произведения в такие значимые выставки как dOCUMENTA, Венецианская и Стамбульская биеннале.

Его работы - это легенды, короткие зарисовки бытовых сцен, часто идущие в определенной последовательности и использующие язык движущейся картинки как в кино. Художник был первым поколением, которое обучали письму, и отсюда наверное в нем есть эта маниакальная любовь к бумаге, ручке и карандашам. Практически все его произведения за несколько десятилетий труда - это небольшие прямоугольные картонки, которые он дидактично подписывал сзади вместе с годом создания и названием легенды.

Арт-ярмарки - это важный толчком к развитию рынка и культуры в городе, а иногда и стране. Я заметил огромное количество подростков, которые пришли познакомиться с миром искусства не через приобретение работ, а пока просто через наблюдение. На 100 человек 90 просто сделают селфи и забудут об этом, но те 10, которые решаться прочитать и пойти дальше, надеюсь, станут будущими арт-профессионалами Турции. Параллельные программы ярмарки помогают обучать людей, давать им какие-то базовые знания об истории коллекционирования и о том, что эта сторона искусства ближе, чем кажется. Средняя цена за работу, если не считать крупные галереи, была до $10,000 а это две хорошие сумки или полторы поездки в Таиланд семьей.



Покупали в основном турецкие коллекционеры, а значит, даже в тяжелой экономической ситуации, они не отказываются от участия в рынке и хотят его поддержать, пусть и не прежними цифрами. Ярмарку частично спонсирует местный банк, и все это я пытаюсь подвести к тому, что казахстанцам давно пора тоже оказаться в этом чудесном международном клубе любителей и потребителей искусства. Делать это осторожно, понимая у кого и что ты покупаешь, не спешить и наблюдать за поведением и программой галереи или дилера. Покупать всегда с сердцем и только то, что действительно оставляет отпечаток и кажется личным, а не то, что сейчас висит в модной галерее модного супермаркета. 2018 и 2019 - важные годы для казахстанской культуры, так как впервые за долгое время государство вышло на плановый, правильный и нужный диалог с современным искусством и тем, кто этому искусству много лет помогает. При поддержке министерства культуры и спорта и Национального музея РК проходят четыре крупные выставки, две из которых уже открылись в Берлине и Лондоне. Показывают лучших наших художников и в самых важных для глобального диалога городах мира. Их увидят знаменитые кураторы, люди, которые принимают решения о включении тех или иных регионов в программы международных выставок, галереи с именем и репутацией. Все это дает ростки, и в недалеком будущем мы можем увидеть, как ситуация изменится в лучшую сторону, как внутри страны, так и снаружи. Как с искусством, которое уже включено в рынок, так и с молодым, экспериментальным и пока еще протестным.