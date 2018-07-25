За кем следить в Instagram? Рэперы и их четвероногие друзья

Автор странички @RapperswithPuppies публикует фотографии знаменитых рэперов и их щенков. На фоне токсичной маскулинности, которую зачастую приписывают музыке рэперов, Instagram аккаунт показывает публике музыкантов с другой стороны. Они снимают лучшие собачьи отели, покупают для питомцев одежду и аксессуары тех же брендов, что носят сами, вместе выступают на сцене и просто отдыхают.

A post shared by Rapperswithpuppies@gmail.com (@rapperswithpuppies) on Dec 18, 2017 at 7:32am PST

У Snoop Dog'а, допустим, 11 собак. И это никак не связано с его прозвищем – "пес" – который ему присвоила мама в далеком детстве. Ветеран рэпа даже выпустил линию одежды для собак в 2006 году. Сегодня Snoop Dog участвует в благотворительных акциях в поддержку собачьих приютов. Половина рэп-группы Outkast управляет питомниками Pitfall в Джорджии (Южная Атланта), рэперы занимаются разведением американских буллитов (стаффордширские терьеры), английских и французских бульдогов.

A post shared by Rapperswithpuppies@gmail.com (@rapperswithpuppies) on Feb 1, 2017 at 7:25am PST

Один из членов команды, Big Boi, разводит и спасает бульдогов уже более 20 лет. "Это самые преданные и самые семейные собаки на свете. На них клеймо [агрессивной породы], но мы хотим с этим бороться...Уйду на пенсию, просто поселюсь в лесу со своими животными и буду наслаждаться покоем", – говорит Big Boi.

Среди клиентов питомника Pitfall такие знаменитости, как Рой Джонс Младший (абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории по боксу), Серена Уильямс, Usher, 50 Cent и многие другие.

A post shared by Rapperswithpuppies@gmail.com (@rapperswithpuppies) on Jul 26, 2016 at 9:14am PDT

"Я очень люблю собак и все, что с ними связано. Я с ними вырос". 2 Chainz обожает своего французского бульдога Траппи. Рэпер водит его на поводке от Goyard и снимает частный собачий домик в отеле на Манхэттене. Здесь же Траппи регулярно посещает собачий спа-центр. В прошлом году Джимми Фэллон пригласил знаменитого питомца 2 Chainz'а на свое вечернее шоу. А тортом для третьего дня рождения Траппи лично занимался Вадди Валастро (Cake Boss). Праздничный десерт обошелся 2 Chainz'у в $12000.