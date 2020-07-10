Что такое сайнс-арт и как можно развивать его в Казахстане?

Science art или технобиологическое или научно-технологическое искусство — сравнительно новый раздел современного искусства, в котором художник для создания арт-проектов использует язык науки и высоких технологий. Это — робототехника, искусственный интеллект (ИИ) и биотехнологии. В рамках бесплатного онлайн-курса по современному искусству на площадке Go Viral, политолог, искусствовед, директор Центра Art & Science Университета ИТМО, Санкт-Петербург, Россия Алия Сахариева, рассказала о сайнс-арт, его развитии и перспективах в Казахстане.

Как изменилось искусство с приходом технологий

В XX веке искусство сильно изменилось. Особенностью этого периода, который продолжается и сегодня, является технологический прогресс. Современным художникам доступно огромное количество инструментов и материалов, с которыми можно работать. Выросло поколение digital natives или цифровых аборигенов, для которых использование технологий в искусстве не является чем-то недопустимым и особенным. Более того, в музеях мы постоянно видим людей, которые смотрят на предметы искусства через экраны своих смартфонов. В период пандемии COVID-19 стало понятно, что только через технологии люди могут воспринимать и лицезреть искусство. Так, мы стали смотреть оперу на компьютере и музыкальные выступления в прямом эфире. Более того, многие музеи мира сделали возможным “посещать” их виртуально.

Co(AI)existence, Justine Emard, 2017

Какие задачи ставит перед собой технологическое искусство

Как в любом искусстве, современный художник сам решает для себя, что хочет делать. Нельзя сказать, что все технологическое искусство направлено на решение отдельных проблем человечества. Кто-то занимается этим, потому что иначе и не может. Венгерский художник Ласло Мохой-Надь, который работал в 30-ые годы ХХ века сделал предположение что, смысл использования технологии в искусстве состоит в потребности “эмоционально освоить ту реальность, которая была создана техническими и научными дисциплинами. Таким образом, снова научиться воспринимать жизнь как целостность.” Думаю, что несмотря на то, что мысль была озвучена 100 лет назад, она точно передает задачу технологического искусства.

Джо Дэвис, научный сотрудник и художник, который работал в Массачусетском Технологическом Университете в 80-х годах, участвовал в проекте по установлению контакта с внеземными цивилизациями. В рамках этой работы он реализовывал проект «Вагинальная поэтика», где межзвездные послания передавались посредством передачи вагинальных сокращений в космос (метафора женского «дыхания» Земли). Дэвис изобрел детектор через который вагинальные сокращения балерин Бостонского театра транслировались с помощью радара космической обсерватории. В последствии, проект помог ученым наладить систему кодирования и передачу информации в космос.



Технологическое искусство - это “ярмарка чудес” и цель не в демонстрации последних достижений науки и техники. Если нет необходимости использовать технологию, чтобы передать свой месседж, то не нужно этого делать. Содержание не менее важно и актуально.

Can’t Help Myself, Peng You, Sun Yuan, 2016

Какие направления или течения выделяются в техноискусстве

Я против разделения на направления и создания терминологических рамок. Даже у самого течения сайнс-арт есть разные названия, такие как медиа арт, гибридное искусство и технологическое искусство. В свою очередь, художники не любят вешать на себя ярлыки и не ограничиваются в работе использованием какого-то одного инструмента, их может быть множество. Смысл сайнс-арта в том, чтобы стирать узкие дисциплинарные ограничения. Художники работают с теми инструментами и средствами, которые им интересны и позволяют донести вложенный в их работу месседж.

Казахстанские художники, работающие в сфере сайнс-арта

Их сегодня не так много, но они есть. Это Анвар Мусрепов, Медина Базаргали и Арман Саин. Недавно узнала о художнике Аятгали Тулеубеке, который учился в Норвегии. У него есть безумно крутой проект “+ 47 97 69 75 27”. Название проекта — номер телефона. На возвышенности горы он установил сотовый телефон, который заряжался от солнечной батареи, и автоматически отвечал на звонки. Так, любой желающий мог послушать ветер и все происходящее на горе. Мне хочется верить в большое будущее технологического искусства в Казахстане. В Казахстане, мы быстро подхватываем какие-то идеи и начинаем их воплощать, поэтому есть возможности, площадки и кластеры, которые смогут способствовать развитию направления сайнс-арт. Возможно, поправить ситуацию со сферой искусства удастся через науку и технологии.

Развитие сайнс-арта во многом зависит от доступа к лабораториям и технологиям. Я мечтаю, что на базе Назарбаев Университета откроется центр похожий на MediaLab в Массачусетском Технологическом Университете. В Назарбаев Университете есть необходимая инфраструктура, робототехники и биологи, было бы интересно посмотреть, что получится если предоставить художникам доступ к этим ресурсам.

+ 47 97 69 75 27, Аятгали Тулеубек, 2011

С чем в основном работают казахстанские художники

Одна из основных тем для стран постсоветского пространства — вопрос идентичности и переосмысления прошлого, примером чего служит работа Медины Базаргали “Деколонизация курта” и работы Анвара Мусрепова. К сожалению, со стороны государства не уделяется достаточно внимания образованию в сфере искусства. Я не знаю университета в Казахстане, где можно обучиться на куратора или пройти курс по современному искусству, не говоря про сайнс-арт. Казахстан — динамично развивающаяся страна, мы проводим ЭКСПО, говорим про технологии, но при этом мы не уделяем развитию и поддержке искусства достаточно внимания. Тогда как, искусство — важный инструмент в международных отношениях и коммуникации, а также позиционирования страны на международной арене независимо от того, сайнс арт это или нет. Эта ситуация во многом влияет на развитие технологического искусства в Казахстане.



Где учиться сайнс-арту

На постсоветском пространстве, Университет ИТМО первый открыл Центр Art&Science и программу магистратуры по направлению сайнс-арт, позже это направление открылось в Томске, есть программа Digital art в ДВФУ, в Москве Школа Родченко. За рубежом университетов намного больше чем в странах СНГ, это — MIT MediaLab, Университет St.Martin’s, ZKM, Парижская школа искусства и Школа искусств в Цюрихе. Появляется все больше трансдисциплинарных программ.

С чего стоит начать тем, кто только хочет начать работать с сайнс-артом

Найти для себя темы и направления, которые будут интересны. Познакомиться с проектами, которые делают в MIT Media Lab, на Ars Electronica (крупнейший фестиваль научно-технологического искусства), послушать лекции Дмитрия Булатова, Дарьи Пархоменко, Ольги Ремневой, Елены Никоноле, и других исследователей и художников. Подписаться на известные центры в соцсетях, в том числе на страницы нашего Центра (@art.itmo), Telegram канал “LABORATORIA Art&Science Space”, платформу Leonardo. Рекомендую хотя бы один раз посетить фестиваль Ars Electronica, который в этом году пройдет онлайн с 9 по 13 сентября. .