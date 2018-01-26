В Алматы назвали лауреатов премии Qazphoto Awards

21 января в Алматы выбрали лучшие фотографии 2017 года на премии Qazphoto Awards. По словам организатора премии Данияра Мустапанова, на конкурс прислали более тысячи заявок, из которых жюри определило топ 30 фотографий в десяти номинациях. Лучшим фотографом стала Ирина Дмитровская, занявшая первые места в трех номинациях из десяти.

Первая церемония награждения Qazphoto Awards прошла в 2015 году. Ее инициировало сообщество фотографов, которые выставляли свои работы на совместных выставках и в инстаграм-аккаунте Qazagram, который позже перерос в Qazphoto. "Мы работали с региональной фотографией, создали собственные хэштеги для каждого города, собрали базу и начали разговаривать с фотографами, интервьюировать их. После года работы мы поняли, что нельзя ограничиваться социальными сетями, все-таки большинство профессионалов старой школы не сидят там. И организовали премию. Премии важны, потому что, только конкурируя с сильными соперниками, ты понимаешь, к чему должен стремиться. В Казахстане до нас этого никто не делал, хотя казахстанские фотографы ничем не хуже мировых коллег", – рассказывает Данияр.

Жюри состояло из иностранных мастеров: скульптора и фотографа Алена Лабуаля из Франции, фотографа Getty Images и документалиста К.М. Асада, фотографа-пейзажиста Эрина Бабника из США и других. Каждый из них отбирал победителей в своей категории – портретная фотография, ню, диджитал-арт, репортажная/стрит-фотография, мобильная фотография, черно-белая фотография, дрон-фотография и пейзажная фотография.

Портрет

1-е место, "Александра"

2-е место, "Адиль Лиян"

3-е место, "Иллюзия реальности"





Черно-белая фотография

1-е место, Doll

2-е место, Lena

3-е место, Glory

Digital Art

1-е место, "Внутренний диалог"

2-е место, "Дорогу осилит идущий"

3-е место, "Горы"

Дрон-фотография

1-е место, Love

2-е место, "Дорога на Кок-Жайляу"

3-е место, "Набережная Астаны"

Мобильная фотография

1-е место, Source of Life

2-е место, "Закат"

3-е место, "Любопытство"

Ню

1-е место, "Поток"

2-е место, "Джон Леннон и Йоко Оно"

3-е место, "Колор"

Репортаж

1-е место, "Возвращение"

2-е место, "Встреча"

3-е место, Line

Пейзаж

1-е место, "Сквозь призму стекла и воды"

2-е место, "Летний дождь"

3-е место, "Вороны"