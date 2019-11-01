Шесть правил театрального этикета

Осень - самый разгар праздничного и театрального сезона. Думаем, вас также раздражают включенные экраны телефона и громкие перешептывания в зале. Поэтому напоминаем о простых, но порой очень полезных правилах этикета в театрах.

Дресс-код

Сейчас правила дресс кода смягчились, допустимо прийти в театр даже в кроссовках. Если наши бабушки и дедушки надевали вечерние платья и смокинги, то сегодня достаточно одеться наряднее чем в будние дни. Своим внешним видом вы негласно окажете уважение артистам, ведь они вложили немало усилий в свой внешний вид. Если это премьерный показ или у спектакля есть свой определенный дресс код - будет считаться дурным тоном не последовать ему. Необходимо обязательно снять головной убор. Женщинам не стоит приходить в шляпах, так как это может загородить вид на сцену у людей сидящих сзади, также стоит воздержаться от объемных, "высоких" причесок. Также стоит подумать о нерезком парфюме.

Не опаздывайте

Контролеры имеют полное право не впустить вас внутрь и заставить дождаться антракта. Если вы опоздали, извинитесь перед работниками театра, если вам отказали в проходе в зал - не стоит возмущаться. Если вам все-таки разрешили войти в зал, проходите лицом к сидящим людям и спиной к сцене, но если вы в американском театре - то наоборот, лицом к сцене. Если представление уже давно началось, сядьте на первое свободное место и уже на антракте пересядьте на свое. Также не стоит возмущаться, если вас попросят постоять на балконе. Если опоздал человек, сидящий рядом с вами, будем вежливым чуть-чуть привстать, пропуская его. Во время антракта снова займите свои места не позже третьего звонка, с третьим звонком закрываются двери в зал.

Традиционный подход

В театре мужчине принято ухаживать за женщиной. Мужчина подает билеты контролеру, в гардеробе сдает сначала ее верхнюю одежду и только после - свою. Кавалер также забирает номерки себе, держит их в кармане до конца представления. Если женщина решила проверить свой внещний вид у зеркала, мужчине стоит тактично смотреть в другую сторону, чтобы не смущать даму. В зале мужчина показывает своей спутнице место, а во время рассадки придерживает кресло.

Поддерживайте артистов

В зале работают обычные правила приличия. Не нужно аплодировать до начала представления. Не шумите. Не ерзайте на своем месте. Не обсуждайте происходящее на сцене с другими, даже шепотом. Лучше всего аплодировать в конце сцены или номера. Также если вам очень нравится музыка, воздержитесь от хлопков в такт. В окончании спектакля не торопитесь уходить, а останьтесь, чтобы поаплодировать артистам.

Электроника

Мобильные телефоны и смартфоны должны быть отключены полностью или поставлены в беззвучный режим без вибрации. Поэтому, не снимайте представление, особенно если об этом вас попросили в начале спектакля. Это может сбить выступающих с толку.

Уход

Даже если вам не понравилось представление, не стоит уходить посреди спектакля, дождитесь антракта. Если вы принесли цветы, дождитесь финального поклона. Не поднимайтесь на сцену, вы можете передать букет через работника театра, при этом стоит заранее подложить записку со своим именем и комплиментами/поздравлением. Чтобы передать ей или ему цветы лично, дождитесь пока артисты сами подойдут к краю сцены на поклон. В конце выступления, чтобы уйти, дождитесь пока закроется занавес, не стоит бежать к выходу пока артисты еще кланяются.