Альтернативное мнение: почему алматинцы не готовы к белке?

Хайп. Относительно новый трендовый термин. Одна из последних тенденций в области маркетинга. Но давно известный в современном искусстве прием под названием "эпатаж". Вроде, с виду, понятия одного порядка, но, по сути, имеют совершенно разный смысл.

Хайп – временное явление, призванное быстро привлечь внимание с целью популяризации чего-либо. Эпатаж – расширение граней дозволенного для увеличения пространства личной свободы. Дональд Трамп разворачивает межрелигиозные и межрасовые конфликты для поддержания собственного уровня популярности. Сальвадор Дали выходил на прогулку с муравьедом, чтобы мы могли выйти на улицу с ирокезом. Массовая культура и, как одна из самых ярких ее проявлений, реклама склонны к упрощению, копированию формы в ущерб содержанию. Искусство же наоборот использует все возможные цели для того, чтобы донести содержание, продемонстрировать идею, используя при этом любую форму.

Что стоит за установлением белки в Алматы – хайп или эпатаж? Какова главная цель установки объекта? Это социальная тема о состоянии экологии в городе или эстетическая – нехватка искусства в пространстве города? Как рассказывал весной этого года на своей лекции в Алматы автор Алекс Ринслер, большинство его проектов призвано привлечь внимание к экологическому состоянию города. В Шанхае в 2012 году была установлена соломенная "Городская лиса», которая из-за грязного воздуха быстро потемнела.

Выбор объекта и автора, работающего именно над этой темой, демонстрирует нам, что город хочет привлечь внимание к вопросам экологии и месту природы в пространстве Алматы. Насколько я, как горожанин, знакома с вопросом, эта тема была обозначена несколькими годами ранее. Так, к примеру, еще три года назад группа активистов запустила приложение по отслеживанию загрязнения воздуха в нашем городе – AUA. К состоянию экологии в нашем городе привлекали внимание в разных формах и казахстанские художники: от перформансов до инсталляций.

Паблик-арт, к которому организаторы относят произведение г-на Ринслера, зародился в первую очередь как ответ на идеологическую монументальную пропаганду фашизма. Паблик-арт – это антитеза официозному, нарочито пропагандистскому искусству. История его зарождения, знакомая каждому профессионалу, занимающемуся современным искусством, диктует быть крайне осторожным в работе с пространством города.

Организаторы проекта говорят, что данный объект призван вдохнуть жизнь в место, где он установлен, стать точкой притяжения и наполнить город новыми смыслами. Еще одной приметой современности в последние годы становится урбанистика. Городское пространство испытывает на себе повышенное внимание со стороны разных специалистов. Очень много говорится о наполнении городского пространства новыми смыслами. Важной частью любого произведения современного искусства является исследование художника, именно исследование лежит в основе произведения, и оно наполняет его смыслом.

Каков же смысл белочки в городском пространстве? Какую мысль вызывает она у горожан? Кроме изначального городского соседа – нас с вами, на постсоветском пространстве белочка имеет не столь милое метафоричное значение. Также в народе широко употребляется фразеологизм "белка в колесе".

Город – это пространство, где пересекаются очень много мнений и взглядов, это пространство общего пользования. Крайне важно учитывать именно этот факт. Работа в пространстве города, где зритель сталкивается с объектом искусства вне собственного желания, накладывает особую ответственность на кураторов и менеджеров в первую очередь. Организаторы должны выступать медиаторами между художниками, горожанами и городскими властями. Балансировать между художественными задумками, потребностями города и пожеланиями горожан. И здесь возникает закономерный вопрос: было ли учтено мнение горожан в данном аспекте? Достаточно ли было мнения экспертов и городских властей? К примеру, большинство комментариев алматинцев связано с переносным значением "белочки". Понятно, что этот метафоричный смысл не знаком автору из Великобритании и Африки. Но этот смысл не мог обойти внимания организаторов. К примеру: в рекламе, чтобы обойти подобные курьезы, проводятся фокус-группы, а в урбанистке это называется партисипация. Этот этап позволил бы рассказать горожанам о проекте заранее, о его смысле и посыле. Работа с аудиторией – важная часть любого проекта подобного рода. Соучастие горожан в проектах, созданных на их средства, является не только хорошим тоном, но и залогом успеха у них.

Говоря о художественной составляющей объекта, важно отметить несколько моментов.

Во-первых, выбор материала. Материал – это тоже составляющая общего смысла произведения в современном искусстве. Чем, кроме экологичности, он был обусловлен? Насколько он распространен в Казахстане как материал? Насколько солома – это уместный материал для наших города, природы, климата? При создании подобных больших проектов все нюансы важны. Так, к примеру, белорусский современный скульптор Артур Клинов на 54-ой Венецианской биеннале создал инсталляцию из соломы "Тайная вечеря". Тогда солома была выбрана именно из-за ее распространенности в Беларуси. Солома – это своеобразный культурный код, который легко считывается каждым белорусом. Есть ли подобный смысл в Казахстане? С чем у большинства алматинцев ассоциируется солома? Комментарии горожан отвечают сами за себя – "с чучелом на масленицу, которое сожгут". Данные локальные особенности восприятия важно учитывать при создании таких амбициозных проектов.

Во-вторых, локация объекта. С чем связан выбор места для художественного произведения? В чем его уместность именно здесь? В паблик-арте существует такой параметр, как site specific, то есть характерный для площадки, "вписанный" в конкретное место, в его архитектуру, с учетом его практического использования. Здесь очень показателен пример из истории современного искусства. В 80-х годах прошлого века знаменитый Ричард Сера на одной из площадей Нью-Йорка установил скульптуру – изогнутую арку Tilted Arc, которая разделила пространство на две части. Главный посыл художника состоял в призыве к действию на этой пустой территории: скульптура заставляла горожан хотя бы обойти ее. Позднее, из-за многочисленных протестов, работа была уничтожена. Как утверждал автор, произведение искусства вырастает из пространства, оно тесно связано с тем местом, где возникло.

В-третьих, вопрос автора: как и почему был выбран именно этот художник для реализации скульптуры в Алматы? К примеру, при разговоре о скульптурах животных увеличенного масштаба в пространстве города, у каждого профессионала возникнет в первую очередь имя знаменитого автора Флорентина Хофмана. По моей профессиональной оценке, для городского проекта такого масштаба было бы уместнее пригласить более именитого и признанного Хофмана. Каждый проект Хофмана сопровождается высоким интересом со стороны мировой общественности и способен стать туристической достопримечательностью, центром притяжения.

Современная казахстанская арт-сцена пестрит событиями и деятелями разного толка. Искусство становится крайне востребованной областью для самореализации. Эта тенденция не может не радовать. Но всегда есть "но". Волна моды на современное искусство в нашей стране принесла много наносного и непрофессионального в окружающую среду. Фестивали создаются рекламными агентствами, кураторами становятся журналисты и банковские работники. Профессиональная подготовка сводится к трехмесячным курсам. Конечно, как песок очищает воду, так и время очистит пространство. Однако, за это время непрофессионализм, который для общественности выдается за компетенцию, может сильно повлиять на репутацию искусства в общественном сознании. Contemporary art все еще остается новым для Казахстана явлением, которое не прошло стадию принятия среди большинства жителей нашей страны. Именно поэтому, выходя на широкую аудиторию города важно быть максимально подготовленным, профессионально подкованным, с максимально продуманным проектом, особенно когда проект создается на средства налогоплательщиков.