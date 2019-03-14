Скейтерская лихорадка: субкультура, завоевавшая весь модный мир

Скейтбординг как субкультура зародился в 50-х годах в Калифорнии. Серфингисты из-за отсутствия волн придумали свой "тротуарный серфинг" на досках с колесиками. На популярный среди молодого поколения досуг общественность обратила пристальное внимание в мае 1965 года, когда журнал Life поместил на обложку фото скейтбордистки Патти Макги, выполняющей трюк. Девушка, что примечательно, была сфотографирована босиком, поскольку до 70-х годов большая часть скейтбордистов каталась без обуви вообще. Вскоре доски стали улучшать, продумывать для них новый дизайн. То же самое произошло с одеждой и обувью – появилась специальная экипировка (шлемы, защита для коленей и локтей), практичная и свободная одежда, кроссовки, но не потому, что это стало модно, а просто потому, что так было удобнее.

Пика своей популярности скейтбординг в таком виде, в каком мы его знаем сейчас, достиг в конце 90-х и начале 2000-х. В Казахстане в том числе, однако уже к "нулевым" его стали ассоциировать с маргинальностью, бедностью, неопрятностью. Стиль, как и самих скейтбордистов, не просто недолюбливали, их старались вообще избегать, считая их вандалами и хулиганами. Причину неприязни скейтбордисты объясняют не только тем, что выглядели они неряшливо (рваная и грязная одежда, сильно изношенная обувь), но и тем, что в нулевых на скейтбордах катались не только профессионалы, но и панки, что подпортило субкультуре и без того шаткую репутацию.

"Чтобы развить навык, скейтерам нужно много кататься – 8-9 часов ежедневно. Чтобы сделать какой-то трюк, нужно много времени и терпения. Нормально учиться и работать мало у кого получается. В основном все, кто хочет заниматься скейтбордингом профессионально, бросают работу, учебу", – комментирует стилист и креативный директор Камила Кварц.

До недавнего времени мало кто вообще мог себе представить, что стиль этих уличных "оборванцев" станет не просто модным, но и будет заимствоваться, в том числе большими брендами, вроде Dior, Louis Vuitton или Saint Laurent. Сегодня одни из самых популярных среди молодежи брендов – именно скейтерские. Самые известные – Supreme, Thrasher, Stussy, Vans, Palace, HUF, Volcom и Obey.



Мода:

Ещё несколько лет назад журналисты всерьёз обсуждали влияние скейтбординга на моду. Тогда, когда Supreme ещё не сделали коллаборацию с Louis Vuitton, а Palace не задружились c Polo Ralph Lauren, бренды Hermes, Celine, Louis Vuitton, Dior Homme уже снимали в своих рекламных кампаниях скейтбордистов. Тот же Гоша Рубчинский задолго до Louis Vuitton сотрудничал с Supreme, однако, конечно, ажиотаж вокруг уличного бренда случился в 2017 году, после коллаборации с французским домом. Это сегодня Supreme представляют именно с приставкой "уличный бренд", но не стоит забывать, что когда-то он был просто скейт-шопом. Позиционирование изменилось благодаря многочисленным коллаборациям.

"Supreme внесли огромный вклад в популяризацию скейтерского стиля. Но Supreme был не единственным брендом. Например, Palace тоже позитивно повлияли на восприятие скейтбординга. На самом деле, распространяют моду на скейтерский стиль не только гиганты моды, но и нишевые бренды, маленькие компании, такие как Bronze, Dime, Alltimers. Самое смешное, что эти бренды создавались "для прикола", основатели не планировали ничего серьезного, но уже первая коллекция становилась успешной", – комментирует скейтер и совладелец скейт-магазина Wallride Алексей Ефимченко.

Сегодня скейтбординг полностью абстрагировался от спорта (несмотря на то, что ещё в 2016 году Олимпийский комитет включил его наряду с серфингом в список олимпийских видов спорта). Скейтбординг и субкультурой то сегодня назвать уже сложно. Модные дома и спортивные гиганты жаждут сотрудничать со скейтерскими брендами, самостоятельно выпускают "скейтерские" коллекции (не всегда удачные), знаменитости встают на доски, а скейтеры становятся лицами модных брендов – кажется, к культуре хотят быть причастными все.

Знаменитости

Любому бренду, желающему повысить градус своей модности, сегодня желательно заполучить в свои руки рэпера. Стиль хип-хоп исполнителей соответствует всем канонам скейтерской моды. В одежде Supreme, в кедах Vans и Converse ходят Канье Уэст, A$AP Rocky, Tyler, The Creator, Travis Scott. Но модники сегодня – не только рэперы, но и скейтбордисты, которые становятся лицами брендов и создают свои собственные. "Скейтеры не абстрагированы от моды. Тот же профессиональный скейтбордист и британский художник Блонди Маккой, который сотрудничал со Стивеном Вебстером, был лицом Burberry, Valentino и моделью на шоу Louis Vuiiton. Он начинал с того, что катался за Palace, а спустя какое-то время основал собственный скейтерский бренд Thames. Он и его друг Люсьен Кларк дружат с Вирджилом Абло, появляются на обложках I-D, с ними делает съемки Аласдейр МакЛеллан, они дружат с Юргеном Теллером, который снимает все кампании Palace", – комментирует Камила.

Несмотря на огромную популярность Блонди и Люсьена, принято считать, что именно Дилан Райдер, скончавшийся в 2016 году, стал первым, кто повлиял на смену имиджа скейтбордистов. Когда долговязые скейтбордисты ещё носили вещи XXL размера, Райдер одевался совсем по-другому – в облегающие штаны с заправленной в них футболкой. "Он и его друг Остин Джилет катались за HUF, они носили узкие джинсы и свободные тонкие белые футболки, профессиональные модели кроссовок. Дилан Райдер был известной моделью, он общался с Карой Делевинь, их вместе снимали для кампании DKNY", – рассказывает Камила.

Лимитированные коллекции:

Supreme, Palace, HUF, Alltimers, Fucking Awesome и Dime выпускают коллекции в ограниченном количестве, и распродаются они, соответственно, в считанные минуты. Многие скейтбордисты негативно реагируют на масс-маркет бренды, которые пытаются копировать стиль скейтбордистов и продать вещь, в которой отсутствует аутентичность. Поэтому лучшие скейт-бренды не найти в Urban Outfitters или в том же самом Saks Fifths Avenue – большинство "трушных" брендов торгуют онлайн или открывают свои маленькие магазины. Исключение – мультибрендовый ритейлер Dover Street Market, основанный Рей Кавакубо и её мужем. Таким образом, созданная "аура недоступности" ещё больше подпитывает интерес к одежде.

Аутентичность скейтерских брендов:

"Очень многие скейтеры хотят открыть свой скейтерский бренд, продавать что-то очень базовое, в чем удобно кататься. Это всегда простые футболки, худи, брюки. Сейчас современная одежда вообще стала почти спортивной. Многие предпочитают одежду, которая не стесняет движений, а скейтерская – именно такая, при этом она ещё и прикольная, забавная и относительно недорогая", – комментирует Камила.

Кроме одежды и досок бренды дополняют свои коллекции уникальной графикой, которая обыгрывает логотип компании, снимают ролики и документальные фильмы и даже записывают музыку. Всё это – не в качестве бонуса, а как неотъемлемая часть скейтбординг-культуры. Видео Supreme – Cherry, 2014 года, Palace – Normcore, вышедший недавно, – не просто рекламные ролики, а мини-фильмы, которые передают динамику субкультуры и дух бренда. Они отредактированы в очень модном сейчас стиле 90-х, со смешными моментами, с популярной сейчас техно-музыкой. Palace выпускают музыку совместно с музыкальным брендом Trilogy Tapes.

В целом стиль скейтеров стал модным очень органично, здесь нет одной определенной причины. "Всем надоели туфли и пиджаки "в чешую". Все хотят стиля и свободы. Думаю, модным брендам надоело однообразие. Но, прежде всего, это скейтеры – те, которые разбираются в моде и стиле. Все скейтбордисты – творческие личности, они оставались всегда самими собой, их заметили и захотели стать такими же, как они", – считает Алексей Ефимченко