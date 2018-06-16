О чем думают художники Центральной Азии? Выставка "Альтернативные тезисы" в Esentai Gallery

13 июня в Esentai Gallery открылась крупнейшая групповая выставка центральноазиатских художников "Альтернативные тезисы". В Алматы собрались двадцать четыре художника из Узбекистана, Кыргызстана, Афганистана, Таджикистана и Казахстана. Многие из них свои работы выставили в Казахстане впервые.

Что такое Центральная Азия сегодня? Какие проблемы волнуют ее общество? Схожи ли они? Выставка стала своеобразным "лоскутным одеялом", которое в миниатюре представляло наш регион со всеми его наболевшими вопросами. Тут и тема революций – в работах кыргызского художника Улана Джапарова, – которая еще пару лет назад волновала Бишкек, и программа "Модернизация сознания" казахстанской художницы Сауле Дюсенбиной, экскурс в историю от Александра Угая, и размышление на тему влияния России – в работах узбекского художника Александра Барковского. Единое прошлое и такое разное настоящее диковинно переплетаются в пространстве выставки. "В Узбекистане существует некая сила, которая живет в людях и заставляет их тянуться к искусству. Но в Кыргызстане она сильнее. Там все это происходит активнее. В Казахстане в этом плане все развивается также активно, но очень гламурно. В Туркменистане – совсем все плохо", – рассказывает Барковский. К слову, он – первый и единственный узбекский художник, чья работа была продана на Sotheby's. Сюда в Казахстан он привез серию "Благостный джихад" – своеобразный иконостас с образами георгиевских лент, пятиконечных звезд, карт и "стволов". Все это – о войне.

Наравне с уже достаточно известными художниками выставляются и совсем молодые. Среди них – Анвар Мусрепов, который совсем недавно провел свою первую персональную выставку, а также дуэт Berkin & Mika. В Казахстане свои работы они выставляют впервые. До этого были групповые выставки в Европе. В Лондоне, где долго жили ребята, их представляют частные галереи. Единственная их работа, представленная здесь – Simulacra – часть серии, посвященной консьюмеризму. В какой-то степени работа была вдохновлена комичным случаем, когда сэндвич с сыром на гриле получился похожим на лицо Девы Марии. Этот случай привлек большое внимание средств массовой информации. Сэндвич даже путешествовал по Америке и впоследствии был продан за 28 000 долларов на eBay.

Наряду с выставкой галерея устроила арт-ток – вместе с художниками, городскими активистами, искусствоведами и культурологами Алматы. Как современное искусство влияет на развитие гражданского общества? В чем разница между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном? Об этом вели разговор директор театра ARTиШОК Анастасия Тарасова, режиссер Рустем Бегенов, журналист Зарина Ахматова и другие.