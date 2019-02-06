Арт-туризм: куда ехать за лучшими выставками в 2019 году

И пусть арт-туризм пока не так популярен, как, например, гастро-туризм, ситуация потихоньку меняется. Даже если вы часто путешествуете и регулярно посещаете все обязательные культурные институции, скорее всего, вы видели постоянную экспозицию. А отдельные выставки – это совершенно другой опыт и возможность увидеть даже знакомое вам искусство в новом свете. Тем более что большинство экспонатов чаще всего собирают "с миру по нитке" – из музеев разных стран и закрытых частных коллекций, и вряд ли вы где-то увидете эти картины рядом друг с другом где-то ещё. Поэтому, если вы только начали планировать отпуск, мы собрали для вас выставки-блокбастеры этого года, на которые действительно стоит попасть.

"Молодой Пикассо", 3 февраля – 26 мая, Базель

"Розовый" и "голубой" периоды Пикассо – едва ли не самые известные и любимые среди почитателей таланта художника. На выставке будут представлены работы 1901-1906 годов, когда молодой гений только переехал в Париж и делал первые шаги по направлению к кубизму. Кураторы собрали 80 работ художника из Tate, MoMA, Государственного Пушкинского и многих других музеев по всему миру. Главной работой выставки станет картина "Девушка с корзиной цветов", которую недавно продали на торгах Christie's.

All the Rembrandts, 15 февраля – 10 июня, Амстердам В этом году исполняется 350 лет со дня смерти Рембрандта Харменса ван Рейна – крупнейшего представителя "золотого века" голландской живописи. Отмечать дату будут по всей стране, но самое крупное событие заготовил амстердамский Рейксмузеум. На выставке покажут, как реставрируется самая знаменитая картина мастера – "Ночной дозор". В музее будет сооружен павильон со стенами из прозрачного стекла площадью в семь квадратных метров, который будет отгораживать пространство вокруг картины для удобства работы реставраторов. Также там будут выставлены более 300 гравюр, 60 рисунков и 22 картины.



Тинторетто: художник Венеции эпохи Ренессанса, 10 марта – 7 июля, Вашингтон

В этом году отмечается ещё один юбилей – 500 лет назад родился Тинторетто, "самый венецианский художник", как иногда его называют. Якопо Робусти, получивший прозвище Тинторетто ("маленький красильщик", поскольку был сыном красильщика тканей), за 75 лет своей жизни лишь раз уезжал из родного города, посетил Рим, где на него произвел сильнейшее впечатление сикстинский потолок Микеланджело. Большинство произведений Тинторетто никогда не покидало церквей Венеции, для которых он в основном и работал, только к концу жизни начав получать заказы и на оформление дворцов. Центральный экспонат выставки – "Чудо святого Марка", первое зрелое произведение 30-летнего Тинторетто. Выставка запланирована в Национальной галерее Вашингтона, но масштабные празднования будут проводиться и в самой Венеции.





"Молодой Рубенс", 6 апреля – 8 сентября, Сан-Франциско

Питер Пауль Рубенс был суперзвездой почти с самого начала своей карьеры. К тому времени, когда ему было за тридцать, он уже нашел покровительство европейской аристократии, и, возможно, в самый плодотворный период своей карьеры, с 1609 по 1621 год, Рубенс создал несколько работ, которые навсегда закрепили за ним звание "живого классика". Музей Почетного легиона в Сан-Франциско организовал выставку с более чем 30 картинами и 20 набросками того периода, включая некоторые из масштабных работ, которые были собраны по всем музеям Европы.

"Мане и современная красота", 26 мая – 8 сентября, Чикаго

Эдуард Мане, вероятно, величайший портретист XIX века. Лучше всего ему удавались портреты женщин. "Олимпия" была проанализирована тысячами критиков за последние 150 лет, но и менее масштабные его работы не в меньшей степени очаровательны. Впервые за 50 лет Художественный институт Чикаго выставит эти произведения – в общей сложности 54 картины и 90 набросков. Собрание будет дополнено письмами Мане, которые он отправлял друзьям, – в них можно найти иллюстрации в виде фруктов и цветов.

"Женщины-художницы в Национальной галерее до 1918 года", 11 октября – 26 января, Берлин

Сегодня о вкладе женщин в искусство не говорит только ленивый. В 2019 году сразу две крупные европейские институции готовят выставки, целиком посвященные творчеству женщин. В музее Прадо готовится экспозиция работ крупнейших испанских художниц – Софонисбы Ангвиссолы и Лавинии Фонтана, а Национальная галерея в Берлине выставляет работы художниц, которые работали до 1918 года. Самые разные направления, жанры и эпохи – всего в экспозиции будет более 20 имен.

"Нам Джун Пайк: Будущее сейчас", 17 октября – 9 февраля, Лондон

Выставка, посвященная видеоарту, возможно, не станет блокбастером, как ретроспектива Микеланджело, но относительно творчества "отца видеоарта" Нам Джун Пайка можно поспорить. Его искусство не просто видео на экранах. Чаще всего это скульптуры – странные, сбивающие с толку, иногда очень большие, а ещё – инсталляции размером с комнату. Многому из творчества Пайка уже полвека, но посетители обнаружат, что почти всё это кажется удивительно актуальным.