Раскраски и путеводители: лучшие книги об искусстве для детей

В казахстанской школьной системе образования множество недочетов, но, пожалуй, один из главных минусов - это отсутствие истории искусств в младших классах. Между тем, интерес к абстрактным материям вроде искусства и культуры необходимо прививать с детства. Но не с помощью академических материалов, а через игры, истории и раскраски. Тогда Айвазовский и Шишкин, Да Винчи и Моне останутся в памяти ребенка как культовые персонажи, а не сухие имена из Википедии. Рассказываем о семи книгах, которые ненавязчиво помогут представить ребенку многообразный мир современной и классической культуры, и даже будут полезны для родителей, которые хотели подтянуть знания.

Буравчик в стране света Михаил Казиник

Прежде чем знакомиться с художниками, музыкантами, композиторами, философами и скульпторами, неплохо обозначить само явление культуры, науки и мира. Этим и занимается автор Михаил Казиник - в 12 главах в формате вопроса и ответа он рассказывает, почему человек отличается от всех других живых существ, как работает музыка, и почему наскальные рисунки первых людей - ничуть не проще лучших фресок Микеланджело. Книга составлена в виде интересных объемных диалогов, в котором автор пытается затронуть все аспекты жизни человека. И через вопрос "Почему человек не летает" незаметно выходит на разговор об Иммануиле Канте и Клоде Дебюсси. Книга рекомендуется от 8 лет.

Эрмитаж. С этажа на этаж Дина Арсеньева

Эрмитаж - один из лучших музеев мира с крупнейшей коллекцией произведений искусства, где находятся сокровища Да Винчи, Караваджо, Тициана, Матисса, Дега и многих других. Познакомиться поближе с его историей поможет эта книжка - она расскажет его предысторию как дворца, немного о царской семье, его архитектуре, коллекции, меценатах, которые ее пополняли и даже о котах, которые сегодня проживают при музее. Книга подойдет для дошкольного и младшего школьного возраста.

Серия книг "Рисуем с художниками" Марина Пивень

Для малышей лучшим путем знакомства с искусством станет раскраска. Сейчас есть серия книг, посвященных разным художникам. Например, в книге об Айвазовском маленький читатель сможет дорисовать его картины, раскрасить и склеить свой корабль и узнать, почему художника называли маринистом. В серии о Ван Гоге и Анри Матиссе составители пошли еще дальше - раскрашивая картины, читатель узнает разницу между светом и тенью, поймет, что такое перспектива, и узнает, чем отличается стиль каждого художника. Подходит для детей от 6 лет.

Рассказы о картинах Курто, Дэвис

"Рассказы о картине" - это еще одна книга, посвященная музейной коллекции. На этот раз ребенку предлагается исследовать Лондонскую национальную галерею, где хранятся произведения Джотто, Тициана, Микеланджело, Дега, Моне и Ван Гога. Каждый разворот посвящен определенной теме, сложность которых увеличивается по мере продвижения - если сначала автор рассказывает о картинах с животными и растениями, то в конце предлагает разгадать скрытый смысл картин Ван Эйка. Самый важный плюс этой книги - это наличие наклеек на каждую картину, которые помогают изучению и запоминанию образов.

Искусство: от кроманьонца до тебя Фраттини, Ледю

Французское издание знакомит ребенка не с оригинальными изображениями, а с собственными репродукциями, сделанными в наивном стиле. Помимо этого, иллюстраторы воссоздают атмосферу, в которой было создано то или иное произведение - будь то пещера первобытных людей или мастерская Да Винчи. Рассказчики постарались охватить всю тысячу лет деятельности человека - от наскальных изображений, до иллюстраций французской художницы Ники де Сен-Фалль (ей, кстати, Dior посвятили коллекцию несколько сезонов назад). Книга хороша действительно потрясающими иллюстрациями, которые рассказывают весь контекст произведения и тем самым способствуют запоминанию. Но вот текстовой части не хватает - поэтому книгу лучше читать с ребенком вместе и отвечать на возникающие вопросы. Подходит для детей от 3 лет.

Почему в искусстве так много голых людей? Сьюзи Ходж

Не пугайтесь вызывающего названия: автор лишь завлекает самого маленького читателя вопросами, которые точно могли бы возникнуть у него в голове. Книга составлена из 12 глав, каждая из которых отвечает на определенный вопрос и раскрывает тему. Например, на вопрос, почему некоторые картины нарисованы как будто ребенком, автор объясняет принципы фовизма и дадаизма самым простым языком. В доступной форме здесь представлена информация о направлениях, стилях, художниках, а также подробная инструкция, почему в музеях нельзя шуметь и как правильно смотреть выставки. Книга привлекает еще и тем, что современному искусству здесь посвящено очень много времени, что редкость для детских изданий (большинство почему-то останавливаются на импрессионистах), а также действительно понятной версткой и дизайном. Книга подойдет для детей от 3 лет.

День в музее Дюкато, Петен

"День в музее" рассказывает историю брата и сестры Клары и Яна, которые отправляются с бабушкой в музей. Вся книга оформлена иллюстрациями, которые подробно описывают все события, которые происходят в жизни любого музея и параллельно объясняют как собирается коллекция, чем занимаются сотрудники музея, почему там нельзя шуметь и даже иллюстрируется схема идеального ограбления музея.