Жандос Айбасов и Санжар Мади отвечают на вопросы читателей Buro.

9 мая на экраны выходит боевик "Кровавый транзит" – совместный проект Монголии и Казахстана, главные роли в котором исполнили казахстанские актеры Жандос Айбасов и Санжар Мади. В преддверии премьеры мы предложили нашим читателям в соцсетях задать актерам любые вопросы. В каком фильме они мечтали бы сыграть, что для них значит "любить" и почему они повздорили с сумоистом на съемках – об этом смотрите в нашем видео.