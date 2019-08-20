Новый сюрреализм: что смотреть на выставке российского арт-коллектива AES+F

Группа AES+F – одна из самых известных сегодня арт-группировок современности родом из России. Группу организовали художники Татьяна Арзамасова, Лев Евзович и Евгений Святский в 1987 году, а в 1995 к ним присоединился Владимир Фридкес – так первые буквы фамилий легли в основу названия. До начала работы в художественном коллективе Арзамасова и Евзович занимались концептуальной архитектурой, Святский – дизайном, а объединила их работа над книгой. Владимир Фридкес – российский фотограф, до этого работавший с Vogue и Harper's Bazaar. Именно он снял обложку российского Vogue в Казахстане в 2000 году. А сегодня их мультимедийные работы привлекают внимание таких брендов, как Fendi и Gentle Monster.

В конце июля в Петербурге стартовала масштабная ретроспектива, посвященная творчеству коллектива. На ней представлены самые известные их работы – например, "Исламский проект", наделавший шума в начале нулевых. Тогда художники с помощью коллажей "одели" статую Свободы в чадру (вполне возможно, что Мишель Уэльбек вдохновлялся их работами при написании своей "Покорности") и оснастили музей Гуггенхайма минаретом. Чуть позже случилось 11 сентября, и их работы мировое сообщество назвало пророческими.

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Коллектив отличает строго выверенная эстетика – они работают на пересечении сразу нескольких медиумов. Видео, фотография, инсталляция, перформанс, VR и AR – этими средствами они создают свою, сюрреалистическую реальность. Рассматривая их коллажи и видео, трудно понять, где заканчивается фотография, а где начинается фантазия. Что характерно, художники никогда не делали локальной привязки, их творчество – вне географических границ и местной специфики. Основная тема их работ – всегда самые актуальные события и тренды, к которым приковано внимание мировых медиа. Будь это феминизм, исламская угроза, или же объективация, консьюмеризм и многое другое.

Главным экспонатом выставки в петербургском выставочном центре "Манеж" станет видео-опера "Турандот". Над постановкой художники работали совместно с режиссером Фабио Черстиче. Опера основана на одноименной сказке, в которой китайская принцесса Турандот загадывает многочисленным женихам три загадки, а после неправильного ответа – казнит. В итоге одному из претендентов удается найти правильный ответ и растопить её сердце. В новой версии действие перенесено в Пекин 2070 года – столицу разросшейся до гигантских размеров многонациональной Китайской империи. Во главе этого государства будущего – принцесса Турандот, построившая в новой империи техноматриархат. Изначально опера была представлена в театре Палермо, а в Питере будет показана видеозапись.

Выставка будет длиться до 22 сентября.