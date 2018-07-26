Портрет алматинца и роль воды в жизни города: что готовит ARTBAT FEST

Конец лета – начало арт-сезона в Алматы. В этом году жителей города ждет насыщенная программа. Уже в сентябре откроется центр современной культуры "Целинный", а за несколько недель до этого события стартует девятый сезон фестиваля современного искусства ARTBAT FEST. По традиции "Евразийский культурный альянс" приготовил несколько программ, которые будут показываться в течение месяца.

Паблик-арт программа в этом году будет реализована при поддержке европейской программы Artecitya, и главной ее темой станет вода. Artecitya – проект, созданный усилиями девяти единомышленников со всей Европы. Он объединил художников, архитекторов, градостроителей и урбанистов, которые желают с помощью искусства влиять на среду, в которой они живут. Так, для Алматы группа инноваторов придумала проект "Вода. Бесконечные циклы". Для страны, лишенной выхода к морю, вода всегда имела сакральное значение. Как она влияет на устройство жизни города? Как город удовлетворяет нужды горожан в водных источниках? Вода – это первый жизненно необходимый ресурс, в связи с ней поднимаются вопросы геополитики, энергетики, отдыха и науки. Курировать проект будут Симон Жакмин (Франция) и Мартина Барага (Словения).

Следующий пункт программы – новый формат для фестиваля современного искусства. Вместе с группой экспертов ARTBAT FEST проводит творческое исследование, которое должно выявить портрет современного алматинца. Эта работа позволит приблизиться к пониманию того, как алматинцы видят себя и свой город: как они его воспринимают и что они о нем думают. Такая рефлексия горожан о своем городе.

Завершит программу Школа художественного жеста для молодых художников. Как и два предыдущих проекта, ШХЖ будет посвящена теме города. В течение четырех месяцев казахстанские художники проходят обучение по нескольким направлениям: новые медиа, история современного искусства, культурный менеджмент, философия и другое. На этой основе участники проекта создадут свои художественные работы, которые затем объединятся в выставку в рамках ARTBAT FEST.