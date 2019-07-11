Межгалактические диалоги: как прошел фестиваль современного искусства Astana Art Show

Искусство на протяжении многих веков было уделом избранного меньшинства. Но социальные изменения и повальная урбанизация в ХХ веке подарили искусство массовому рынку. В эпоху постмодернизма для искусства нет элит, оно принадлежит большинству. Особенно ярко это утверждение для искусства в городе. Сложно представить город, который претендует на современность и демократичность без присутствия современного искусства в нем. В столице Казахстана с 2015 по 2017 годы проходил Astana Art Fest. Он совмещал в себе не только искусство, но и архитектуру, и дизайн. Основным местом действия фестиваля стала на тот момент основная пешеходная зона столицы - бульвар Нур Жол. Появившейся в 2018 году фестиваль, Astana Art Show сменил Astana Art Fest на месте главного городского культурного события в области современного искусства. Однако теперь искусство из публичного пространства перешло в галерейное. В этом году шоу составили три выставки в закрытых выставочных пространствах и один мурал в городском пространстве.

Культурные события для горожан и туристов - важные обязанности городского управления. Здесь массовость и доступность мероприятий важные факторы. Кураторам и организаторам таких мероприятий в формате города необходимо, как и городским чиновникам, быть на прямой связи с конечными поребителями этого продукта - горожанами. Необходимо разговаривать на понятном для горожан языке и на актуальные для них темы. Немаловажным является и общий информационно-социальный контекст, как в городе, так и в стране в целом. Претензия на элитарность для события, в этом случае, скорее недостаток, чем преимущество. В тоже время, преследуя цель создать новые смыслы и обеспечить качественный досуг, каждое культурное событие, созданное на государственные средства, обязано нести пользу и для профессионального сообщества.

Свою социальную ответственность перед профессиональным сообществом, Astana Art Show, очевидно, реализовало посредством поддержки молодых казахстанских художников. Выставка First Contact демонстрирует яркую повестку, волнующую молодое поколение. Здесь вопросы политического активизма перемежаются с цифровой идентичностью и вопросами экологии, феминизма и защиты прав.

"Все, что вы вчера обсуждали в социальных сетях с друзьями, сегодня можно осмыслить по-новому через художественные работы наших современников".

Важную повестку, соотношения отдельной человеческой жизни и государственной системы, освещает выставка Estelikter. Ótkenmen syrlasu. Казахстанские и зарубежные художники рефлексируют о политических репрессиях через личные, часто свои семейные, истории. Взгляд на общее недавнее прошлое заставляет под особенным углом посмотреть на настоящее.

Финальным аккордом шоу стала, интригующая задолго до своего открытия, международная выставка Racing the Galaxy. Французский куратор Жером Санс и казахстанская галеристка Дина Байтасова размышляют о "постепенном разрушении дихотомии между Востоком и Западом в эпоху глобальной коммуникации, а также противоречия и разложения культур, размышляя о перемещении художественных форм, которые смещаются и обогащают друг друга из одного континента на другой". Профессиональное художественное сообщество Казахстана последние несколько месяцев с воодушевлением и завистью обсуждало намерение Astana Art Show привезти в нашу страну работу знаменитого Микеланджело Пистолетто. Представитель итальянского arte povera (бедное искусство) в своих работах использует "бедные" материалы, как антитезу коммерционализированному и элитарному. Обладатель "Золотого льва" Венецианской биеннале 2003 года верит в социальную роль искусства и считает себя политическим художником. Его картонный лабиринт и большой зеркальный колодец, впервые созданный ровно 50 лет назад, легко воссоздается без участия автора в любой точке мира, что и доказано на астанинской выставке. Картон легкий и дешевый материал выступает в противовес всему индустриальному и дорогому. А лабиринт, как любое путешествие, в конечном счете приводит вас к отражению в зеркале - к самому себе.

Казахстанская художница Азиза Шаденова, рефлексируя об экологической катастрофе Аральского моря также использует крафтовый материал. Узбекский адрас привносит личную историю в глобальную проблематику. Национальные мотивы в ткани, как медиа, используют и другие художники на выставке: Гульнур Мукажанова и Айка Ахметова. Азербайджанский политический беженец Баби Бадалов своим творческим методом сделал работу с текстом. В реальное пространство художник вручную переносит самые растиражированные и характерные образы из информационного и виртуального поля казахстанской действительности. Wall, words, birds, borders (стены, слова, птицы, границы) - вот основной лейтмотив его работы для Astana Art Show.

На контрасте с крафтовыми работам, основной костяк выставки составляют видеоинсталляции. Румынский художник Мирча Кантор представил видеоработу, где беркут вступает в схватку с дроном. Реальный хищник борется с символом виртуального низвержения границ. Французский видеооператор Эндж Леччия проводит параллель между природными циклами на набережной Корсаки и человеческими биоритмами.

Основным местом действия всего шоу стал Дворец независимости. Здесь проходит и выставка молодых художников First Contact, и основная экспозиции Racing the Galaxy. Некогда в этом пространств располагался музей истории Астаны и от него в наследство выставке остался городской макет. Макет, созданный в 2008 году, демонстрирует будущее города до 2030. Алмагуль Менлибаева в своем многоканальном видео исследует, как это представление о будущем воплотилось или наоборот претерпело изменение с течением времени. Такое своеобразное "назад в будущее": мы смотрим на макет будущего, которое уже сейчас стало прошлым.

Тридцатилетний грузинский художник Важико Чачхиани напротив, обращен в прошлое. Его road movie посвящено путешествию героя с собакой, где по дороге разрушается привязанная к бамперу его грузовика архетипическая статуя. Образ статуи знаком по стилю и масштабу любому жителю постсоветской страны.

Изначально локацией международной выставки анонсировался Дворец мира и согласия. Разговоры о трансформации этой площадки в Музей современного искусства идут последние полтора года. Однако с профессиональной точки зрения, архитектура и история здания не подходят под нужды музея именно современного искусства. Не говоря уже о том, что музей - это прежде всего долгосрочная исследовательская работа и большие инвестиции для формирования коллекции. Astana Art Show наглядно продемонстрировало всю сложность вписывания объектов современного искусства в пирамидальное пространство. Кураторы разместили в нем всего четыре работы из 20 представленных на выставке.

Очень сильной по художественному высказыванию, элегантности и точности прочтения стала видеоработа Асхата Ахмедиярова, расположившаяся под "куполом" здания. Перенеся на степную траву портреты известных политических деятелей, среди которых Олжас Сулейменов, Михаил Горбачев и другие, автор сжигает их в огне истории. После оставшийся пепел лишается узнаваемых очертаний под действием сельскохозяйственной техники, предназначенной для возделывания почвы. Своеобразным возвращением долга можно считать участие Чой Чжон Хва и его Moving flower (Движущийся Цветок) в Astana Art Show этого года. Предшественники Astana Art Fest выставили несколько несанкционированных копий этой работы летом 2015 года. Но не очень везет нашей столице с этой работой. Оригинал, который является ярким образцом public art (искусств в публичных пространствах), выставленный на холодном кафельном полу закрытого пространства, потеряв свой шарм игры с масштабом и материалом, выглядит скорее китайским сувениром, чем объектом современного искусства.

Основной эпитет, который применяют организаторы для описания выставки, является "масштабная" и "грандиозная". Действительно, Нур-Султан - это город большого масштаба: высокие здания, гигантские площади и широкие проспекты. Между тем мировые тенденции разворачивают нас от космических масштабов в сторону человеческого масштаба. Современная урбанистика обращается к отдельному человеку, как основной ценности и единице измерения масштаба.

"Тенденции мирового художественного процесса, отступая от элитарности, выстраивают более демократичные диалоги между объектом искусства и его зрителем".

Одной из важнейших составляющих современного городского культурного мероприятия является не только контент, но и его возможность вписаться в городскую повестку и среду. Помимо самих выставок, им предшествуют социально-исследовательские работы, во время самой выставки учитывается контекст и создаются специальные площадки, где зритель может высказать свою точку зрения и соотнести ее с точкой зрения художника. Работа со зрителем неотъемлемая составляющая любого мероприятия в масштабах города, не говоря уже о мероприятии, созданном на его деньги.

Можно предположить, что участие такого громкого имени, как Микеланджело Пистоллетто, было призвано привлечь внимание международной аудитории и привлечь туристов. С одной стороны, сложно создать сенсацию из работы, разменявшей пятый десяток. А с другой, уже стало аксиомой то, что локальное в глобальном мире всегда интереснее и привлекательнее. Вторым слоем целесообразности создания столь масштабного события, может быть вписывание казахстанских художников в мировой художественный контекст. И здесь мотивация Дины Байтасовой, как галеристки, представляющей на выставке работы казахстанских художников, с которыми она работает уже не один год, весьма логична.

В целом, Astana Art Show на данном этапе выглядит, как закрытый клуб для пресловутых 10 % интересующихся и разбирающихся. Безусловно, искусство ради искусства - это важная составляющая его развития. Но представляется, что в масштабе городского мероприятия необходимо соблюдать баланс между элитарным и массовым, между городским досугом и профессиональными интересами, между ожиданиями зрителей и художественными жестами. Художник, как известно, никому ничего не должен, но с куратором совершенно другая история. Куратор - это медиатор в диалоге искусства и зрителя, а для выстраивания этого диалога ему недостаточно хорошо знать одну сторону - искусство, ему еще нужно знать и понимать своего зрителя.