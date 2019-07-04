Что смотреть этим летом в Москве и Питере: выставки Щукина и Fondation Louis Vuitton

В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали, что такое арт-туризм и делились самыми хитовыми выставками 2019 года, которые стоят отдельного путешествия. В списке мы упустили настоящий блокбастер, который, помимо всего, показывается в ближайших к нам крупных городах - Москве и Питере. Рассказываем, почему вам надо увидеть "Щукин. Биография коллекции" и "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное".

В 2016 году в Париже была показана выставка "Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина", которая стала самым успешным проектом Fondation Louis Vuitton. Ее несколько раз продляли, а в целом за весь период работы выставки ее посетили более 600 000 человек. Сотрудникам фонда удалось собрать вместе произведения, которые разошлись по государственным и частным коллекциям еще в начале XX века. Все эти работы - вещи, без которых невозможно представить историю искусства XX века. "Три женщины " Пикассо, "Музыка" Матисса, "Стог сена в Живерни" Матисса, несколького полотен таитянского периода Гогена и многие другие произведения на короткий период воссоединились под руководством кураторов Fondation Louis Vuitton. В 2019 году более 450 произведений живописи, графики, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства привезли в Россию. Чтобы охватить максимально большую аудиторию, коллекцию решили разделить на два города - Москву и Питер. Например, в столице кураторы оставили панно Матисса "Танец", а в Питере решили выставить парное ему панно "Музыка". В Москве выставка будет идти до 29 октября в Пушкинском музее, в Петербурге в Эрмитаже - до 6 октября.

Если нет возможности посетить сразу два города, советуем выбирать Москву. Почему? В столице французская компания организовывает сразу две крупных выставки. Помимо коллекции Щукина и Морозова, в том же Пушкинском музее они представляют экспозицию "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное". Туда вошли произведения из личной коллекции Бернара Арно, главы холдинга, самого богатого человека Франции и обладателя одной из лучших коллекций послевоенного искусства. Всего в Москву привезли 65 работ 20 топовых художников из разных стран - и это Жан-Мишель Баския, Яой Кусама, Ричард Принс, Олафур Элиассон, Нам Джун Пайк и другие персоны, чьи имена уже вписаны в историю современного искусства. Эта выставка будет идти чуть меньше - до 29 сентября. Проходить она будет в отдельном здании музея - стоящем через переулок от него здании Галереи искусства XIX-XX века.