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Культура / Искусство

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards

Лучшим фотографом стала Ирина Дмитровская

21 января в Алматы выбрали лучшие фотографии 2017 года на премии Qazphoto Awards. По словам организатора премии Данияра Мустапанова, на конкурс прислали более тысячи заявок, из которых  жюри определило топ 30 фотографий в десяти номинациях. Лучшим фотографом стала Ирина Дмитровская, занявшая первые места в трех номинациях из десяти.

Первая церемония награждения Qazphoto Awards прошла в 2015 году. Ее инициировало сообщество фотографов, которые выставляли свои работы на совместных выставках и в инстаграм-аккаунте Qazagram, который позже перерос в Qazphoto. "Мы работали с региональной фотографией, создали собственные хэштеги для каждого города, собрали базу и начали разговаривать с фотографами, интервьюировать их. После года работы мы поняли, что нельзя ограничиваться социальными сетями, все-таки большинство профессионалов старой школы не сидят там. И организовали премию. Премии важны, потому что, только конкурируя с сильными соперниками, ты понимаешь, к чему должен стремиться. В Казахстане до нас этого никто не делал, хотя казахстанские фотографы ничем не хуже мировых коллег", – рассказывает Данияр. 

Жюри состояло из иностранных мастеров: скульптора и фотографа Алена Лабуаля из Франции, фотографа Getty Images и документалиста К.М. Асада, фотографа-пейзажиста Эрина Бабника из США и других. Каждый из них отбирал победителей в своей категории – портретная фотография, ню, диджитал-арт, репортажная/стрит-фотография, мобильная фотография, черно-белая фотография, дрон-фотография и пейзажная фотография. 

Портрет

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 1)

1-е место, "Александра"

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 2)

2-е место, "Адиль Лиян"

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 3)

3-е место, "Иллюзия реальности"


Черно-белая фотография

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 4)

1-е место, Doll

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 5)

2-е место, Lena

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 6)

3-е место, Glory

 

Digital Art

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 7)

1-е место, "Внутренний диалог"

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 8)

2-е место, "Дорогу осилит идущий"

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 9)

3-е место, "Горы"

 

Дрон-фотография

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 10)

1-е место, Love

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 11)

2-е место, "Дорога на Кок-Жайляу"

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 12)

3-е место, "Набережная Астаны"

 

Мобильная фотография

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 13)

1-е место, Source of Life

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 14)

2-е место, "Закат"

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 15)

3-е место, "Любопытство"

 

Ню

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 16)

1-е место, "Поток"

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 17)

2-е место, "Джон Леннон и Йоко Оно"

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 18)

3-е место, "Колор"

 

Репортаж

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 19)

1-е место, "Возвращение"

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 20)

2-е место, "Встреча"

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 21)

3-е место, Line

 

Пейзаж

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 22)

1-е место, "Сквозь призму стекла и воды"

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 23)

2-е место, "Летний дождь"

В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards (фото 24)

3-е место, "Вороны"

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